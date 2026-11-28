Byl jste připravený na možnost, že převezmete roli po Tomáši Rosickém, nebo to pro vás přišlo jako blesk z čistého nebe?
"Dozvěděl jsem se to po zápase večer od majitele Daniela Křetínského, pana Čupra a Tomáše. Některé náznaky jsem od Toma měl už během týdne, kdy mi nepřímo naznačoval, že by taková situace mohla nastat. Oficiálně jsem se to ale dozvěděl až po utkání."
Můžete popsat jednání od chvíle, kdy Brian Priske skončil? Měli jste už připravené kandidáty, nebo jste začali trenéra hledat až poté?
"Jako klub máme vždy připravený seznam trenérů. Není to tak, že Brian odejde a my teprve začneme hledat kandidáty. Trenéry mapujeme stejně jako hráče, takže jsme měli vytipované možnosti a věděli, že taková situace může nastat."
Jak jste nakonec dospěli k Ronnymu Deilovi?
"Hned v pondělí, kdy jsme Brianovi oficiálně oznámili konec, jsem začal řešit kandidáty. Byli čtyři a s nimi jsme začali intenzivně jednat. V jednom vyjádření jsem říkal, že se rozhodnutí může uskutečnit během několika hodin. Trochu jsem si tím naběhl, protože to nakonec trvalo o něco déle, několik dnů. Roli v tom hrál i fakt, že Ronny byl na druhém konci světa a časový posun komplikoval domlouvání hovorů. Chtěl jsem si být stoprocentně jistý, že přivádím trenéra, který má všechny předpoklady k tomu, aby byl ve Spartě úspěšný a dokázal doručit to, co se od Sparty očekává. Tedy tituly a poháry."
Můžete prozradit jména dalších kandidátů? A od kdy byl Ronny Deila hlavní volbou?
"Další jména určitě prozrazovat nebudu. Nechám si je třeba na někdy v budoucnu, nikdy nevíme, co se může stát. Definitivně jsme se rozhodli ve čtvrtek, kdy jsme se na všem domluvili."
Proces jednání se zvenčí zdál poměrně dlouhý. Co všechno jste během něj řešili a proč nebylo hotovo už v úterý nebo ve středu?
"Máme určitou filozofii, kterou chceme prezentovat, a tým jsme stavěli na konkrétní herní styl. Tomu samozřejmě musíte přizpůsobit i výběr trenéra. Dostával jsem od různých agentů a známých tipy na možné kandidáty, ale člověk se nemůže řídit jen tím, co mu někdo doporučí. Musí mít vlastní představu. Trenér musí zapadat herním stylem a zároveň musí mít za sebou výsledky. Musí vědět, co znamená někde vyhrávat."
Jak jednání tedy probíhala?
"Nejdříve proběhly osobní hovory, během kterých jsem se snažil trenéra poznat. Potom jsem mu zadal úkol, aby se podíval na naše zápasy a zhodnotil, kde má Sparta momentálně problémy. Pamatuji si, že jsem jednou ještě v půl jedné ráno ležel v posteli a zjistil jsem, že Ronny má právě šest hodin ráno. Zavolal jsem mu, protože jsem se potřeboval utvrdit v tom, že je to pro nás správný trenér. Během středy jsem se pak definitivně přiklonil k Ronnymu. Všechno, co podle mě Sparta od trenéra požaduje, splňuje – ať už jde o herní filozofii nebo schopnost získávat trofeje. V zahraničí vyhrál šest pohárů. Věřím, že je to trenér vhodný pro Spartu a že nám tituly přinese."
Jaký je prvotní úkol, který jste novému trenérovi zadali? Co má změnit v týmu, který z posledních deseti zápasů vyhrál pouze jeden?
"Jeho úkolem je vyhrát zbývající čtyři utkání. Zároveň musí do týmu vrátit energii, která nám výrazně chybí. Nemyslím si, že bychom měli špatné hráče, ale momentálně nemáme tým. Potřebujeme v něm probudit lídry. Potom si společně sedneme a vyhodnotíme, co se stalo a jestli bude potřeba v zimě něco změnit. To jsou krátkodobé cíle. Především chceme mužstvo připravit na jarní část sezony."
Hrají tedy hráči do konce podzimu také o svou budoucnost ve Spartě?
