Freiburg, který do zápasu vstupoval o jeden bod a jednu příčku před čtvrtým Lipskem, potřeboval na vedení pouze 11 minut. Prosadil se hvězdný útočník Igor Matanovic, který vyskočil vysoko v pokutovém území a po centru Derryho Scherhanta hlavou překonal Maartena Vandevoordta. Protějšek belgického brankáře, Mio Backhaus, musel hned vzápětí svůj tým podržet, když se vrhl k levé tyči a zabránil Antoniu Nusovi skórovat ve třetím soutěžním zápase v řadě.
Jasných příležitostí poté ubylo, protože v divokém prvním poločase plném tvrdých soubojů se hra přelévala ze strany na stranu. Vypadalo to, že se do kabin půjde za stavu 1:0, ale rozhodčí Robin Braun byl v závěru první půle povolán k monitoru. Videozáznam odhalil, že Neil El Aynaoui zablokoval centr Maximiliana Eggesteina nataženou rukou, a sudí tak neměl jinou možnost než odpískat penaltu.
Kapitán Freiburgu, který pokutový kop vybojoval, zachoval chladnou hlavu a střelou doprostřed branky poslal svůj tým do přestávky s dvoubrankovým náskokem. Rozhodčí byl v centru dění i krátce po změně stran, kdy po zásahu VAR nařídil druhou penaltu zápasu poté, co Scherhant zasáhl pravou nohu Benjamina Henrichse. Backhaus se v pokusu o nápravu chyby spoluhráče dotkl míče rukou, ale prudkou střelu Christophera Nkunkua nezastavil.
Lipsko pocítilo novou naději a bylo blízko vyrovnání, když Romulo svou tvrdou ránou napálil tyč. Hosté už vypadali, že se jim obrat nezdaří, dokud Christoph Baumgartner v 93. minutě nezaskočil tým Juliana Schustera. Po dlouhém autovém vhazování, které prodloužil Tidiam Gomis, napálil míč z první za záda bezmocného Backhause.
Baumgartnerův pozdní vyrovnávací gól připravil Freiburg o možnost posunout se do čela tabulky. Oba týmy tak zakončily zápas na stejných pozicích, na kterých do něj nastupovaly – domácí jsou třetí a Lipsko ztrácí bod na čtvrté příčce.