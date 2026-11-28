Berete angažmá ve Spartě jako takový nový začátek kariéry?
"Hodně jsem cestoval a působil v různých částech světa. Myslím si ale, že jsem jako trenér dokázal velké věci nejen v minulosti, ale také během posledních deseti let. Vyhráli jsme MLS, v Bruggách jsem měl velmi dobrý tým. Byly tam určité problémy, kvůli kterým jsme nepokračovali společně, ale bojovali jsme o ligový titul a dostali se do kvalifikace o evropské poháry. Ve Standardu Lutych jsme také dokázali otočit situaci v týmu, který měl problémy, a následně se mi otevřela cesta do Brugg. Byla tam spousta úspěchů.
Nezdařilo se mi angažmá v Atlantě, kde jsme nedosáhli toho, co jsme chtěli. Přesto tam působila řada kvalitních hráčů, což je vidět i letos. Velmi dobře jsem se cítil také v Izraeli, kde jsme odváděli dobrou práci. Kvůli událostem, které tam nastaly, ale nebylo možné pokračovat. Teď jsem každopádně velmi hladový po úspěchu. To, co se tam stalo, mě zasáhlo. Před sebou ale vidím dalších deset až patnáct let trenérské kariéry a věřím, že během nich dokážu velké věci. Už jsem si to v minulosti ověřil, ale myslím, že toho mohu zvládnout ještě víc."
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Jak tedy vnímáte Spartu?
"Sparta je pro mě fantastická příležitost. Je to klub, ve kterém můžete vyhrávat, a zároveň na vás klade velké nároky. Má neuvěřitelné zázemí, skvělé tréninkové centrum, zaměstnance, historii i fanoušky. Když se podívám na svou dosavadní kariéru, jde podle mě o jednu z nejlepších příležitostí, jaké jsem dostal.
Jsem opravdu hladový po tom, abych se vrátil k fotbalu a společně se všemi skvělými lidmi v klubu něco dokázal. Chci vybudovat tým, na který budeme hrdí a který bude dosahovat úspěchů a vyhrávat trofeje. Právě to si lidé nakonec zapamatují. Cesta k tomu bude dlouhá a náročná, ale pokud všichni potáhneme za jeden provaz, máme k dispozici velkou kvalitu. V týmu je navíc řada mladých hráčů, kteří se mohou dál rozvíjet. Ve Spartě vidím velký potenciál."
Tomáš Sivok uvedl, že jste sledoval tři zápasy Sparty. O které šlo a jaké hlavní problémy jste v nich identifikoval?
Viděl jsem dva evropské zápasy proti Olympiakosu a Lilleströmu a také předchozí domácí zápas s Libercem. Je důležité říct, že Sparta má v klubu jasně nastavený herní plán a představu o tom, jak chce hrát. Proto jsme se na zápasy dívali podobně. Viděli jsme fotbal stejným způsobem a naše představy se shodovaly. Ve fotbale existuje mnoho cest, jak dosáhnout úspěchu, ale zásadní je mít společnou filozofii.
Během těchto utkání jsme se bavili o tom, co můžeme zlepšit. Sparta v posledních letech odvedla spoustu dobré práce a máme na čem stavět. Nezačínáme od nuly. Brian Priske zde vytvořil určitý základ, na kterém můžeme dál pracovat. Díky tomu nemusí změna herního stylu trvat tak dlouho, jako kdybychom chtěli všechno dělat úplně jinak."
Můžete se o vaší filozofii a chystaných změnách trochu víc rozpovídat?
"V útočné fázi potřebujeme podle mě lépe spolupracovat v krajních prostorech. Chci, aby krajní obránci chodili výše, křídelní hráči častěji útočili do volných prostorů a aby se k nim přidávali také střední záložníci. Potřebujeme vytvářet na stranách trojúhelníky, díky kterým dokážeme soupeře otevřít.