"Přesně tak. Když jsem v pondělí hráčům oznamoval, že Brian Priske končí a Tomáš Rosický odchází ze své funkce, řekl jsem jim, že od té chvíle hrají za sebe. Každý si hraje o svoje triko a to platí. S trenérem si samozřejmě sedneme. Ronny všechny hráče zatím nezná, takže mu pomohu s jejich zmapováním. Dnes cestuji s týmem do Zlína, budeme mít také nějaký čas spolu. Netýká se to ale jen hráčů. Změny se budou týkat celé sportovní struktury Sparty. Každý si tedy hraje o svoje triko."
Do pondělí jste byl v trochu jiné roli, více jste se pohyboval u týmu a neměl na starosti celou sportovní strategii. Do jaké míry se na výběru nového trenéra a předání potřebných informací podílel Tomáš Rosický? Jak moc jste spolupracovali?
"Tomáš mě na tuto situaci svým způsobem připravoval, vlastně během celých čtyř a půl roku. Předpokládali jsme, že by to mohlo jednou nastat – třeba ve chvíli, kdy vyhraje titul a odejde do jiného klubu. Já bych pak převzal jeho pozici. Tak nějakým směrem jsme se ubírali. Myslím si, že mojí velkou výhodou je, že jsem v tom systému čtyři a půl roku fungoval. Byl jsem součástí sportovního úseku a vím, kde jsou slabá místa, která se v nejbližších týdnech a měsících určitě změní. Ty změny uvidíte."
Takže vám Tomáš Rosický postupně předává agendu?
"Tomáš byl v klubu osm let, takže nejde jen o to, aby za sebou zavřel dveře a odešel. Ještě mi předá potřebné informace. Jak už jsem říkal, dosud jsem měl jiný každodenní režim. Byl jsem na Strahově, staral se o hráče a realizační tým a některé věci pouze konzultoval. Teď mám pravomoc rozhodovat. Byl bych rád, abyste mě neposuzovali jako Tomáše Rosického, ale jako Tomáše Sivoka. Tímto by měla pro Spartu začít nová éra. Hodnoťte mě podle výsledků a podle toho, kde Sparta za nějakou dobu bude. Nevracejte se k tomu, co bylo předtím."
Naznačil jste, že se chystají další změny. Už byly oznámeny některé kroky ve skautingovém a datovém týmu. Můžete je okomentovat a jaké další oblasti v klubu se budou týkat?
"Změny se budou týkat celé sportovní struktury – od prvního týmu přes rezervu až po akademii. Pokud jde o aktuální změny, ty bych zatím nechtěl komentovat. Bylo oznámeno, že mojí pravou rukou bude Martin Petráš, bývalý hráč Sparty. Martin působil jako agent, má obrovské zkušenosti a kontakty, které chci využít. Pro Spartu navíc dva roky pracuje externě. Mohli jste ho vídat také na zápasech. Bude mojí pravou rukou a bude mít na starosti hledání hráčů. Pod něj bude spadat jak skautingové, tak i datové oddělení a bude se zodpovídat přímo mně. Další změny uvidíte postupně. Prvním úkolem bylo přivést trenéra. To pro nás bylo nejdůležitější. Ostatní kroky představíme v následujících týdnech a měsících."
Znamená to, že jste byl s dosavadním fungováním některých oddělení nespokojený a chcete od jejich pracovníků lepší výsledky?
"Právě proto říkám, že mojí výhodou může být, že jsem v tom systému Sparty působil a vím, kde jsou ty díry. Ty se budu snažit napravit. Chci také přivést lidi, kteří nám pomohou víc se zaměřit na správný výběr hráčů a na jejich charakter. Samozřejmě dnes všechno běží přes data. I my je používáme a jejich význam je v současném fotbale naprosto zásadní. Já bych ale chtěl do týmu dostat také charakter a emoce, tedy věci, které patří do sparťanské DNA."
Tedy to, o čem se ve spojitosti se Spartou v posledních dnech mluví?
"Znali jste mě jako hráče. Víte, že jsem někdy býval trochu neurvalý a mám rád věci tak, jak si je představuji. Od vedení a představenstva jsem dostal možnost, abych si to udělal podle svého. Nevím, jak dlouho tady budu, ale můžu slíbit, že dokud ve Spartě budu, budu se snažit pracovat podle svých představ."
Proč se podle vás tým během podzimu dostal do takové situace? Tomáš Rosický mluvil o mentální síle. Vy jste přece hráče přiváděli s určitým záměrem, nečekali jste, že budou mentálně slabí.
