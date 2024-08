Fotbalové přestupy ONLINE: Malmö opustil klíčový záložník. Hoffenheim má dalšího útočníka

ONLINE | Kdo zamíří na lukrativní fotbalové adresy? Které opory prodlouží, či naopak předčasně ukončí smlouvy? A jak si na trhu povedou české týmy? Přestupové spekulace a informace o novinkách v kontraktech či dokončených transferech sledujte v našem aktualizovaném přestupovém speciálu.

23. SRPNA

20:53 – PODPIS SMLOUVY – Weston McKennie bude i nadále hájit barvy Juventusu, v němž působí vyjma půlroční pauzy od začátku sezony 2020/21. Americký záložník prodloužil s Bianconeri smlouvu do roku 2026.

20:00 – PŘESTUP – Štrasburk oznámil zisk klíčového hráče švédského Malmö Sebastiana Nanasiho. Dvaadvacetiletý křídelník, jehož mohli čeští fanoušci sledovat i v úvodním utkání play off o Ligu mistrů s pražskou Spartou, podepsal ve francouzském klubu smlouvu do roku 2029. Racing za něj měl podle médií zaplatit 11 milionů eur (275 milionů korun).

19:38 – PŘESTUP – Po Adamovi Hložkovi získal Hoffenheim dalšího útočníka. Den před vstupem do nové bundesligové sezony oznámil příchod třicetiletého reprezentanta Bosny a Hercegoviny Harise Tabakoviče, jenž byl v minulé sezoně v dresu Herthy Berlín se 22 góly děleným králem střelců druhé ligy. Stane se další posilou TSG plzeňský stoper Robin Hranáč?

18:51 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Brighton dosáhl podle Fabrizia Romana kýžené dohody s Fenerbahce týkající se koupě krajního obránce či záložníka Ferdiho Kadioglua. Istanbulský klub by za něj měl dostat 30 milionů eur, turecký reprezentant je v novém působišti údajně dohodnut na pětileté smlouvě a nyní ho čeká zdravotní prohlídka.

17:47 – PŘESTUP – Andrea Stašková před měsícem oznámila na instagramu, že končí v AC Milán. A v pátek byla oznámena jako nová posila Galatasaraye Istanbul. Česká forvardka podepsala s tureckým velkoklubem kontrakt na jeden rok.

17:29 – PŘESTUP – Dánský stoper Joachim Andersen byl v pátek oficiálně potvrzen jako nová posila Fulhamu. Osmadvacetiletý hráč se k Chalupářům vrací po třech letech strávených v Crystal Palace. Přestupová částka je 30 milionů eur (asi 750 milionů korun).

16:51 – HOSTOVÁNÍ – Ashley Phillips na jaře hostoval v Plymouthu a do druhé anglické ligy se vrací, obránce Tottenhamu si tentokráte vypůjčilo Stoke City.

16:33 – SPEKULACE – Raheem Sterling nefiguruje v plánech Chelsea pro tuto sezonu. Devětadvacetiletý křídelník tak hledá nové angažmá a zájem projevilo Crystal Palace. Londýnský celek by Angličana rád přivedl, hlavní kámen úrazu je ovšem jeho astronomický týdenní plat ve výši 350 tisíc liber (10 milionů korun).

16:17 – SPEKULACE – Layvin Kurzawa je po konci smlouvy v PSG bez angažmá, aktuálně je však podle mnoha informací blízko k podpisu nového kontraktu v Brestu. Jedenatřicetiletý obránce byl spojován s PSV Eindhoven, Realem Betis a Las Palmas, on sám však preferuje zůstat ve své rodné zemi.

15:34 – SPEKULACE – Ko Itakura se dostal do hledáčku PSV Eindhoven a nizozemský klub za něho nabídl 11,5 milionu eur. Japonský obránce patří Gladbachu a PSV podle všeho narazí na postoj německého celku, který nemá v plánu fotbalistu prodávat.

15:21 – SPEKULACE – Podle francouzského deníku L'Équipe je PSG velmi spokojené se službami portugalského záložníka Vitinhy. Pařížský velkoklub si čtyřiadvacetiletého hráče vychvaluje natolik, že se pro něj chystá nová smlouva.

14:59 – SPEKULACE – Podle novináře Davida Ornsteina by Bournemouth rád přivedl brankáře Kepu Arrizabalagu. Devětadvacetiletý gólman působil minulou sezonu v Realu Madrid, aktuálně je kmenovým hráčem londýnské Chelsea, kde však nefiguruje v plánech do budoucna. Cherries by Španěla rádi přivedli na roční hostování.

