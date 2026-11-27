Nadcházející víkend nabídne atraktivní souboje napříč Evropou. V Chance Lize se Slavia představí proti Baníku: Sešívaní mají po 15 kolech 37 bodů, v posledních deseti vzájemných ligových zápasech neprohráli a disponují nejlepší defenzivou soutěže podle očekávaných inkasovaných gólů.
V Premier League se střetnou Arsenal a Manchester City. Zatímco lídr soutěže doma proti Citizens ve třech posledních vzájemných ligových duelech neprohrál, tým Enza Marescy od osmého kola získal jediný bod. Barcelona bude na hřišti Deportiva hájit stoprocentní venkovní bilanci.
V Itálii se Como pokusí svou typickou kontrolou míče potrápit Juventus. Domácí vévodí Serii A v držení míče, přesnosti přihrávek i počtu dlouhých kombinací, zatímco Bianconeri se mohou opřít o jednu z nejpevnějších obran ligy. V Bundeslize Hamburk, povzbuzený třemi domácími výhrami v řadě, vyzve Bayern. Hosté venku neprohráli už 31 ligových duelů.
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Víkend v pěti zápasech
sobota 28. 11., 15:30: Hamburk – Bayern
Hamburk doma nabral tempo, Bayern drží dlouhou venkovní sérii bez prohry.
neděle 29. 11., 13:00: Slavia Praha – Baník Ostrava
Slavia dominantně vede ligu a výbornou má i bilanci s Baníkem, který se trápí.
neděle 29. 11., 16:15: Deportivo A Coruňa – Barcelona
Barcelona může vyhrát i sedmý venkovní ligový zápas sezony.
neděle 29. 11., 17:30: Arsenal – Manchester City
Arsenal doma neztratil ani bod, Manchester City čeká na ligovou výhru čtyři zápasy.
neděle 29. 11., 20:45: Como – Juventus
Como vsadí na držení míče, Juventus na dlouhodobou převahu ve vzájemných zápasech.