Možná si na to vzpomenete. Když trenér Miroslav Koubek tvořil nominaci pro fotbalové MS, pozval tehdy pro mnohé ještě neznámého útočníka na přípravný duel s Kosovem. Ale pro jakou roli? Měl být snad hrotovým útočníkem? Nebo křídlem? Nebo ofenzivním univerzálem, kterého můžete nasadit kdekoli?
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Christophe Kabongo si připsal debut v národním týmu, na šampionát ale nakonec neodcestoval. Bylo to období, kdy bojoval o důvěru. Plzeň jej poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Řešila jeho potenciál, přínos týmu i nulovou efektivitu. On často slyšel, že musí víc pracovat pro tým, že sice hodně běhá, ale v prostoru, který patří jiným. Také měl za sebou zdravotní trable a skoro rok se dostával ze zranění kolena.
Do Plzně se dostal z Podbrezové, kam se přesunul po nepovedeném období v belgickém Lommelu. Málokdo si však vzpomene, že téměř celou mládežnickou kariéru strávil v pražské Spartě.
Benfika životním zápasem
A pak přišel 26. listopad 2026. Do Štruncových sadů přiletěli Orli z Lisabonu a schytali výprask. Samozřejmě, velkou měrou všemu pomohly minely stopera Alessandra Circatiho. Kabongo vystihl hned dvě jeho přihrávky. Ale právě řešení, jak naložil se šancemi v klíčových momentech, mělo na české poměry nevídanou kvalitu.
"Parádní gól, který vstřelil ve 44. minutě, byl nejkrásnějším momentem celého utkání. Benfica sice ještě nastoupila do druhého poločasu s nadějí, ta se ale okamžitě zhroutila po jeho druhé trefě. Kabongo si s Circatim dělal, co chtěl. Byl hlavní postavou děsivé noční můry hostů," glosoval renomovaný list A Bola.
Duel s Benfikou vlastně jen potvrdil, jaký potenciál v sobě má. Nejdříve připravil pozici svému parťákovi z útoku Prince Aduovi. Při dalším gólu zisk míče po presinku zakončil naprosto sebevědomě a suverénně sám. Chladnokrevné zakončení do šibenice těsně před koncem první půle se stalo hitem sestřihů čtvrtečních zápasů Evropské ligy.
Kováčovy noty
Kabongo ve verzi z podzimu 2026 je zjevně takový, jaký by měl v ideálním případě být. V české lize skóroval už šestkrát během 758 minut. Na jeden gól tedy v přepočtu potřeboval 126 minut.
Jenže to není vše. Přidanou hodnotou je jeho práce pro tým.
"Jestli chcete hrát dobrý fotbal jako útočník, tak musíte i dobře bránit, takový je fotbal pana Kováče. On si potrpí na tom, že ofenzivní hráči pomáhají defenzivě," vystihl plzeňský forvard rady trenéra Viktorie v rozhovoru pro Nova Sport po utkání s Benfikou. Bránit bylo třeba, Plzeň měla jen 31 % času míč na kopačkách, přesto byla nebezpečnější.
Čísla z české nejvyšší soutěže naznačují, že Kabongo si vzal pokyny k srdci, do bránění se zapojuje opravdu velmi aktivně. Na kontě má 17 obranných soubojů, daleko nejvíce z řady ofenzivních hráčů Plzně – jen o jeden souboj víc (18) podstoupili defenzivní štít Lukáš Červ a stoper Filip Prebsl.
Po zadácích Merchasi Doskim a Sampsonu Dwehovi je také nejčastěji v soubojích. Ochotu zapojit se do hry také při hře bez míče ukazuje i mapa pohybu z utkání s lisabonským gigantem. Kabongo dokáže ovládat levou stranu hřiště od vlastního velkého vápna až po šestnáctku soupeře.
"Myslím, že po atletické a silové stránce i z hlediska individuálních schopností na balonu je zajímavý. Je pravda, že už není úplně nejmladší. Nebavíme se o devatenáctiletém klukovi, je mu třiadvacet. Ale jestli teď pod trenérem Kováčem výrazně přepíná a upravuje svůj styl i bez balonu a začne pracovat v daleko větší intenzitě, myslím, že si velmi rychle řekne o ještě lepší angažmá," soudí expert Livesport Zpráv Jan Morávek.
Kde je jeho místo?
Je tedy křídlem, nebo hrotem? Rozhodně už není jen střídajícím žolíkem. "To je samozřejmě také velké téma. Bylo by zajímavé slyšet přímo od něj, kde se primárně vidí. To, že má schopnosti i v rámci evropského měřítka, nám ale ukázal v celé své kráse. Takové výkony samozřejmě budí pozornost i v Evropě,“ dodává Morávek.
Je zřejmé, že s trenérem Kováčem k sobě našli cestu. I šéfa plzeňského týmu těšilo, jak si klíčový útočník propršený a studený evropský večer užil: "Nechci mluvit o jednotlivcích, individuální výkony vylezou, když funguje hra celého týmu. My bychom samozřejmě chtěli, aby mohl hrát jen s balonem a dával góly. Ale tak to nefunguje, pokud chcete být úspěšní. Je dobře, že ho ten zápas odměnil za práci, kterou odvádí do defenzivy."
Kabongo si řekl o pozornost. Sílu pro souboje má solidní, má v sobě i fotbalový kumšt. Nyní mu přišla forma. A to v utkání s Benfikou nemusel ukázat svou další přednost – vzdušné souboje, které umí vyhrávat (v české lize 17 ze 25, v Evropské lize 5 z 9).
"Bude určitě zajímavé sledovat jeho další vývoj. Myslím, že u něj jde jen o to udržet konstantní výkonnost a nemít výkyvy. Když zůstane na zajímavých číslech, může být také rychle pryč," soudí Jan Morávek.