Letenský klub oznámil příchod Deily jakožto nástupce odvolaného Dána Briana Priskeho v pátek večer. Dnes se poprvé představil novinářům. Po příchodu do tiskového sálu na Letné si Deila vzal sám slovo a rozhovořil se o incidentu v předchozím angažmá.
"Hodně se mluvilo o tom, co se stalo v Izraeli. Myslím si, že bude nejlepší, když tím začnu. Byl to incident, kvůli kterému jsem se hodně ztrapnil, a velice jsem ho litoval. Po zásluze jsem byl potrestán. Byl jsem verbálně hrubý na taxikářku. Beru to jako životní lekci," řekl Deila.
Kvůli incidentu strávil půl roku mimo fotbal. "Jsem rád, že je případ uzavřen a můžeme se posunout v mém i jejím životě dál. Můžu jen říct, že už se to nebude nikdy opakovat. Ztrapnil jsem sebe i svou rodinu. Je to uzavřená kapitola v mém životě. Musel jsem se z toho poučit a posunout se dál," prohlásil někdejší kouč Celticu Glasgow, s nímž vybojoval mimo jiné dva tituly.
Sparta při jednání s Deilou brala v úvahu závažnost události. "Byla to jedna z prvních věcí, když jsme se s Ronnym bavili. Ronny mi to oznámil hned, že se tenhle případ stal. Pro nás bylo prvním úkolem zjistit, jak je to závažné. Všechno jsme si zjistili přes právníky. V Izraeli jsem hrál, mám tam spoustu známých, jak novinářů, tak lidí z klubu. Věděli jsme, že to není žádný zásadní problém v tom směru, že by to mělo pokračovat dál," uvedl Sivok, který v pondělí nahradil ve funkci sportovního ředitele Tomáše Rosického.