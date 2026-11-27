Artis si před týdnem vyšlápl na Jablonec a po čtyřech ligových utkáních zvítězil, díky čemuž se jeho náskok na dno tabulky zvýšil již na 10 bodů. Nováček české nejvyšší soutěže se podruhé za sebou představí v domácím prostředí.
Před svými fanoušky minulý týden poprvé naplno bodoval (1-2-5). Svěřenci trenéra Romana Nádvorníka mají doma stále co zlepšovat, neboť tam získali druhý nejnižší počet bodů (5).
Slovácko po brzkém vyloučení Tomáše Petráška přestřílelo Hradec Králové a poprvé v sezoně naplno bodovalo ve dvou po sobě jdoucích zápasech.
Klub z Uherského Hradiště se vzdálil regionálnímu rivalovi ze Zlína na rozdíl 10 bodů a nyní může v lize vyhrát tři utkání za sebou poprvé od března do dubna 2022. Mužstvo kouče Jana Jelínka dvě ze tří ligových výher v ročníku zaznamenalo venku.
Artis ve třech vzájemných soutěžních zápasech nevyhrál a ve dvou z nich Slovácku podlehl. Hosté ovládli oba barážové duely v loňské sezoně a následně se ve 2. kole Chance Ligy zrodila remíza.
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