14:46 – PŘESTUP – Răzvan Sava v minulosti chytal za Turín a do Itálie se po dvou a půl letech vrací. Dvaadvacetiletý rumunský brankář opustil CFR Kluž a přestoupil do Udinese, to zaplatilo 2,5 milionu eur (asi 62 milionů korun).

14:33 – PŘESTUP – Další posilou nováčka první fotbalové ligy Dukly Praha se stal záložník či obránce Martin Ambler, který přišel z druholigového Varnsdorfu. Na Julisce podepsal smlouvu do roku 2027, uvedla Dukla na svém webu. Čtyřiadvacetiletého hráče čeká premiéra v nejvyšší soutěži.

14:14 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Tomáš Král se usadil v základní sestavě Mladé Boleslavi a za český klub bude hrát i nadále, vedení s devatenáctiletým obráncem uzavřelo novou smlouvu.

13:53 – PŘESTUP – Jonathan Gómez se nedočká šance v prvním týmu Realu Sociedad. Dvacetiletý americký obránce využil šance na stěhování do Řecka, koupil ho PAOK Soluň.

13:40 – SPEKULACE – Manor Solomon nehraje roli v plánech Tottenhamu a z londýnského klubu podle všeho odejde. Izraelský křídelník už odmítl nabídku Getafe, jeho prioritou je setrvání v Anglii.

13:29 – SPEKULACE – Zájem německého Hoffenheimu o plzeňského stopera Robina Hranáče přerostl v nabídku, která měla být podle informací Livesport Zpráv přijata. Český reprezentant se chystá do Německa na zdravotní prohlídku.

13:18 – SPEKULACE – Walid Cheddira z Neapole je v posledních dnech často spojován s možný přesunem na španělské pobřeží. O služby marockého fotbalisty má zájem Espanyol. Katalánský celek aktuálně už s Gli Azzurri vyjednává.

13:11 – HOSTOVÁNÍ – Uroš Račič po jednom roce opouští Sassuolo a druhou ligu bude hrát v Anglii, srbského záložníka si na hostování vypůjčil West Bromwich Albion.

12:59 – SPEKULACE – Slavia pracuje na posílení pozice pravého wingbeka. V Belgii si vyhlédla dvaadvacetiletého Simiona Micheze, ofenzivně laděný fotbalista v nové sezoně vsítil během čtyř zápasů dvě branky a na další přihrál. Kamerunec již byl v Praze, kde se sešívanými jednal o přestupu. Jedná se o posilu, kterou Jindřich Trpišovský zmiňoval po duelu s Lille. Více informací o hráči samotném i fázi jednání najdete v článku.

12:42 – PODPIS SMLOUVY – Ilkay Gündogan se po jednom roce vrátil do Manchesteru City. Německý záložník před několika dny požádal o odchod z Barcelony a katalánský klub mu vyšel vstříc, anglický šampion ho získal zdarma. Více informací najdete v článku.

12:38 – PODPIS SMLOUVY – Weston McKennie v pátek spojí další budoucnost s Juventusem a podepíše nový kontrakt platný do června 2026, americký záložník má aktuálně smlouvu na poslední sezonu.

12:31 – SPEKULACE – Zástupci Janova jsou velmi sebevědomí, že se jim dnes podaří dotáhnout přestup Fabia Mirettiho z Juventusu. Jedenadvacetiletý talent má ve Staré dámě smlouvu do roku 2027, aktuálně má však zlomenou nohu a vypadá to, že si dlouho nezahraje.

12:16 – HOSTOVÁNÍ – Mario Martín bude zkušenosti sbírat ve Valladolidu. Dvacetiletý záložník přišel z Realu Madrid, nováček španělské nejvyšší soutěže ho získal na hostování.

11:37 – JEDNÁNÍ – Mikel Arteta potvrdil jednání o novém kontraktu. Španělský manažer odvádí v Arsenalu kvalitní práci, stávající smlouvu má platnou jen do června příštího roku.

09:11 – JEDNÁNÍ – Billy Gilmour je velice blízko přestupu do Neapole. Kreativní záložník ze Skotska vyjde Gli Azzurri na 15 milionů eur, jsou také známy konkrétní podmínky pro dosažení bonusů. Milion navíc dostane Brighton, pokud italský celek vyhraje Serii A. Další milion bude za kvalifikování se do Ligy mistrů, informuje o transferu 23letého produktu akademie Chelsea novinář Nicoló Schira.

