Co říkáte na výkon Slavie proti Villarrealu a natažení série bez výhry v Lize mistrů na 24 zápasů?
"To, že je to nějakým způsobem zajímavé pro média a novináře, je samozřejmé. Když jsem ale poslouchal některé rozhovory, nepřišlo mi úplně na místě permanentně to hráčům předhazovat. Myslím, že takové věci z logického hlediska sami hráči příliš neřeší. Prostě chceš jít na hřiště, budovat víru a podobné věci podle mě moc neřešíš. Je to spíš záležitost, která pak samozřejmě nevypadá dobře, když se o ní napíše. Z mnoha zápasů bylo určitě několik, které se daly vyhrát, pokud by Slavia podala dobrý, nadprůměrný výkon. To je také fakt. Zároveň je ale pravda, že i když odehraješ v Lize mistrů dobrý zápas, často ti chybí nějaká nadstavba v poslední třetině hřiště. A to podle mě netrápí jen český národní tým, ale obecně i český fotbal."
Má Slavia tento problém dlouhodobě?
"U Slavie se to bohužel v těchto zápasech Ligy mistrů, kde jsou soupeři kvalitativně velmi nároční, projevuje. Nakonec je to o individuální kvalitě v poslední třetině hřiště. Třeba když se Pavel Kačor rozhodne raději zvednout centr, než aby ho poslal utažený po zemi, kde by to měl Mojmír Chytil jednodušší. Není to žádná ostrá kritika Kačora, ale je to fakt. Je to jen příklad toho, jak se hráči rozhodují v poslední třetině hřiště. Myslím, že i Chytil v rozhovoru říkal, že výška centru nebyla optimální a že to pro něj bylo složité. Fotbal je na takhle vysoké úrovni extrémně o detailech. Tahle situace si přímo říkala o gól, mohla skončit brankou."
Je to tedy otázka přestupové politiky a potřeby přivést hráče s nadstandardní individuální kvalitou?
"Když zápas končil, napadla mě myšlenka, že mi tam opravdu chybí nějaký totální X faktor, který přinese moment vedoucí ke gólu a následně k bodům. Konkrétně mě napadl třeba Nicolae Stanciu, který to tehdy měl ve Slavii, měl to i ve Spartě a má to celkově v kariéře. Když se člověk podívá na jeho čísla, je to vidět. Ať už jde o nějakou asistenci z říše snů, kdy vytvoří servis pro útočníka a ten už to má jednoduché, nebo se sám opře do míče třeba z dvaceti metrů a rozhodne zápas."
Slavia takové podle vás nemá?
"Hráči, kteří hrají v ofenzivě, ať už je to Mubarak Suleiman nebo Emmanuel Ayaosi, jsou samozřejmě velmi perspektivní. Zároveň ale v Lize mistrů sbírají zkušenosti. Člověk po nich nemůže chtít, aby rozhodovali zápasy stejně jako v lize. Myslím, že právě hráč jako byl Stanciu by na to teoreticky kvality měl. Na druhou stranu do toho už vstupuje i určitá křeč, člověk to má v hlavě. A to je samozřejmě další věc. Ta série je opravdu dlouhá a musí to být trochu na hlavu. Stejně si ale myslím, že vzhledem k absencím, které Slavia měla a určitě stále má, to herně vůbec nebylo špatné. Naopak tam byly dobré fáze. Můžeme se bavit o standardkách a o tom, kolik měla Slavia rohů... Ve výsledku je to pak o to frustrující, že vypadala lépe, ale znovu je bez bodu."
Jaký vliv měly na výsledek rozhodčí a VAR?
"Bylo to extrémně smolné i z pohledu toho, že snad poprvé v historii Ligy mistrů byla odvolána penalta, červená karta a ještě gól. Takže z tohoto pohledu to působí opravdu extrémně smolně."
Slavia požadovala červenou kartu za zákrok na Mojmíra Chytila. Váš pohled?
