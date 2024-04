Když takového hráče máte, je to pro tým dar, velebil Guardiola po dalším hattricku Fodena

Když takového hráče máte, je to pro tým dar, velebil Guardiola po dalším hattricku Fodena

Manchester City ve středečním utkání proti Aston Ville dominoval a díky výhře 4:1 dál zůstává v boji o titul v Premier League. Hlavní podíl na triumfu City měl tentokrát Phil Foden (23), který se blýskl hattrickem. "Má neuvěřitelný dar střílet góly," ocenil výkon anglického reprezentanta trenér Pep Guardiola.

Erling Haaland, nejlepší střelec Manchesteru City, zůstal proti Aston Ville pouze na lavičce náhradníků, nicméně Foden jasně ukázal, že střílet góly neumí pouze norský reprezentant. Foden se poprvé prosadil těsně před přestávkou, když z trestného kopu propálil zeď Villans.

"Jeho pracovní morálka je úžasná. Hraje ve středových pozicích a má neuvěřitelný čich na góly – ty mu kolují v žilách a my ho musíme využívat," řekl Guardiola. "Má přirozený talent, dar, který je výjimečný," dodal.

Třiadvacetiletý Angličan zkompletoval hattrick dvěma zásahy v rozmezí sedmi minut ve druhém poločase, včetně střely z 25 metrů, a posunul se tak v sezoně na 21 gólů ve všech soutěžích. Foden zaznamenal třetí hattrick v Premier League, více jich před dovršením 24 let zaznamenali jenom Robbie Fowler (7), Michael Owen (7), Robbie Kane (6) a Erling Haaland (5).

"Může si dělat, co chce. Je to opravdu prvotřídní hráč," prohlásil španělský kouč na adresu Fodena. Guardiola také pochválil ostatní hráče City, zejména Rodriho, který asistoval u druhého Fodenova gólu.

"Když jsme v poslední třetině hřiště, (Foden) má cit, nepotřebuje příliš doteků, aby dostal míč do sítě," chválil Guardiola. "Ve fotbale je nejtěžší dávat góly. Když takového hráče máte, je to pro tým dar," pokračoval zkušený trenér.

Podoba s Rooneym

Bývalý obránce City Joleon Lescott přirovnal Fodena k Waynu Rooneymu, který za Manchester United nastřílel 183 gólů v Premier League. "Vždycky o něm mluvím velmi pochvalně a Foden je mu podobný v tom, že je fotbalem úplně posedlý," řekl Lescott ve vysílání TNT.

"Rooney byl první hráč, s nímž jsem se potkal, který chtěl vyhrávat víc než já – Phil to posunul na úplně jinou úroveň. Má obrovskou touhu mít neustále míč u nohy. Pracoval jsem s ním v reprezentaci Anglie do 21 let a museli jsme mu zakázat, aby si po tréninku přidával, protože jste ho nemohli dostat ze hřiště," prohlásil Lescott.

Přestože Haaland vede s 18 góly tabulku střelců Premier League, Guardiola se rozhodl produktivního útočníka - spolu se záložníkem Kevinem De Bruynem - nechat odpočívat, protože v sobotu čeká Manchester City ligový zápas na hřišti Crystal Palace a v úterý cesta do Madridu na první utkání čtvrtfinále Ligy mistrů s Realem.

"Program je náročný, zápasy každé tři dny," uvedl Guardiola. "Musíme být odpočatí," vysvětlil šetření opor.

Arsenal se díky středečnímu vítězství 2:0 nad Lutonem Town posunul se ziskem 68 bodů na první místo před Liverpool, City jsou třetí a mají shodně 67 bodů s Reds, kteří se mohou vrátit do čela, pokud ve čtvrtek večer zvítězí nad Sheffieldem United.