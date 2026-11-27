Sparta hledá trenéra poté, co po víkendové ligové porážce 1:3 s Libercem v pondělí skončil u mužstva Dán Brian Priske. Ve čtvrtečním zápase Evropské ligy proti Alkmaaru (2:4) vedl tým dočasný kouč Lukáš Bláža, který jinak působí v partnerském klubu Loko Praha z třetí nejvyšší soutěže.
Letenští podle spekulací médií jednali se slovenským trenérem Adriánem Gulou, z jeho příchodu ale sešlo. Přesto by Pražané mohli pokračovat v zahraniční cestě.
Deila má za sebou bohatou trenérskou kariéru, vedl mimo jiné Celtic, Lutych, Bruggy a naposledy Maccabi Tel Aviv. Norský odborník by měl krizí zmítaný tým vést už v neděli do ligového utkání ve Zlíně.