"To bylo podle mě dost pochybné a hlavně zvláštně zdůvodněné. Trenér Trpišovský říkal, že mu to rozhodčí nějak podivně vysvětloval a že to podle něj bylo málo. Můžeš se na to samozřejmě nějakým způsobem vymlouvat, ale…"
Bude v zimě stačit najít nového útočníka, nebo je to opravdu komplexnější záležitost?
"Liga mistrů je specifická v tom, že soupeři jsou kvalitativně úplně jinde než ti, se kterými se Slavia potkává v lize. Oni sami si musí vyhodnotit, jestli se jim vyplatí do toho ještě investovat a přivést takového hráče, který má X faktor a dodá jim nadstavbu v poslední třetině hřiště i v rámci Ligy mistrů. Anebo si řeknou, že budou pokračovat s těmito perspektivními kluky, věřit, že se budou zlepšovat a do takové fáze se postupně dostanou sami. Aby pak dokázali dělat rozdíl i proti takto těžkým soupeřům."
Slavia už ale podobný typ hráče přivedla v minulé sezoně v Muhamedu Chamovi. Jeho angažmá příliš nevyšlo.
"Souhlasím. To je přesně ten typ hráče. Na druhou stranu on typově asi úplně nezapadá do stylu Slavie. S tím souhlasím. Ale když se rozhodneš do toho jít, musíš ho podle mě vzít takového, jaký je, a ne po něm chtít věci, které v sobě nemá. V tomhle je to určitě specifické a ošemetné."
Plzeň překvapivě smetla Benficu 4:0. Jaký dojem ve vás její výkon zanechal?
"Samozřejmě si myslím, že z toho byli všichni v šoku, až jak velký ofenzivní festival to byl. Takže velký klobouk dolů a respekt. Člověk může jen doufat, že si Plzeň takovou výkonnost udrží dlouhodobě. Víme oba, že to bylo v poslední době hodně nahoru a dolů. Člověk vždycky věřil, že už jdou v této sezoně nahoru, a pak přišel nějaký šokující výsledek. Já jsem ale Benfiku viděl předtím v kvalifikaci v St. Gallenu. Tehdy v červenci prohráli 1:2. I tam člověk viděl, že když hrají venku a předvedou pohodlnější výkon, jsou náchylní k podobným výsledkům. St. Gallen je tehdy také porazil a teď se to nějakým způsobem potvrdilo."
Nachytala je Plzeň takticky?
"Plzeň předvedla skvělý výkon, který vedl až k tak drtivému výsledku. Dobře zvolila taktiku. Vzadu to zavřela v pěti, odevzdala soupeři balon a chodila do brejků, ve kterých ho tvrdě trestala. Myslím, že jak z hlediska taktiky, tak po herní stránce, tedy z toho, co kluci předvedli na hřišti, šlo o naprosto exkluzivní výkon, který samozřejmě zasluhuje respekt."
Velký podíl na výsledku měl i Christophe Kabongo, který vstřelil dvě branky, ale zároveň bývá kritizovaný za svůj přístup. Jak se vám líbí?
"Myslím, že po atletické a silové stránce i z hlediska individuálních schopností na balonu je zajímavý. Je pravda, že už není úplně nejmladší. Nebavíme se o devatenáctiletém klukovi, je mu třiadvacet. Jestli teď pod trenérem Kováčem výrazně přepne a trochu upraví svůj styl i bez balonu, začne pracovat v daleko větší intenzitě, myslím, že si velmi rychle řekne o ještě lepší angažmá. Jeho profil je zajímavý a může hrát z křídla i na hrotu. Bylo by zajímavé slyšet přímo od něj, kde se primárně vidí. To, že má schopnosti i v rámci evropského měřítka, nám ale včera ukázal v celé své kráse. Takové výkony samozřejmě budí pozornost i v Evropě. Bude určitě zajímavé sledovat jeho další vývoj. Myslím, že u něj jde jen o to udržet konstantní výkonnost a nemít takové výkyvy. Když zůstane na zajímavých číslech, může být také rychle pryč."
