Zatímco v říjnu bojoval o místo v základu Wolves s Portugalcem Totim, nyní už Ladislav Krejčí patří ke stálicím v sestavě. Po vyloučení v duelu Ligy národů proti Španělsku, kvůli kterému ho minul i závěrečný zápas v Chorvatsku, se český stoper vrátil do Anglie. V utkáních Championship proti Charltonu a Derby patřil k nejlepším na hřišti a sociální sítě tak zaplavily nadšené reakce na jeho poslední výkony.
Wolves vydali na platformě X video zachycující kompilaci Krejčího povedených momentů v duelu proti Derby s popiskem: "Klid, vyrovnanost, třída." Sestřih má do pátečního dne přes 250 tisíc zobrazení a komentáře zaplnila slova chvály pro bývalého hráče pražské Sparty.
K povedeným výkonům českého reprezentanta se vyjádřil i lokální wolverhamptonský deník Express & Star. "Ladislav Krejčí působil dojmem, že je o třídu nad úrovní této soutěže. Český obránce sehrál zásadní roli v tom, že se rozpačitý návrat Wolves po předchozí reprezentační pauze proměnil v povzbudivou sérii výsledků. V posledních týdnech byl klíčovou postavou při vzestupu Wolves na rozdíl jediného bodu od první trojky Championship," chválil ho britský tisk.
Stejný list rozebral i atributy, které sedmadvacetiletý stoper do hry přináší: "Z jeho hry vyzařuje klid. Málokdy působí ukvapeně, nebojí se vyvézt míč do zálohy a má technickou kvalitu na to, aby dokázal přetavit držení míče v obraně na útočné příležitosti. Schopnost dirigovat hru zezadu navíc doplnil rostoucím vlivem i na opačném konci hřiště. Krejčí v této sezoně Championship zaznamenal dva góly a dvě asistence – na středního obránce jde o působivou bilanci."
"Jeho přínos podtrhuje schopnost ovlivňovat zápasy daleko nad rámec jeho primárních defenzivních povinností. Pro trenéra Césara Peixota to představuje obrovský bonus. Útočníkům Wolves to v koncovce ne vždy lepí, takže mít v kádru obránce schopného udeřit v klíčových momentech je k nezaplacení," doplnil Express & Star.
Závěrem novinář Luke Powell na Krejčího adresu dodal: "Má svůj důvod, proč je kapitánem své země. A pokud mají Wolves udržet krok v boji o čelo Championship, přítomnost hráče jeho kvalit, zkušeností a vlivu v samém srdci obrany se může ukázat jako rozhodující."