08:34 – SPEKULACE – Mönchengladbach stále neobdržel oficiální nabídku na klíčového středopolaře. Manu Koné vyjádřil vedení klubu touhu zkusit novou kapitolu v kariéře. Až na dotazy na hráčovu dostupnost od italských celků se nikdo o akvizici Francouze ceněného na alespoň 20 milionů eur zatím nepokusil.

08:16 – SPEKULACE – Nejlepší střelec uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže Václav Jurečka by se mohl podle Fabrizia Romana vydat do Německa nebo Itálie. Konkrétní kluby již měly útočníka Slavie oslovit, sám 30letý hráč by se v případě dobré nabídky odchodu nebránil. Po akvizici Tomáše Chorého se totiž dá očekávat snížení herní vytíženosti.

07:01 – KONEC JEDNÁNÍ – "Díky, Říme. Uvidíme se v neděli," vzkázal na sociálních sítích argentinský útočník Paulo Dybala. Hvězda tamního AS měla na stole lukrativní nabídku ze Saúdské Arábie a původní zprávy hovořily o tom, že ji přijme. Mistr světa z roku 2022 ale nakonec odmítl smlouvu od Al Quadsiah, která by mu během tří let garantovala pohádkovou mzdu 75 milionů eur.

22. SRPNA

21:44 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Weston McKennie byl ještě nedávno na odchodu z Juventusu, nakonec ale v turínském celku zůstane a dostane novou smlouvu. Americký záložník má kontrakt do června 2025, brzy jej prodlouží o dvanáct měsíců.

21:38 – JEDNÁNÍ – Romelu Lukaku chce do Neapole, stejné přání mají i oba kluby. Chelsea nadále jedná s Gli Azzurri o podmínkách přestupu, italský celek nabízí o více než 10 milionů eur méně, než je výstupní klauzule belgického útočníka. Ta je nastavená na 43 milionech eur.

21:20 – PŘESTUP – Manchester United myslí i na budoucnost, což dokázal akvizicí 18letého defenzivního záložníka z Mali. Sékou Koné byl předmětem zájmu několika klubů, boj o mládežnického reprezentanta nakonec vyhráli Rudí ďáblové.

21:07 – SPEKULACE – Joao Cancelo zřejmě doopravdy přestoupí z Manchesteru City do Al Hilalu. Portugalský obránce by měl podepsat tříletý kontrakt s celkovým platem 70 milionů eur. Shoda mezi kluby není daleko, diskuze ohledně podmínek přestupu již probíhají. Spekuluje se o 40 milionech eur za transfer krajního beka.

20:42 – SPEKULACE – Carney Chukwuemeka nedostal vinou zranění příležitost naplno předvést fanouškům Chelsea svůj potenciál. Crystal Palace o technicky nadaného záložníka jeví seriózní zájem, Blues ale požadují necelých 30 milionů eur. V závěrečných dnech přestupového období se přesto dá očekávat nabídka, Angličan totiž byl vynechán ze soupisky na dnešní kvalifikační utkání o Konferenční ligu se Servette.

20:21 – PŘESTUP – Mikayil Faye opustí Barcelonu a přestoupí do Rennes. Mladý senegalský obránce bude stát 12 milionů eur a zítra se podrobí zdravotní prohlídce, katalánský klub si podle Fabrizia Romana ponechá u 20letého stopera možnost zpětného odkoupení.

20:07 – PŘESTUP – Včely z Brentfordu jsou dnes v rámci přestupů velmi pilné. Po investování 30 milionů eur do Seppa van den Berga z Liverpoolu uzmuli i Gustava Nunese. Teprve 18letý křídelník Gremia vyjde celek z Premier League na 12 milionů eur, brazilský tým dostane také 20 % z následného prodeje. Kolem mladého prospektu kroužilo několik evropských klubů, driblink a situace jeden na jednoho zvládal Nunes v nejvyšší soutěži Brazílie nesmírně chytře.

19:43 – SPEKULACE – Raheem Sterling ví, že nefiguruje v plánech Chelsea. Jeden z nejlépe placených hráčů Blues se údajně objevil v hledáčku Aston Villy, díky čemuž by anglický křídelník nemusel opouštět Premier League. Londýňané tak nadále pracují na zúžování kádru, který se v jeden moment skládal ze 45 hráčů.