"Ve fotbale se pohybuji dlouho a víte, že všechno se odvíjí od výsledků. Když nepřicházejí, hráči začnou pochybovat sami o sobě. Sám jsem to zažil, takže vím, jak to funguje. Navíc máme v týmu hodně nových hráčů, které jsme přivedli v létě. Prvním úkolem trenéra je probudit lidi, kteří v mužstvu jsou, a ukázat, jestli mezi nimi máme skutečné lídry. Potom bude naším společným úkolem přivést v zimě hráče, kteří nám okamžitě pomohou a zaplní slabá místa, o kterých jsem mluvil. Potřebujeme také hráče s mentální silou, kteří dokážou tým sjednotit."
Jak moc velké změny v kádru plánujete?
"V jakém rozsahu k tomu dojde, vám teď nedokážu říct. Každému hráči jsem ale oznámil, že hraje o svou budoucnost, a to platí. Stejně tak chci, aby se na rozhodování podílel i trenér. Vždycky jsem zastával názor, že o tom nemá rozhodovat pouze trenér, nebo pouze klub prostřednictvím sportovního ředitele. Musíme v tom být společně. Ronnyho jsem přivedl já, takže má moji i maximální podporu celého klubu. Musíme táhnout za jeden provaz."
Říkal jste, že jste novému trenérovi zadal úkol zhodnotit hru Sparty a její problémy. K čemu došel? A řešili jste už také typologii hráčů, které byste chtěli přivést v zimním přestupovém období?
"To bych nechal spíše na trenérovi. Ronny mi zhodnotil tři zápasy a myslím, že to byl jeden z klíčových momentů, proč jsem se pro něj rozhodl. Ve všech třech utkáních se trefil přesně do toho, co jsem měl v hlavě. Potřebuji trenéra, který bude lídrem. Ve Spartě musí být schopen zvládnout tlak. Když jsem s Ronnym vedl rozhovory, právě tohle pro mě bylo posledním dílkem skládačky."
Je to pro vás momentálně možná víc než taktické znalosti trenéra?
"Trenér musí splňovat odbornou stránku. Musí vědět, co se na hřišti děje a dokázat to vyhodnotit. Zároveň ale musí mít manažerské schopnosti a umět vést tým. Existuje spousta trenérů, kteří dokážou dobře popsat, co se na hřišti děje a kde má mužstvo problémy. Jenže pak potřebujete také vůdcovské schopnosti, abyste dokázali své myšlenky přenést na hráče. A to Ronny podle mě splňuje naprosto dokonale. Proto jsem se rozhodl právě pro něj."
Hodně se řeší, zda Sparta nemá v kádru moc cizinců. Jaká je vaše vize pro klub do budoucna?
"Myslím si, že náš tým je složený zhruba půl na půl, pokud se nepletu. Neřekl bych tedy, že máme více cizinců než Čechů. Možná to tak teď vypadá kvůli některým hráčům, kteří jsou momentálně mimo sestavu. Chci především vítěznou Spartu. Hrál jsem tady, můj otec mě vychovával jako sparťana a je pro mě obrovskou ctí, že můžu tento klub v této roli reprezentovat. Udělám všechno pro to, abychom vyhrávali.
Samozřejmě chci hrát atraktivním stylem, dynamicky, vyhrávat zápasy a dominovat v nich. Když teď řeknu, že potřebujeme čas, tak ho nemáme. Musíme vyhrávat okamžitě. Z dlouhodobějšího hlediska ale chci mít tým, který bude hladový.
Když se bavím s fanoušky na různých setkáních, zjišťuju, že se snažím na zápasy dívat z pohledu taktických pokynů, které hráči dostávají, ale nyní jsem začal také i jako běžný divák, který to neví. A pokládám si následně otázku, jestli zápas baví, nebo ne. Chtěl bych, abychom hráli mnohem přímočařeji. Máme tým postavený na rychlosti a síle, ale myslím si, že jsme tyto přednosti v zápasech vůbec nedokázali využít."
Jak hodnotíte záskok Lukáše Bláži? Bylo oznámeno, že zůstane asistentem do konce roku. Počítáte s ním případně i do budoucna?
"Myslím si, že si tu příležitost zasloužil. Je to trenér z naší akademie a podle mě by takoví trenéři měli dostávat šanci. Rozhodl jsem se pro něj, protože si ji za dobu, kterou ve Spartě strávil, a za práci, kterou pro klub odvádí, zasloužil. Určitě zůstane po boku Ronnyho až do posledního zápasu s Teplicemi. Potom se rozhodneme, jak budeme postupovat dál."
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