Slavný bývalý reprezentant a někdejší opora Fulhamu či Sportingu Lisabon Ruiz má jasno o tom, jak zvednout úroveň kostarického fotbalu. Klíčem je podle něj dostávat hráče ve velkém množství do Evropy a udržovat u nich neustálý hlad po posunu. Jako příklad si vybral právě Alcócera.
"Chci, aby hráči odcházeli do Evropy. Mluvil jsem s Josimarem a jsem moc spokojený s prací, kterou odvádí. Doufám ale, že se nespokojí s tím, že je tam ve své lize a že se mu daří v týmu, ve kterém teď působí," prohlásil Ruiz na adresu sparťanského křídelníka.
Podle trenéra Kostariky má Alcócer potenciál prosadit se v ještě věhlasnějších ligách a Letnou, na kterou přišel teprve letos v létě, by měl brát jen jako přestupní stanici. "Chci ho vidět hrát Ligu mistrů, chci ho vidět v těch nejlepších evropských soutěžích, protože pro to má všechny předpoklady," vytyčil svému svěřenci ambiciózní cíl.
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