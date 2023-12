Florbalový týden: Bronzová odměna pro ženy, dárek pro Tatran i body z vítkovické pračky

Trvalo to dlouhých 12 let, ovšem český národní tým žen se přece dočkal a získal na mistrovství světa ve florbale cenný kov. Stejně jako v roce 2011 jsou odměnou za úsilí bronzové medaile. Předčasný vánoční dárek dostali i fanoušci Tatranu, kteří se dozvěděli, že uvidí finále Poháru mistrů v Praze. Malé překvapení viděla také Livesport Superliga: Sparta totiž vykradla Vítkovice.

Na světovém šampionátu v dalekém Singapuru to dlouho vypadalo s českou ženskou reprezentací všelijak. Outsidery sice porážela, ale v měření sil s elitou nestačila. Prohra 1:6 se Švédskem v základní skupině tolik nebolela, propadák v semifinále s Finskem s výsledkem 2:8, kdy si otevřely show šou sestry Oona a Veera Kauppiovy, už bylo velké varováním. Na zisk medaile tak zbývala poslední šance. Boj se Švýcarskem o bronz.

Polovinu zápasu tahaly Češky za kratší konec provazu, nakonec jim pomohla energie nové generace. Gól, který odstartoval velký obrat, vstřelila po báječném sólu nejproduktivnější hráčka týmu, teprve 18letá Anna Brucháčková. Pak už z českého týmu spadla deka a do konce zápasu musela lovit švýcarská brankářka Laura Heiniová míček ze své sítě ještě čtyřikrát. Vítězství 5:4 znamenalo splnění snu.

MS 2023: Česko – Švýcarsko 5:4 ceskyflorbal.tv

Florbalistky byly medaili hodně blízko už na předchozích šampionátech. V roce 2015 je dělily od prodloužení semifinálové bitvy s Finskem pouhé tři sekundy, o čtyři roky později vedly v semifinále pět minut před koncem 6:2, a přesto padly. Tentokrát už však obrovskou bojovností a vírou medaili urvaly.

Vanessu jizvy netížily

Jednou z klíčových person cesty za bronzem se stala teprve 21letá Vanessa Rebecca Keprtová. Subtilní univerzálka přitom dlouho netušila, zda šampionát stihne. Zranila se při listopadové generálce a měsíc chyběla i svému týmu KAIS Mora ve švédské lize. Berle však v Singapuru na poslední chvíli odložila a nakonec zařídila dva klíčové góly v rozhodujícím zápase o bronz.

Vanessa Rebecca Keprtová Martin Flousek / Český florbal

"Prostě jsme si řekly, že to vyhrajeme a bez placky domů nejedeme. To se taky stalo," vyprávěla v dějišti šampionátu pro web florbal.cz. Připustila také, že možná i díky tomu, že narozdíl od svých zkušenějších spoluhráček v sobě neměla tíživé vzpomínky na předchozí nezdary, se jí hrálo lépe. "Bavily jsme se o tom. Nemáme takové šrámy na duši a jako starší holky, které na tu medaili čekaly mnohem déle než my. Oddřely jsme to jako tým a je to neskutečný pocit. Jsem hrozně ráda a hrdá, že můžeme jet domů se třetím místem," dodala.

Ačkoliv nakonec nestanula v ideální šestici šampionátu, do svého All Stars nominoval Keprtovou třeba renomovaný expert a bývalý švédský úspěšný kouč Mika Packalén.

Tatran bude hrát o zlato doma

Střešovický Tatran dostal předčasný vánoční dárek. Poté, co si vybojoval účast ve finále Poháru mistrů, rozhodla Mezinárodní florbalová federace, že se rozhodující zápas nového formátu evropské klubové soutěže bude hrát v Praze. Český šampion se pro tento duel přestěhuje z domácího prostředí Sportcentra v Řepích do UNYP Areny na Podvinném mlýně.

Poněkud zklamaní jsou příznivci Falunu. Nabízeli domácí Guide Arenu s kapacitou 2600 sedadel, přednost ale nakonec dostala o polovinu menší hala v české metropoli. Hrát se bude v sobotu 27. ledna 2024. O den dřív se ve Švédsku v Mölnlycke na předměstí Göteborgu odehraje finálový duel ženského Champions Cupu mezi domácím Pixbem a Thorengruppenem.

Tři body z vítkovické pračky

Na domácí ligové scéně překvapila Sparta, která si odvezla z Vítkovic vítězství 10:5. Pražané dobyli hřiště lídra tabulky zejména díky parádně zvládnuté úvodní třetině, kterou vyhráli 4:0. "Na začátku jsme dali snad z každého střídání gól, a to nám hodně pomohlo," přiznal Matěj Pruner.

Sestřih: Vítkovice – Sparta 5:10 ceskyflorbal.tv

Rytíři sice od druhé třetiny zdatně stahovali skóre a za stavu 5:7 byli blízko obratu, Pražanům ale pomohl timeout a následně zápas dotáhli do vítězného konce. "Byli jsme tam místy jak v pračce, příště musíme být více ofenzivnější a nespoléhat tolik na obranu. Ale dokázali jsme dávat góly i když jsme hodně bránili," připustil obavu o vývoj utkání trenér Sparty Marek Vojta. Tentokrát to v jeho týmu nebylo jen o produktivitě jedné formace, o góly hostů se podělilo hned devět střelců.

Jendrišák a Rýpar zlomili Storvretu

Ve švédské SSL došlo na velkou českou bitvu. Na hřiště Linköpingu dorazila vedoucí Storvreta a dvojici Matěj Jendrišák, Josef Rýpar se povedl husarský kousek. Domácí Crusaders udrželi letošní domácí neporazitelnost, i když ještě na začátku poslední třetiny ztráceli dva góly. Pak ale mistrně zahráli standardku, ze které Jesper Alm vyrovnal na 4:4 a následně Kevin Söderling po Rýparově nahrávce ostrou bekhendovou střelou vsítil vítězný gól.

Na straně Storvrety stále chyběl v sestavě zraněný zadák Ondřej Němeček, naopak Filip Langer nastoupil po boku nové generace a společnost v lajně mu dělal i Gabriel Kohonen, syn legendárního Fina Miky Kohonena. Orli z Uppsaly navzdory prohře 4:5 zůstávají v čele tabulky.

Na co se těšit

Velké derby se chystá ve finské F-liize. Ambiciozní Westend Indians, kteří se opírají o produktivitu českého křídelníka Petra Majera, přivítají v pátek v 17:30 tým Esport Oilers a budou se snažit zastavit jeho sedmizápasovou vítěznou šňůru.

Švýcarská Prime League nabízí v neděli v 17:00 střet dvou nejlepších týmů tabulky. Domácí Rychenberg, který už 10 utkání neprohrál, hostí hvězdami nabitý Zug United. Doposud jediný a výše zmíněný nezdar zaznamenal tým HCR právě s Zugem, v září prohrál 5:10. Nyní se chystá odveta.

A nakonec pondělní televizní šlágr (od 17:00) české Livesport Superligy. Odehraje se v Mladé Boleslavi, na jejíž hřiště přijede střešovický Tatran. Trápící se Středočeši, kteří naposledy nechali všechny body v Liberci, budou mít jedinečnou příležitost ukázat, že umějí i zahrát proti týmům z čela tabulky.