Plzeň zároveň podržela Prince Adua, který se po předchozích problémech znovu dostává do formy. Bylo to správné rozhodnutí?
"To je věc, do které člověk zvenku strašně špatně vidí. Samozřejmě se pak vždycky rozhoduje na hřišti. On od té doby, co se vrátil, nějakým způsobem podává dobré výkony. Pořád je to reprezentant Ghany, který má určitě kvality. Jeho profil je také zajímavý, především rychlostně. Pro mě je to spíš útočník do dvojice na hrotu. Ve čtvrtek mu to ale skvěle sedlo. V rámci brejků hrál díky své dravosti a rychlosti důležitou roli. Pro Plzeň je samozřejmě dobře, že si to spolu vyříkali. U něj je to asi opravdu hlavně o hlavě, aby byl dobře nastavený, cítil důvěru a měl dobrou komunikaci s trenérem. Pak je to v rámci české ligy, ale i v takových evropských zápasech, kdy hraješ na brejky, určitě hráč s potenciálem být rozdílový."
Sparta po dobrém prvním poločase ve druhém výrazně odpadla a přišla o vítězství. Co se podle vás stalo?
"To je samozřejmě těžké zodpovědět. První poločas byl podle mě velice solidní, i když se můžeme bavit o tom, do jaké míry Spartě pomohl hodně pasivní výkon Alkmaaru. Pak ale střídající hráči přinesli rozdíl. Už před zápasem jsem si říkal, že jestli tam z lavičky přijdou Ro-Zangelo Daal s Ayoubem Oufkirem, bude to pro Spartu extrémně složité. Oba velmi dobře znám a vím o jejich velké kvalitě."
Rozdíloví hráči, že?
"Myslím, že tam byl vidět hezký rozdíl mezi nimi na jedné straně a sparťanskými křídly na druhé. V první půli měl John Mercado i Josimar Alcocer situace, kdy si navedli míč doprostřed a vystřelili někam do třicáté řady. Pak slyším hlasy od agenta Alcocera, že ho vidí v některé z pěti nejlepších lig, a následně vidím, jaký rozdíl může být mezi křídly, když přijde Daal a zakroutí míč do šibenice. Já osobně tam vidím spíš Daala než Alcocera. To jsou přesně věci, které rozhodují zápasy."
Měly by tedy křídla Sparty přidat?
"Sparta to od těchto kluků potřebuje. Asistence od Mercada byla skvělá, ale na druhou stranu pak měl zápas zavřít gólem na 3:1. Nechci říct, že by tím byl definitivně rozhodnutý, ale na této úrovni potřebujete, aby takovou šanci proměnil. Celkově je i na této situaci nějakým způsobem vidět, že je na Spartě hodně věcí špatně. Myslím, že se ti kluci na hřišti necítí dobře. Nadále to nepůsobí týmově a ve druhém poločase se krásně ukázaly jejich defenzivní problémy."
Nechybí tam stále nějaká výraznější osobnost? Lídr? Někdo, kdo změní ráz zápasu?
"Souhlasím. Myslím, že přesně takovým faktorem, jako jsou emoce a intenzita, případně i důraz v soubojích, by se dal tým jako Alkmaar zlomit. Nějakým způsobem mu hru otrávit, přeběhat ho. A to si myslím, že Sparta aktuálně v sobě nemá. I kvůli tomu, že tam momentálně nejsou takoví kluci, kteří by to dokázali zbláznit, ukázat emoce a rvát se za Spartu. V základu byli jen dva čeští hráči. Jarda Zelený tohle v sobě nemá. Patrik Vydra by do toho třeba časem mohl dorůst. Bylo vidět, že tam měl pár momentů, kdy se řečí těla snažil kluky podpořit a nějakým způsobem je hecnout. Ale i to je ve finále málo."
Je to na velké změny v kádru v zimním okně?