19:22 – SPEKULACE – Zdá se, že přesun Manuela Ugarteho z PSG do Manchesteru United by mohl být záležitostí táhnoucí se až do závěrečných dnů přestupového období. Pařížané požadují 60 milionů eur, ve hře je i hostování s opcí na přestup.

19:04 – PŘESTUP – Jordan Ayew vymění v Premier League Orly za Lišky. Leicester zaplatí za příchod 32letého forvarda 9,4 milionů eur, informoval anglický novinář Edmund Brack. Ve dresu Crystal Palace odehrál Ghaňan sedm let, nového zaměstnavatele tak může těšit akvizice hráče sžitého s anglickým fotbalem.

18:45 – SPEKULACE – Fabrizio Romano uvedl na pravou míru zvěsti o budoucnosti Matse Hummelse. Legendární stoper Dortmundu si jako volný hráč hledá nové angažmá, falešný agent si údajně vymyslel zvěsti o diskuzích s Mallorkou. Pravda by ale měla být jinde, německý stoper má jednat s Realem Sociedad.

18:27 – PŘESTUP – Liverpool sice zatím nekoupil jediného hráče, brzy ale vydělá téměř 30 milionů eur. Sepp van den Berg za Reds v soutěžním utkání ani jednou nenastoupil, během hostování v Mohuči však zaujal Brentford. Za nyní 22letého Nizozemce zaplatil tým z města Beatles v roce 2019 2 miliony eur. Vydařenou investici chtěl Liverpoolu zprvu pomoci zúročit Leverkusen, ten ovšem nedokázal přestup dotáhnout.

18:04 – PŘESTUP – Ústní dohoda o přestupu vítěze Eura je na místě. Mikel Merino posílí Arsenal, jenž za záložníka zaplatí Realu Sociedad i s bonusy 38,5 milionů eur. Po šesti letech, kdy byl v LaLize věrný jednomu celku, tak 28letý středopolař okusí Premier League.

16:40 – SPEKULACE – Nejhorší obrana Chance Ligy z Českých Budějovic by se měla dočkat vzpruhy mezi třemi tyčemi. Podle webu infotbal.cz zúročí na českých trávnících zkušenosti z Anglie Tomáš Holý, jenž už za Jihočechy nastoupil v rámci přípravného utkání proti Českému Krumlovu.

16:24 – SPEKULACE – Dávid Hancko je velmi blízko přesunu do Atlétika. Diego Simeone o slovenského reprezentanta usiluje celé letní přestupové období v rámci obnovy kádru, která může tým z Madridu vyjít až na 270 milionů eur.

16:12 – SPEKULACE – Ředitel AC Milán Giorgio Furlani dal jasně najevo svůj postoj ohledně zájmu Barcelony o Rafaela Leaa. "Přesun do Barcelony? Bez šance, v žádném případě. Z klubu na 100 % neodejde. Pokud by požádal o odchod? To neudělá, o odchod nepožádá," řekl pro El Chiringuito TV.

13:07 – PŘESTUP – Vytipovaná náhrada pražské Sparty za zraněného Imanola Garcíu nakonec na Letnou nedorazí. Levý obránce Feyenoordu Marcos López podle posledních informací míří do FC Kodaň. Přestup zatím není oficiálně oznámen, dánský celek už si ale čtyřiadvacetiletého Peruánce zapsal na soupisku pro čtvrté předkolo Konferenční ligy.

12:05 – JEDNÁNÍ – Daniel Samek se vrací do Chance Ligy. V noci přiletí do České republiky a následně dokončí přechod do Hradce Králové. Z Lecce odejde na roční hostování.

11:45 – PŘESTUP – Norský záložník Sander Berge se rychle vrací do Premier League. Krátce po začátku sezony ho z Burnley za necelých 24 milionů eur získal do svých řad Fulham.

11:05 – SPEKULACE – Karim Benzema si údajně vyžádal spoluhráče Ronalda. Z Al Nassru by se do Al Ittihadu mohl stěhovat Sadio Mané.

10:55 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Brankářská jednička Aston Villy Emiliano Martínez podepsal v anglickém klubu novou smlouvu do 30. června 2029. Za The Villans odehrál už čtyři sezony.

