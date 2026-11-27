Po patnácti odehraných ligových kolech jsou Teplice na fantastickém pátém místě a za sebou zatím v tabulce nechávají například Olomouc, Plzeň či Jablonec.
"Sezona nám začala velmi dobře. Na druhou stranu, jestli jsme v tuto chvíli čtyři body od kvalifikace do Ligy mistrů, tak jsme také čtyři body od desátého místa. Zatím to tedy bereme s respektem," uvedl k dosavadnímu průběhu podzimu v rozhovoru pro Deník ředitel Teplic Rudolf Řepka.
Dalším výsledkem výborně odstartované sezony byly i nominace dvou hráčů z týmu do české reprezentace pro podzimní duely Ligy národů, a to Matěje Radosty a Idrise Hopiho. "Je to krásné, člověk je samozřejmě hrdý. Jedna věc je mít reprezentanty, a ta druhá mít ty, kteří prošli i naší mládeží, což je případ u Radosty i Hopiho. A-tým reprezentace je výkladní skříň a hodnota hráčů díky tomu stoupá. Cítíme, že se o ně už pere fotbalový trh," poodhalil aktuální situaci.
Ředitel Severočechů nechtěl být v případě zájemců konkrétní: "Nebudu prozrazovat, ale cítíme, že je o Hopiho zájem jak od velkých českých klubů, tak ze zahraničí. V případě Matěje Radosty jsem měl i telefonát z Ameriky. Necháme se překvapit, přestupové období je ještě daleko. Zatím to týmy jen mapují a my se poté musíme rozhodnout, jestli bychom klukům vyšli vstříc."
"Uvidíme zaprvé, jaká bude nabídka, a zadruhé, jak se popereme s tím, jak můžeme kluky nahradit. Jsou v týmu pozice, u kterých si dovedeme představit jejich nahrazení. Zrovna křídelníci to ale nejsou, takže se s analytickým oddělením díváme na hráče, kteří by mohli převzít místo po Radostovi s Hopim," doplnil Řepka.
Dle jeho slov bude vždy záležet na konkrétní nabídce. "Máme movitého majitele a nemáme úplně potřebu prodávat hráče. Jsou to ale naši odchovanci, takže jim chceme dopřát hezké angažmá třeba někde v zahraničí – tuto variantu bychom preferovali," přiznal.
Ředitel Teplic také prozradil, že na závěrečný zápas Ligy národů proti Chorvatsku měl být donominován právě i Matěj Radosta, a na druhém podzimním srazu by tak měl severočeský klub dvojnásobné zastoupení. O místo v týmu ho ale připravilo drobné zranění. Dodatečné nominace se tak nakonec dočkal křídelník Sparty Matěj Jurásek.