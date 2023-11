Wahi rozhodl o výhře Lens, pak odstartoval vlnu vyloučení. Marseille remizovalo ve Štrasburku

Lens zvítězilo ve 13. kole Ligue 1 na půdě Clermontu 3:0. Už v 11. minutě zápas rozhodl talentovaný Elye Wahi (20). Ten následně v závěru první půle viděl červenou kartu kvůli nesportovnímu chování, které projevil v návaznosti na nevybíravý faul. Toho se na jeho osobu dopustil domácí obránce Alidu Seidu (23).

Hosté se ze špatného startu v nové sezoně oklepali a v lize sedmkrát v řadě neprohráli, přičemž si ve skupinové fázi Ligy mistrů vyšlápli i na Arsenal. Aktivní vstup hráčů Racing Clubu do utkání domácí vůbec nezachytili a v 11. minutě po zásluze inkasovali. Nadýchaný centr Rubena Aguilara usměrnil do sítě hlavou Wahi, jenž si připsal druhý ligový zásah po letním příchodu z Montpellieru. V závěru první půle viděl po faulu červenou kartu hostující Seidu, na což Wahi nepřiměřeně reagoval a po druhé žluté byl rovněž vyloučen.

Stejně jako začátek zápasu, tak i start druhého poločasu se francouzskému vicemistrovi povedl na výbornou. Hororovou rozehrávku gólmana Diawa vystihl pět minut po pauze Adrien Thomasson, jenž ranou do odkryté brány z hranice vápna zvýšil náskok hostů. V 82. minutě navíc přidal další gól Les Sang et Or po individuálním průniku Wesley Saïd a dopřál svému týmu klid do závěru.

K bodovému zisku nakročil tým z Alsaska už v šesté minutě, kdy zužitkoval přihrávku zkušeného Kévina Gameira, který doběhl svůj vlastní vyražený pokus a chytrou přihrávkou pobídl nizozemského útočníka Emanuela Emeghu, aby skóroval do odkryté sítě Marseille.

Hosté měli po inkasovaném gólu mírnou převahu, zmohli se ovšem pouze ke srovnání díky trefě Jonathana Clausse. Obránce vystřelil z hranice pokutového území a jeho pokus krásně zaplaval do sítě. Celek z jihu Francie tak navázal na nevalné podzimní výkony a v tabulce nadále zůstává za očekáváním.

