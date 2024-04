Plzeň – Fiorentina: Recept na Fiorentinu podle dat, rady legend i italské skalpy

Co neminout před zápasem Plzně: Jak na Fiorentinu podle dat, rady legend i italské skalpy

Nejen z plzeňského, ale i z pohledu celého českého fotbalu je tu velký den. Viktoria vstupuje do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a pokud proti Fiorentině uhraje alespoň remízu, tuzemské kluby budou mít v sezoně 2025/2026 jisté místo v základní fázi Ligy mistrů. Jaký návod dávají souboru trenéra Miroslava Koubka (72) data? Jak utkání ve Štruncových sadech vidí bývalé legendy Fialek Tomáš Ujfaluši (46) a Tomáš Řepka (50)? A jaké mají Západočeši vzpomínky na italské soupeře? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem (18:45) odpovědi Livesport Zprávy.

Fotbalisté Fiorentiny rozhodně nepřijeli do Plzně v nijak oslnivé formě. V lize strádají, v tomto kalendářním roce dokázali v Serii A vyhrát jen dva ze 12 duelů, navíc oba na svém stadionu. Finalistovi minulého ročníku Evropské konferenční ligy přitížilo i náhlé úmrtí uctívaného ředitele klubu Joea Baroneho. Domácí Viktorii se tak v úvodním utkání čtvrtfinále EKL naskýtá solidní možnost dvojzápas nadějně rozehrát. Jakými prostředky může tým Miroslava Koubka uspět? Podle prestižní britské datově-analytické společnosti Opta je v posledních měsících velkou bolestí Fiorentiny stav, kdy sama musí tvořit...

"Plzeň hraje teď v lize roli toho, kdo může pořádně zamíchat bojem o titul. Mají teď primárně nastavenou hlavu na Evropskou konferenční ligu, v koncentraci během ligových zápasů mohou polevit, čehož může Slavia o víkendu využít. Ale nemyslim si, že by trenér Koubek dal volno důležitým hráčům. K rotaci sáhne jen v případě, že uvidí nějaký zdravotní problém, jinak si myslím, že postaví to nejsilnější, co má k dispozici," říká v podcastu Livesport Daily Antonín Rosa.

Tomáš Řepka zažil ve Fiorentině jedno z nejlepších období kariéry, v Itálii strávil přelom milénia a angažmá na Apeninském poloostrově ho vystřelilo do anglické Premier League. Ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy ale bude přát postup Plzni. "Myslím, že postoupí Fiorentina, ale rád bych se pletl," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý obránce Sparty či West Hamu.

Plzeň má před čtvrtečním zápasem nadějné vyhlídky, což ukazuje pohled na její minulá vystoupení proti italským klubům na české půdě. Z pěti dosavadních takových duelů totiž dvakrát zvítězila, uhrála stejný počet remíz a podlehla jen v dosud posledním případě Interu Milán, jenž poté došel v Champions League až do finále. A to na tři z oněch pěti duelů došlo právě v nejtěžší evropské klubové soutěži, ve všech případech se navíc jednalo o soupeře daleko většího věhlasu, než jaký provází Fiorentinu.

Florencie byla vždy považována za centrum renesance, umění a v určitých historických momentech dokonce jako protiváha k Římu. Toskánská metropole vždy hýřila kreativitou na všech úrovních a o něco podobného se snaží i její populární prvoligový klub. Mužstvo, kterému se pro barvu jeho fialových dresů přezdívá La Viola, už zažilo hodně vzletů a pádů...

Pouze čtyři čeští fotbalisté v téměř stoleté historii klubu si dokázali vybojovat stálé místo v prvním týmu italské Fiorentiny. Není to mnoho, v kolébce renesance ale zanechali výraznou stopu. Vášniví fanoušci vzpomínají na skvělou levačku Luboše Kubíka, tvrdost Tomáše Řepky i vůdcovské schopnosti Tomáše Ujfalušiho. Nyní si libují při pohledu na střelce klíčových gólů Antonína Baráka. Co ale třeba takový Martin Graiciar?

Plzeň se už více než dekádu drží v nejvyšších patrech českého fotbalu a dnes je posledním týmem, který z tuzemské enklávy zůstal v Evropě. Jak v roce 2024 vypadá hra Viktorie? Kdo tvoří její osu a co je hlavní plzeňská zbraň? "Současná Viktoria hraje se třemi stopery, nestydí se za dlouhé nakopávané míče, když je potřeba, hraje jednoduše a rozhodně jí nechybí brankář Staněk," shrnuje dění v aktuální sezoně na západě Čech komentátor Livesportu Jakub Švejkovský.

Fotbalový internacionál Tomáš Ujfaluši věří, že favorizovaná Fiorentina by mohla Plzeň ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy trochu podcenit. Podle bývalého obránce týmu z Florencie je v silách Viktorie uhrát minimálně potřebný bod, který českým klubům chybí k zajištění přímého postupu do Ligy mistrů. Rodák z Rýmařova uvedl, že jako Čech bude fandit Plzni, ale jeho srdce samozřejmě patří i Fiorentině, takže v pohárovém duelu nemůže prohrát.