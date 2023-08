Je strašně těžké zvládnout obě soutěže, říká Veselý po vyřazení z Konferenční ligy

Trenér Jaroslav Veselý (45) si myslí, že pokud fotbalisté Bohemians 1905 chtějí pravidelně bojovat o evropské poháry, musí investovat do kádru a infrastruktury. Cesta do skupiny některého z evropských pohárů podle něj pro klub, jako je ten jeho, vede přes vítězství v domácím poháru. Řekl to na tiskové konferenci po vyřazení s norským Bodö/Glimt ve 2. předkole Evropské konferenční ligy.

Pražané se v pohárové Evropě představili po 36 letech díky překvapivému čtvrtému místu z minulé ligové sezony. Bodö/Glimt ale na jeho hřišti podlehli 0:3 a ve čtvrteční domácí odvetě 2:4.

"Jestli je dnes šance pro takový klub, jako je ten náš, dostat se do skupiny v Evropě, je to přes domácí pohár. Dostanete se do předkola Evropské ligy a můžete propadnout do Evropské konferenční ligy," řekl Veselý, který v úterý oslaví 46. narozeniny.

Je to jiný fotbalový svět

Start v pohárech si užil. "Určitě bychom to chtěli zažívat (pravidelně), protože je to jiný fotbalový svět. Jediná trojka v českém prostředí (Sparta, Slavia a Plzeň) má vybudovanou infrastrukturu a kádr na to, aby obě soutěže (ligu a evropský pohár) zvládla. Mají nejlepší hráče z České republiky, plus cizince. Ti jsou na to připravení. Když se tam (do pohárů) dostane menší klub, je to pro něj velký boj. Buď vám ujedou obě soutěže, nebo se soustředíte jen na jednu a je strašně těžké to zvládnout," uvedl Veselý.

"Pokud byste chtěli něco vybudovat, a mluvím za náš klub, znamenalo by to daleko větší investice do šířky kádru a infrastruktury, protože nemůžete hrát na půjčeném stadionu," připomněl Veselý skutečnost, že Bohemians sehráli odvetu s Bodö/Glimt na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské zápasy nezpůsobilý.

"V minulé sezoně jsme sportovně předběhli ekonomický vývoj a možnosti Bohemians, tak to cítím. Pokud bychom tohle chtěli dál, musíme se inspirovat. Bodö to po postupu do nejvyšší soutěže budovalo tři roky, než se dostalo do pohárů. Je to inspirující," prohlásil někdejší trenér Chrudimi.