10:29 – SPEKULACE – Paulo Dybala podle posledních zpráv přijal lukrativní nabídku od celku Al-Qadsiah. Argentinec patří AS Řím a čeká na výsledek jednání mezi kluby, v Saúdské Arábii by si za tři roky měl vydělat 75 milionů eur.

9:58 – SPEKULACE – Rayan Cherki i nadále zůstává na soupisce Lyonu. O záložníka už nemá zájem PSG a fotbalistovy další kroky nepovedou ani do Fulhamu. Londýnský klub sice dojednal podmínky přestupu, Cherki ale stěhování do Anglie zavrhl.

09:13 – SPEKULACE – Al Hilal má zálusk na dalšího hráče z Evropy. Do hledáčku bohatého saúdskoarabského celku se dostal portugalský obránce João Cancelo z Manchesteru City, anglický klub dostal první nabídku.

08:22 – SPEKULACE – Mikel Merino by se už v průběhu dnešního dne mohl stát novou posilou Arsenalu. Kanonýři úspěšně jednají o příchodu španělského záložníka z Realu Sociedad, suma za transfer bude činit 35 milionů eur.

21. SPRNA

23:18 – PŘESTUP – Leeds United po řadě odchodů brzy přivítá posilu do ofenzivy. Druholigový anglický klub se dohodl na příchodu Largieho Ramazaniho z Almeríe, které může i s bonusy zaplatit 11,7 milionu eur. Třiadvacetiletý křídelník se chystá do Anglie na zdravotní prohlídku.

21:37 – HOSTOVÁNÍ – Juventus posílil Pierre Kalulu z konkurenčního AC Milán. Čtyřiadvacetiletý obránce do Turína dorazil na roční hostování s nepovinnou opcí, Rossoneri mohou celkem obdržet 20,3 milionu eur.

21:15 – PŘESTUP – Villarreal dotáhl příchod Thierna Barryho z Basileje. "Žlutá ponorka" za vysněnou posilu, která podepsala smlouvu do roku 2029, zaplatí 14 milionů eur.

19:58 – HOSTOVÁNÍ – Adria Altimira se dočasně loučí s Villarrealem. Třiadvacetiletý obránce bude do léta příštího roku hostovat v Leganésu.

18:45 – HOSTOVÁNÍ – Brighton poslal Abdallaha Simu opět do Francie. Bývalá kometa pražské Slavie zamířila na roční hostování bez opce do Brestu, s nímž si zahraje Ligu mistrů.

18:24 – HOSTOVÁNÍ – Ki-Jana Hoever zamířil z Wolverhamptonu Wanderers na další hostování. Nizozemský mládežnický reprezentant stráví ročníku 2024/25 v Auxerre.

17:12 – SPEKULACE – Rayan Cherki z Lyonu byl spojován s řadou zájemců, mezi nimiž nechybělo PSG, jehož dres však neoblékne. Úřadující francouzský mistr podle novináře Fabrizia Romana neplánuje obnovit jednání.

16:55 – KONEC KARIÉRY – Kopačky na hřebík se ve 34 letech rozhodl pověsit Zouhair Feddal, který byl rok bez angažmá po odchodu z Alanyasporu. Bývalý marocký reprezentant často střídal kluby a mimo jiných prošel Realem Betis nebo lisabonským Sportingem.

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

16:14 – HOSTOVÁNÍ – Amin Sarr odejde z Olympique Lyon na hostování do Hellasu Verona. Součástí roční půjčky bude také opce ve výši pěti milionů eur.

15:58 – PODPIS – Jeff Reine-Adélaide se podle očekávání stal novou posilou druholigové italské Salernitany, kam přišel jako volný hráč. 26letý francouzský záložník dříve hrával za Lyon, Troyes nebo Nice, od přelomu června a července byl bez práce.

15:48 – PŘESTUP – Neapol dokončila přestup útočníka Davida Nerese (27) z lisabonské Benfiky, která za něj vyinkasuje 28 milionů eur. Partenopei s brazilským reprezentantem podepsali smlouvu do roku 2029.

15:21 – HOSTOVÁNÍ – Bashir Humphreys odchází z Chelsea na další hostování do druhé anglické ligy. Jednadvacetiletý obránce stráví sezonu 2024/25 v Burnley.

