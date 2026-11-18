Severočeši zaujali ofenzivním pojetím od začátku sezony, před druhou reprezentační přestávkou měli čtvrtý nejvyšší počet vstřelených gólů i střeleckých pokusů a vévodí lize ve statistice rychlých protiútoků se 31 kontry. "Došlo k velkému posunu v našich hlavách. Začali jsme být sebevědomější na míči a tlačit se do toho, abychom chtěli hrát fotbal. Na hřišti se to krásně ukázalo, máme do hry větší zaujetí a všechny nás to baví. Věřím, že pokud v tom budeme pokračovat, výkony i kvalita celého klubu se budou neustále zvyšovat," říká Fortelný.
Sám záložník doufá v opětovné nakopnutí své kariéry, v Teplicích už jednou úspěšně ze Sparty hostoval, v letenském klubu se ale nikdy neuchytil a nevyšla mu ani další krátkodobá angažmá. Teď je kmenovým hráčem Sklářů. "Přišla větší mediální pozornost, tlak a možná jsem to v hlavě úplně neustál. Teď jsem rozhodně spokojený s tím, že po dlouhé době nastupuji stabilně a mé výkony se ustálily. Procházel jsem poměrně nevyrovnaným obdobím, a díky Teplicím a trenéru Frťalovi, který nade mnou nezlomil hůl, jsem se znovu našel," navazuje.
Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Jak hodnotí debakl 1:4 s Pardubicemi před reprezentační přestávkou?
Jaké fotbalové kvality mají spoluhráči a reprezentanti Matěj Radosta a Idris Hopi?
Jaký typ trenéra je Zdenko Frťala?
Jak těžké je zvládnout přechod z mládeže ve Spartě do dospělého fotbalu?
Jak vzpomíná na neúspěšné předkolo evropských pohárů proti Vikingu Stavanger ve Spartě?
Kteří trenéři mu v kariéře nejvíce pomohli?
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