"Celkově je to strašně málo. Nechci to říkat ošklivě, že je pro ně důležité mít chlebodárce a že je to pro ně finančně zajímavé, ale na hřišti není vidět, že by jim na výsledcích Sparty nějak extrémně záleželo. Myslím, že fanoušci to logicky vidí a cítí. A dávají to pak také férově najevo tím, že na stadion nepřijdou."
Jak na tebe působí současná situace kolem hledání nového trenéra Sparty a záskoku Lukáše Bláži z ČFL?
"Nebudu asi nic říkat konkrétně k němu. I pro něj to byla šance. Ale celkově to působí až amatérsky a naprosto nepřipraveně. Způsob, jakým si s tou situací Sparta poradila, je zvláštní. Do toho člověk slyší hlasy, že už bude nový trenér, ale nakonec se pořád nic neděje. Troufám si tvrdit, že na německé úrovni by se tohle třeba nikdy nestalo. Do výměny už bys šel s tím, že máš něco domluveného a připraveného a nového trenéra můžeš druhý den instalovat. Že by ses dostal do takových personálních problémů, kdy bys absolutně nevěděl, co dál, to je pro mě až šokující."
Jablonec doma porazil Lugano 2:0. Je to velké překvapení?
"Řeknu to takhle. Není to pro mě překvapení, když jsem viděl sestavu. Nechci tím absolutně snižovat výsledek, to vůbec. Faktem ale je, že Lugano sestavu extrémně protočilo. Klíčoví hráči jako Renato Steffen, Dos Santos, Zanotti nebo Cimignani toho odehráli jen málo. A pro Lugano je pak velký rozdíl, jestli tyhle hráče na hřišti máš, nebo ne. Na druhou stranu Jablonec odehrál takový svůj klasický zápas. Myslím, že hrál extrémně chytře. Počkal si na své momenty, vzadu byl solidní a silný. Pak udeřil ze standardky a zápas skvěle dohrál."
Jaký to bude mít dopad na postupové vyhlídky?
"Je to velice cenná výhra vzhledem k tomu, jak si Lugano v této sezoně vede, ať už v domácí lize, nebo v Evropě. Pro Jablonec jsou to samozřejmě extrémně důležité body. Podle mě nakročil k postupu, protože věřím, že doma porazí Iberii a s osmi body půjde dál."
Byl by případný postup Jablonce velkou senzací?
"Nevím, jestli bych slovo senzace trochu nepřeceňoval. Vnímal bych to jako velký úspěch, to určitě. Když se ale člověk podívá na týmy okolo, je tam Egnatia, Kajrat Almaty nebo Universitatea Craiova, které jsou také na postupových příčkách. Proč by tam nemohl být Jablonec? Je vidět, že to tam dělají dobře, mají kvalitního trenéra a byl by to samozřejmě hezký a velký úspěch pro český fotbal, kdyby postoupili."
Co říkáte na zájem Slavie o obránce Martina Cedidlu?
"Já v tom osobně vůbec nevidím problém. Je to kluk na hraně reprezentace, který ti nějakým způsobem rozšíří možnosti v kádru. A myslím, že i kdyby ho člověk nebral jako klíčového hráče, může to být poctivý hráč do rotace pro českou ligu, který je produktivní a nebezpečný při standardkách. Proč ne? Už dříve jsem říkal, že kluci jako Cedidla či Sláma jsou přesně typy, které Spartě schází. Je to takový klasický krok, kdy oslabíš konkurenta a vyfoukneš mu hráče, který by se někomu mohl hodit. Takže mně to smysl dává."
Bude se hodit do Slavie?
"To, že to asi není produkt nějakého moderního atletického beka, který je silný do kombinace, můžeme samozřejmě rozebírat. Asi se neprodá za osm milionů eur ven, ale když ho vezmeš s takovou vizí, myslím, že je to v pohodě. Je to tedy hráč, který může Slavii pomoct k titulu a následně k návratu do Ligy mistrů."
Dostávejte zprávy o oblíbených týmech a hráčích
Přestupy, ohlasy, rozhovory: Zapněte si notifikace na články k oblíbeným hráčům a týmům.