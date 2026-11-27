Tým Chelsea, který disponuje jednou z nejhorších obran v soutěži, mohl uvítat šanci utkat se s Nottinghamem, který v lize v šesti zápasech neskóroval. Domácí se ovšem ujali vedení už po pěti minutách. Daniel Muňoz poslal centr z pravé strany a Igor Jesus volejem překonal Emiliana Martíneze. Byl to jeho druhý gól ve druhém vzájemném zápase.
Pro Blues to byl známý pocit zmaru, neboť v 10 z posledních 11 ligových zápasů, ve kterých inkasovali jako první, prohráli. Navzdory této nelichotivé statistice byla reakce hostů povzbudivá a v první půli drželi míč častěji, nicméně neschopnost vystřelit před pauzou na branku podtrhla jejich trápení ve finální fázi.
Tým Xabiho Alonsa měl krátce po změně stran větší problémy, když Wesley Fofana nejprve ztratil balon a následně v pokutovém území fauloval Liama Delapa. Gibbs-White následný pokutový kop v 51. minutě s přehledem proměnil, poslal Martíneze na opačnou stranu a vstřelil svůj první gól v kariéře proti Chelsea. Londýňané museli zareagovat, což se jim povedlo o tři minuty později. Střela Pedra Neta se odrazila k střídajícímu Emmanuelu Emeghovi, který svou první střelou na branku překonal Matze Selse.
James McAtee následně promarnil obrovskou šanci na obnovení dvoubrankového náskoku, když po přihrávce Gibbse-Whitea zamířil slabě přímo do rukavic Martíneze. Domácí zahrozili o chvíli později znovu a Murillo svou střelou z dálky přinutil Martíneze k výbornému zákroku. Po hodině hry se zápas vyostřil a Morgan Rogers mohl litovat, že svou ránu po rohu Jordana Hendersona neusměrnil mezi tyče. Blues měli ve druhé půli v útoku mnohem větší kvalitu, ale to k ničemu nebylo, když si Gibbs-White seběhl na průnikovou přihrávku Xavera Schlagera a nádherným lobem přes Martíneze vstřelil třetí gól Tricky Trees.
Gólové hody ale nekončily, protože Emegha svým druhým zásahem v zápase po brilantní hlavičce z centru Neta zdramatizoval závěr utkání. I přes tento pozdní zásah musela Chelsea po hrůzostrašném pátečním večeru v East Midlands skousnout další porážku.
Tento výsledek znamená, že tým Alonsa prohrál čtyři z posledních pěti ligových zápasů a pouze poslední Crystal Palace inkasoval v této sezoně více gólů než Chelsea. Svěřenci Olivera Glasnera se naopak mohli radovat z dobře odvedené práce, po vítězství nad Manchesterem City ze začátku měsíce přidali druhou domácí výhru v řadě.