Důležité bude také častěji měnit těžiště hry v poslední třetině hřiště. Když útočíme pouze po jedné straně, soupeř se může snadno přesunout a uzavřít prostor. Pokud dokážeme hru rychle přenést, třeba i dvakrát za sebou, získáme více příležitostí k vytvoření přečíslení. Zároveň můžeme posouvat celý tým výše na hřišti, lépe reagovat po ztrátě míče a udržovat soupeře na jeho polovině.
Chci také, aby se křídelní hráči z opačné strany dostávali do pokutového území při centrech a abychom posílali více přihrávek do vápna z prostoru blíže k brance."
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A co defenziva?
"Při bránění má tým velkou běžeckou kapacitu. Hráči toho hodně naběhají a jsou mladí, mají dobré fyzické předpoklady. Musíme ale dál pracovat na uzavírání středu hřiště. Nejsem příznivcem toho, abychom hráli osobní obranu po celém hřišti. Zejména ve středním a hlubším bloku preferuji spíše prostorové bránění. Ve vyšším presinku samozřejmě někdy potřebujete přistupovat k hráčům osobně, ale vždy musíme mít na paměti, že chceme uzavřít střed hřiště. Právě tam vznikají největší nebezpečí. Chceme soupeři zabránit v průniku středem a raději ho vytlačit do krajních prostorů, kde se nám bude bránit snadněji.
To jsou konkrétní detaily, o kterých jsme se bavili. Pak už jde především o opakování, opakování a další opakování. Hráči musí přesně chápat své úkoly v systému a postupně si v něm vytvářet vzájemné vazby. Když se to podaří, získáme tým, který bude před soupeřem neustále o krok napřed. Díky tomu poroste také jeho sebevědomí."
Je nějaký herní profil, který vám vyloženě v kádru chybí a budete to v zimě chtít změnit?
"Na to je ještě trochu brzy. Dnes jsem hráče viděl na tréninku teprve hodinu a potřebuji čas, abych si udělal vlastní obrázek. Zároveň máme skvělý realizační tým, který se tomu věnuje. Myslím, že většina z nás se shodne na tom, že potřebujeme hledat vůdčí osobnosti. Ty mohou pomoci také mladým hráčům, aby se dál zlepšovali. Když se na hřišti cítí bezpečně a mají vedle sebe někoho, kdo je podpoří, mohou naplno rozvíjet své schopnosti.
Teď je důležité sledovat, co se bude dít v následujících týdnech. Hráčům jsem dnes říkal, že dělat chyby je v pořádku. Podstatné je, co se z nich naučíme. Nechceme se pořád točit v kruhu. Když dostanete příležitost a získáte novou zkušenost, musíte si z ní něco odnést. To je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí."
Takže primárně vám šlo o psychickou podporu pro tým?
"Chceme, aby hráči dokázali projevit své schopnosti, ale zároveň se musí umět učit a přijímat nové poznatky. Je to jako ve škole. Studujete a na konci vás čeká test. Pokud v něm neuspějete, máte problém. Jsme tady proto, abychom dosahovali úspěchů a rozvíjeli potenciál každého jednotlivce. Zároveň ale musí být každý ochotný obětovat všechno, aby svůj potenciál naplnil.
Jde o nároky a standardy, které musíme dodržovat každý den na tréninku i na hřišti. Chceme vytvořit pocit sounáležitosti, abychom společně bojovali proti věcem, které přicházejí zvenčí, a ne proti sobě navzájem. Zázemí klubu je velmi dobré. Teď musíme začít pracovat a posouvat se dál."
Zítra vás čeká zápas ve Zlíně a na přípravu máte jen velmi málo času. Co můžete s mužstvem za tak krátkou dobu udělat? Co jste hráčům řekl na prvním tréninku?
"Řekl jsem jim řadu věcí, o kterých jsem mluvil i tady. Doufám, že mezi námi vznikne upřímný vztah. S hráči, s vámi i s fanoušky. Není důvod si něco nalhávat. Jsem přímý člověk a říkám věci tak, jak jsou. Zároveň musíme stavět na pozitivních věcech. Někdy je potřeba podívat se za samotný výsledek a všímat si také pozitivních trendů, na kterých můžeme dál pracovat. Některé věci je potřeba zlepšit, jiné zase zachovat.
