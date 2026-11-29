"Obecně evidujeme zájem o naše hráče, v tuhle chvíli konkrétně o Godwina, Ouattaru a Samuela. Naší strategií je, abychom byli prodejní klub, chceme přivádět mladé hráče a prodávat je, aby nemusel majitel chod klubu dotovat," vysvětloval nedávno v podcastu Livesport Daily strategii Pardubic jejich sportovní ředitel Jiří Bílek.
A minimálně v případě Godwina nelhal. Mezi zájemce o jeho služby mají patřit Werder Brémy a Union Berlín, španělský Betis i blíže nespecifikovaný přední celek z italské Serie A. Nigerijec, jehož velkou předností je rychlost, má být mezi přestupovými prioritami těchto klubů.
Livesport Daily s Jiřím Bílkem
Pro jednadvacetiletého fotbalistu, jenž na sebe v probíhající sezoně upozornil i přes nízkou produktivitu (0+1), by případný přesun představoval významný kariérní krok. Zájem o angažmá v některé z předních evropských soutěží je tedy z jeho strany pochopitelný.
Godwin je každopádně v Pardubicích spokojený. V klubu má své místo, smlouvu do roku 2030 a odvádí velmi dobrou práci. Případný odchod tak nebude pouze otázkou zájmu zahraničních klubů, ale také nalezení správného řešení pro všechny zúčastněné strany.
"Udělali jsme ho u snídaně. Bylo to opravdu rychlé. Dávali jsme si vajíčka a říkali: Pojď pustíme si ho. Pak jsme říkali: Ty bláho, ten je dobrej. Podívej se ta levá, ta pravá," líčil průběh skautingu Godwina Bílek. "Kupovali jsme ho jako levého beka a teď hraje pravé křídlo," dodal sportovní ředitel východočeského klubu zhruba před dvěma týdny.
"Měl úplně všechno. Hned jsme to spustili. Zavolal jsem Víťovi Zavřelovi, ten panu Pražákovi. Dostali jsme povolení a začali jsme dělat transfer," uzavřel vyprávění o artiklu, který může Pardubicím po ročním působení v klubu pořádně vydělat.
Jedno je každopádně jisté – kolem Godwina začíná být v Evropě pořádně živo. A pokud se zájem některého z uvedených klubů promění v konkrétní nabídku, mohou Pardubice v nejbližší době řešit jeden z nejzajímavějších a nejvýdělečnějších transferů své historie.
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