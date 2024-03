Na domácí klání to má dál než hosté. K tomu musí anglické Truro za 25 dní odehrát 12 utkání

Truro City FC. Že vám název klubu z jihovýchodního cípu Anglie nic neříká? Není divu. Celek z 20tisícového města hraje až šestou nejvyšší soutěž, ve které je navíc jen těsně nad hranicí sestupových vod. Nyní se ale dostal do povědomí anglických fotbalových fanoušků. Čeká ho totiž perný konec sezony. Během 25 dnů musí odehrát stěží uvěřitelných 12 zápasů.

Úterý, pátek, pondělí, čtvrtek, sobota, úterý, čtvrtek, sobota, úterý, čtvrtek, sobota. Takový je zápasový rozpis aktuálně nejvytíženějšího fotbalového klubu na Ostrovech. Pokud jste napočítali jen 11 herních dnů, není to chyba. Do téměř nepropustného kalendáře vedení klubu musí vměstnat ještě jeden odložený duel.

"Při pohledu na program jsem trochu zděšený. Nemám ponětí, jak se to dá zvládnout. S ohledem na zdraví hráčů mi to přijde směšné," řekl pro BBC trenér Paul Wotton. Zároveň ale dodává, že prodloužení soutěže není variantou.

Říkáte si, jak se přímořský klub do termínové šlamastiky dostal? Vinu nese azyl v Plymouthu, kde fotbalu nepřálo pověstné anglické počasí.

V Truru probíhá rekonstrukce stadionu, klub proto musel sdílet hřiště s celkem Plymouth Parkway. To se ale ukázalo jako téměř neřešitelný problém. Deštivé podmínky často neumožnily, aby se na zničené trávě dalo hrát každý týden a Truro po několika odkladech muselo hledat nový azyl.

Devadesát kilometrů vzdálený Plymouth klub vyměnil za Taunton, jenž je o dalších 100 kilometrů dál. Ani tam ale štěstí nenašel. Kvůli nepřízni počasí Bílí Tygři nenastoupili na stadionu celku, se kterým bojují o sestup, ani jednou.

Další stěhování proto přišlo na začátku března. Poslední tři zápasy v azylu odehrálo Truro na umělé trávě v Glouchesteru, tím ale definitivně ztratilo výhodu domácího prostředí. Obě města od sebe totiž dělí více než 350 kilometrů.

Fotbalisté z jihozápadu Anglie se tak dostali do paradoxní situace. Na "domácí" zápasy to aktuálně mají dál než na hřiště většiny soupeřů. "Jedeme na domácí zápas a čeká nás delší cesta než druhý tým. Je to hrozné, ale nedá se s tím nic dělat," posteskl si trenér Wotton.

Jeho tým teď čelí těžké výzvě. Aktuálně drží dvoubodový náskok na sestupové pozice a ví, že podpory domácího publika se v této sezoně určitě nedočká. Na druhou stranu, oproti nejbližším soupeřům disponuje čtyřmi zápasy k dobru. Udržení je tak víc než hratelné.

"Neříká se mi to snadno, ale jiný cíl než záchranu v téhle situaci mít nemůžeme. Nebál bych se říct, že by to pro nás byl vzhledem ke komplikacím, které nás v sezoně potkaly, obrovský úspěch," připustil bývalý fotbalista, který si v dresu Southamptonu a Plymouthu zahrál i druhou nejvyšší anglickou soutěž.

Náročná šichta hráčům Trura začíná v úterý večer proti Dartfordu. Jak úspěšná bude, se uvidí nejpozději 20. dubna, na kdy je naplánován poslední ligový zápas.