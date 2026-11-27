Jihlava vstupovala do utkání s Třincem ze třetí příčky tabulky a v případě vítězství by se mohla v neúplné tabulce posunout až na samotný vrchol. Proti byl v sestupovém pásmu situovaný nováček soutěže, který v posledním kole nestačil doma na Duklu.
Úvod utkání zastihl lépe favorizovaný domácí celek, který již v sedmé minutě otevřel skóre. Lukáš Moudrý našel v pokutovém území Miroslava Křehlíka a ten z vápna propálil brankáře hostí. Další šanci si Jihlava připravila po čtvrthodině hry. Tyrese Omotoye tentokrát prošel až do pokutového území, ale zblízka nedokázal procedit míč za záda Radovana Murina.
Po změně stran byl blízko druhému gólu opět Moudrý, jenže svou střelu namířil do břevna. V 67. minutě už se celek z Vysočiny radoval. Přihrávku zprava uklidil za záda třineckého brankáře Omotoye. O dvě minuty později Jihlava slavila znovu. Roman Mokrovics v rámci souhry střídajících žolíků efektní patičkou našel Ibrahima Usmana, který prošel do vápna a propálil Murina.
Demolice Třince pokračovala v 74. minutě. Do střely Davida Jambora vložil nohu Moudrý a tečovaný pokus poslal do Murinova protipohybu. Chance Národní Ligu čeká zimní přestávka, po které se Jihlava představí 6. března na hřišti Příbrami. Třinec naopak zůstane doma, kde téhož dne přivítá rezervu pražské Slavie.