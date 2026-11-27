Sídlo Paris FC leží jen pár kroků od stadionu městského rivala Paris Saint-Germain. V této bohaté příměstské oblasti nyní nelze přehlédnout sílu sportu, který měl přitom ve francouzské metropoli až do doby před dvěma desetiletími prakticky nulové zastoupení. Dnes je ale vše jinak a 15 let poté, co se úřadujících evropských šampionů ujal katarský vlastník, má Paříž ve francouzské fotbalové špičce rovnou dva kluby.
Necelých 50 metrů, které dělí Stade Jean Bouin od Parc des Princes, se nyní odráží i v tříbodovém rozdílu v tabulce. Tento rozdíl ale může zmizet dnes večer v případě, že tým Liama Roseniora porazí Brest. Alespoň do soboty, kdy tým Luise Enriqueho doma nastoupí proti Lorientu.
Práce rodiny Arnaultových, která získala v klubu většinový podíl, je znát. V samotném jádru projektu však stálo velké rozhodnutí dát šanci Roseniorovi.
Náprava reputace
Ten na začátku roku podepsal smlouvu s Chelsea. Ani on ale nedokázal tým pozvednout a po pouhých čtyřech měsících si mohl hledat nové angažmá. To pro něj po neúspěšném období nebylo jednoduché, nakonec se mu však ozval pařížský klub. Londýnský rodák na nabídku kývl a udělal dobře.
V Paris FC zavedl jasný styl založený na držení míče, strukturované rozehrávce a vysokém presinku. A čísla v dosavadním průběhu ročníku jeho dobrou práci potvrzují. Jeho bilance činí sedm výher, dvě remízy a dvě prohry, celkově tedy 23 bodů. Díky vstřeleným 21 gólům má Paris FC čtvrtý nejlepší útok ligy, zatímco 10 inkasovaných branek mu zajišťuje čtvrtou nejlepší obranu.
"Víme, že jsme v tabulce v dobré pozici, ale rozhodně se toho nechceme zaleknout," řekl anglický trenér, který ve 42 letech píše další kapitolu historie Ligue 1. Po úspěšném působení ve Štrasburku zároveň smývá skvrnu, kterou na jeho kariéře zanechalo angažmá v Chelsea.
Paris FC má jeden z nejpočetnějších zástupů místních hráčů v lize. V čele stojí ofenzivní záložník Pablo Pagis, který si po stabilních výkonech na začátku sezony dokonce vysloužil pozvánku od Zinedina Zidana do francouzské reprezentace. Třiadvacetiletý hráč však není jedinou výraznou osobností Paris FC.
Sinayoko a další
Útok táhne především Lassine Sinayoko, který v létě přišel z Auxerre a okamžitě se stal ústřední postavou ofenzivy. V Ligue 1 nastřílel v této sezoně už devět gólů, včetně hattricku při výhře 3:2 nad Marseille, a vládne tak ligové tabulce střelců. Při vítězstvích nad Rennes a Monakem navíc reprezentant Mali zaznamenal klíčové dva góly a obdržel vysoký Livesport Rating 9.6, respektive 9.5.
Dále ho obklopuje skupina bývalých hráčů Serie A. Diego Coppola, který přestoupil z Brightonu natrvalo za přibližně 18 milionů eur a Luca Koleosho patří ke klíčovým postavám týmu. Oba skórovali při poslední výhře 4:0 nad Angers. Po jejich boku působí Maxime Lopez, dříve hráč Sassuola, jehož úkolem je řídit tempo ve středu hřiště.
Klub, jehož kádr čítá 13 hráčů narozených v kontinentální Francii, se prosazuje jako skromnější síla po boku bohatých sousedů. Dnes chce vyzvat ale nejen je, ale celou zemi. V hledáčku má přitom důležitý dlouhodobý cíl, natrvalo se usadit ve francouzské a evropské fotbalové špičce.