Teď je nejdůležitější, abychom se semkli a vystupovali jednotně. Zítra chceme ukázat, že o něco usilujeme. V tak krátkém čase by nebylo rozumné měnit příliš mnoho věcí. Musíme mít jasný plán pro zápas, vědět, jak chceme hrát, a potom ho na hřišti naplnit."
Co už víte o svém prvním soupeři ve Spartě a obecně o české lize? Její charakter je přece jen odlišný od fotbalu v Belgii, Norsku nebo USA.
"Vím, že jde o velmi fyzickou a organizovanou soutěž. Mnoho týmů hraje především na výsledek a také poměrně přímočaře. Zítřejší soupeř je přesně takovým mužstvem. Hodně bojuje, spoléhá na přímočarost, standardní situace a fyzickou hru. Na podobné výzvy musíme být připraveni. Zároveň ale musíme dokázat využít vlastní kvalitu a ukázat, v čem jsme lepší. Viděl jsem také české hráče a některé týmy, proti kterým jsem v minulosti nastupoval. V Česku jsou velmi šikovní fotbalisté.
Je to pro mě velká výzva. I proto jsem s sebou přivedl jednoho asistenta a ostatní členové realizačního týmu už v klubu působí. Potřebuji lidi, kteří českou ligu dobře znají a dokážou mi předat potřebné informace. Mám kolem sebe spoustu zkušených lidí, kteří jsou v tomto prostředí už řadu let, a v úvodu se o ně budu chtít hodně opírat. Potřebuji co nejrychleji pochopit, co bude důležité. Už dnes cítím, že se mi dostává velké podpory a že mám možnost se dobře adaptovat."
Je pro vás o to větší výhodou, že má Sparta v kádru tři norské hráče? Co o nich víte?
"V některých ohledech to může být pozitivní, zejména pokud jde o komunikaci. Devadesát procent kádru ale dobře mluví anglicky, takže ani v tomto směru by neměl být problém.
Tyto hráče jsem osobně neznal. Sleduji samozřejmě norský fotbal, takže vím, o jaké typy hráčů jde a jaké mají schopnosti. Když oni působili v Norsku, já jsem byl v zahraničí, takže jsme se osobně nepotkávali a nemám s nimi předchozí vztah."
V minulosti jste získal řadu trofejí a lidé z vašich bývalých klubů o vás mluví jako o trenérovi, který dokáže vytvořit dobrou atmosféru v kabině a vybudovat silné vztahy mezi hráči a realizačním týmem. V čem spočívá vaše tajemství?
"Myslím, že základem dobré kultury je schopnost dostat z lidí to nejlepší. Výkonnostní kultura znamená, že dokážete naplno rozvinout potenciál hráčů.
Pro mě jsou důležité tři věci. Zaprvé se hráči musí cítit bezpečně. Musí přesně vědět, co se od nich očekává na hřišti i mimo něj. Když vstoupí na trávník, mají se soustředit pouze na to, co mají dělat. Stejně tak musí při příchodu na trénink vědět, co je čeká a co od nich požaduji. Důležitá je také komunikace a způsob, jakým jim tyto požadavky předáváme."
A ty zbylé dvě věci?
"Zadruhé se musí cítit milovaní a být součástí něčeho většího. Mým úkolem je být jim blízko, vážit si jich a vytvářet pocit rodiny, aby každý cítil, že do týmu patří. Když si s hráči vytvoříte blízký vztah, můžete být zároveň nároční. Mohu být přísný, protože hráči vědí, že to dělám proto, abych jim pomohl se zlepšit, ne abych jim ublížil. Musíme na sebe mít vysoké nároky.
A zatřetí se u toho musíme bavit. Když mají hráči pocit bezpečí, důvěřují si, cítí sounáležitost a zároveň je fotbal baví, přicházejí na každý trénink s energií a chtějí se zlepšovat. Nemají přemýšlet nad tím, co je dnes čeká, jestli budou mít špatnou náladu nebo jestli je trénink bude nudit."