Česko si tak za dvě vítězství připsalo 0,800 bodu, a přiblížilo se desátému Řecku, jež tentokrát vyhořelo. Návrat do Top 10 v pětiletém období 2022/23-2026/27, které určí nasazení do ročníku 2027/28, tedy stále není ztracen. Šance na postup do jarní vyřazovací fáze zvýšily Plzeň i Jablonec, naopak pražská "S” se s poháry rozloučí pravděpodobně na konci ledna.
Šestý hrací týden přinesl též italskou sklizeň, španělskou radost v LM, kterou vystřídal čtvrteční propadák, zmíněný řecký kolaps, tureckou dominanci či také historicky první pohárové body pro Andorru. Jistotu postupu do jarních bojů má pět týmů (Real, Bournemouth, Brighton, Monako a Sint Truidense).
Elitní čtveřice
Anglie (týdenní zisk 1.542, bilance 4-4-1, 1.875 bonus za postup z ligové fáze), byť zejména v LM zapsala pár zaváhání, dál pádí za dalším sezónním vítězstvím. Dominanci ukazují zejména týmy v EL a KL. Bournemouth i Brighton už mají jistý postup do play-off. A právě Cherries, společně s Crystal Palace, ovládly sledovanou čtvrteční bitvu proti klubům z La Ligy.
Itálie (1.714, 5-2-0) je vítězem šestého hracího týdne. Neapol i AS v LM statečně čelily favoritům na jejich půdě (City, PSG), ostatní týmy pak již jen vítězily. A to včetně Atalanty, která si pro tři body v Banja Luce dokráčela hodně na poslední chvíli.
Boj o druhé místo v sezóně, a tedy o bonusový post v LM, si komplikuje Španělsko (1.406, 5-0-3, bonus 1.250). Kdo by to byl po stoprocentních výkonech v LM (5-0-0) řekl? Čtvrteční souboje proti celkům Premier League nezvládly Real Sociedad ani Celta Vigo, které uzmul všechny body dokonce oslabený soupeř. Vrcholem ale byl další zmar Getafe, jež tentokrát odevzdalo všechny body v Tbilisi.
Německo (1.286, 4-1-2) prožilo solidní pohárový týden. Nečekaně sice zaváhal tradiční tahoun z Mnichova, plusem jsou naopak remíza Dortmundu z Emirates Stadium či absence čtvrtečních zaváhání.
TOP 10
Francie (1.357, 3-2-2, bonus 1.500) si hlídá své páté místo (3x LM, 2x EL) před šestým (2x LM, 1X EL), Portugalskem (1.000, 2-1-2), sedmou (1x LM, 1X EL) Belgií (1.325, 2-2-1, bonus 0.625) a osmým (1x LM) Nizozemskem (1.000, 3-0-3).
Devátou příčku ve velkém stylu jistí Turecko (1.600, 4-0-0) jež si tentokrát připsalo stoprocentní bilanci. To samé, ovšem v opačném významu, se dá říct o Řecku (0.000, 0-0-4). Dosavadní jistou jízdu do Top 10 si tak Řekové trochu pokazili a jedenácté Česko (0.800, 2-0-2) toho částečně využilo. Ze čtyř domácích utkání se toho možná dalo vytěžit víc, ovšem soupeři byli vesměs kvalitní a dvě vítězství se minimálně v sázkových kancelářích zdaleka nečekala.
Jedenácté je Polsko (0.400, 0-2-0), které po horším startu zabojovalo a dvě venkovní remízy v EL (Union SG, Sunderland) jsou skvělým počinem. Dvanácté už je podle očekávání Dánsko (1.500, 3-0-1), od kterého se exploze bodů z KL ale čekala mnohem dřív. A to ještě stoprocentní bilanci pokazilo kodaňské ztrapnění se v Andoře před cca 1 300 diváky.
V patnáctce jsou aktuálně ještě Norsko (0.600, 1-1-2) a Kypr (0.000, 0-0-2). Šestnácté Švýcarsko (0.000, 0-0-2) se k ní tentokrát nepřiblížilo.
Česko proti Španělsku
Zápas Slavie proti Villarrealu byl 69. měřením sil mezi českými a španělskými kluby od roku 1993. Bilance je pochopitelně výrazně nakloněna na stranu klubů z La Ligy - 11 českých vítězství, 14 remíz, 44 španělských vítězství. České úspěchy přicházejí zhruba jednou za dekádu - postup Liberce přes Mallorcu a Celtu v roce 2001, skupinové vítězství Sparty nad Athletic Clubem a Plzně nad Atlétikem Madrid v roce 2012, slavné slávistické vyřazení Sevilly FC v osmifinále EL 2019 či výhry Sparty nad Betisem, Plzně nad Realem Sociedad a Mladé Boleslavi nad Betisem v letech 2023 a 2024.
Ve skupinové/ligové fázi odehrály české kluby proti španělským 38 zápasů (5-10-23). Ve vyřazovací fázi došlo k 15 soubojům (6-4-20), ve kterých se české týmy z postupu radovaly pouze třikrát (dvakrát Slovan, jednou Slavia).
Proti celkem 13 klubům z 10 španělských měst nastoupilo devět různých českých týmů. Nejvíce zkušeností má trio Slavia (18 zápasů, bilance 2-7-9), Sparta (14, 2-1-11) a Plzeň (12, 2-1-9). Osm utkání odehrála Sigma Olomouc (1-1-6), sedm Slovan Liberec (3-3-1) - jediný český klub s pozitivní bilancí - čtyři Teplice (0-1-3) a po dvou Mladá Boleslav (1-0-1), Jablonec a Viktoria Žižkov (oba 0-0-2). Ze španělských klubů nemá negativní bilanci ani jeden: stoprocentní je Real Madrid (4-0-0), jedinou ztrátu zaznamenala Barcelona (8-1-0) a dobré vzpomínky má na české kluby i Villarreal (6-2-0) či sevillské týmy FC (4-4-1) i Betis (5-0-2). V tomto ročníku nás čeká ještě lednová plzeňská návštěva San Sebastianu. Aspoň bodík z Anoety by se Viktoriánům v boji o postup hodil.
Výpočet národních koeficientů
Vedle standardních 2 bodů za vítězství a 1 bodu za remízu (v předkolech pouze polovina, 1 a 0,5) hrají důležitou roli body bonusové. Za účast v LM je 6 bodů. Bonusové body se budou připisovat také po skončení ligové fáze - první až 24. celek v LM a EL získají od 6 do 0,25 bodu (v KL od 4 do 0,125 bodu) - každé místo se tedy počítá!
Za účast v každém ze čtyř kol (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) získají kluby v LM 1,5 bodu, v EL 1 bod a v KL 0,5 bodu. Maximální počet bonusových bodů (první místo v tabulce plus cesta až do finále) tak v LM může být 18, v EL 10 a v KL 6. Národní koeficient se vypočítá jako součet zisků jednotlivých týmů dané soutěže vydělený počtem těchto týmů.