14:27 – HOSTOVÁNÍ – Pardubice posílil bosenský fotbalista Eldar Šehič. Čtyřiadvacetiletý levý krajní obránce či záložník zamířil na východ Čech na hostování do konce sezony z Baníku Ostrava. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

14:25 – PŘESTUP – Joao Félix se vrací z Atlética Madrid do Chelsea, kde již hostoval na jaře 2023. The Blues za portugalského reprezentanta zaplatí 50 milionů liber a podepsali s ním sedmiletou smlouvu. Více informací v článku.

13:23 – HOSTOVÁNÍ – Ajax formou ročního hostování bez opce posílil Daniele Rugani z Juventusu. Třicetiletý obránce má se Starou dámou smlouvu ještě na dva roky, po nástupu trenéra Thiaga Motty se stal nepotřebným.

12:50 – PŘESTUP – Ilkay Gündogan se po roce vrátí z Barcelony do Manchesteru City. Zkušený záložník, jenž dorazí bez finanční kompenzace, se ve známém prostředí dohodl na roční smlouvě.

12:45 – JEDNÁNÍ – Como láká další posilu, tentokrát z řad Manchesteru City. Maximo Perrone loni hostoval v Las Palmas a v plánech Citizens roli nehraje ani letos. Záložník by tak mohl zamířit do Itálie.

12:36 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Leicester prodloužil kontrakt s mladým křídelníkem. Kasey McAteer se tak může těšit na další roky v dresu anglického klubu. Dvaadvacetiletý Angličan podepsal smlouvu do roku 2028.

12:30 – PŘESTUP – Sekou Mara je oficiálně novou posilou Štrasburku. Dvaadvacetiletý útočník přišel ze Southamptonu za 12 milionů eur. Mladý Francouz podepsal smlouvu do roku 2029.

12:25 – JEDNÁNÍ – Dvacetiletý obránce Valentin Barco se zatím v Brightonu neprosadil, anglický klub by ho rád poslal na hostování. Pomocnou ruku mu v tomto případě podala Sevilla. Ta má o mladého Argentince zájem a už zahájila jednání.

12:22 – HOSTOVÁNÍ – Amin Sarr není podstatnou součástí prvního týmu Lyonu a klub opustí. Útočník má namířeno do Hellasu Verona, italský klub dojednává podmínky hostování s opcí.

12:05 – PŘESTUP – Conor Gallagher se přece jenom dočkal přestupu z Chelsea do Atlétika Madrid. Před několika dny odložený transfer byl dnes oficiálně stvrzen podpisem, španělský klub tak pokračuje ve velkých letních nákupech.

11:29 – HOSTOVÁNÍ – Dvacetiletý český brankář Radek Vítek odchází z Manchesteru United na roční hostování do rakouského prvoligového klubu Blau-Weiss Linec. Více informací v článku.

10:47 – HOSTOVÁNÍ – Nico Paz by letos v prvním týmu Realu Madrid mnoho šancí nedostal a za herní praxí odejde jinam. Na jeho hostování úspěšně pracuje nováček Serie A z Coma, dohoda je takřka hotová.

10:47 – HOSTOVÁNÍ – Gabriel Moscardo si bude muset počkat na první šanci v dresu PSG. 18letý záložník se podle očekávání bude rozehrávat jinde, hostování dnes potvrdila Remeš.

10:08 – HOSTOVÁNÍ – Marcus Pedersen je na odchodu z Feyenoordu do Turína, kluby jsou domluveny na podmínkách hostování s povinnou opcí na přestup. Norský fotbalista v italském celku nahradí Raoula Bellanovu, ten přestupuje do Atalanty.

10:04 – PŘESTUP – Burnley posiluje obranné řady. Z Chelsea přivedla mladého obránce Bashira Humphreyse za necelých 15 milionů liber včetně bonusů.

09:54 – HOSTOVÁNÍ – Nottingham uvolnil do portugalského Rio Ave obránce Omara Richardse a náhradou se stane Alex Moreno. Španělský fotbalista přijde na hostování z Aston Villy, co nevidět ho čeká zdravotní prohlídka.

09:45 – PŘESTUP – Marcos Acuña dal svoje definitivní sbohem Seville. Argentinský reprezentant se vrací do vlasti, zdarma ho získal slavný River Plate. Dvaatřicetiletý obránce podepsal smlouvu do roku 2027.

09:42 – PŘESTUP – Další zajímavou posilou Atalanty se stane Raoul Bellanova. Italský reprezentační obránce přijde z Turína, kluby jsou domluveny na odstupném 22 milionů eur + bonusy a společnou řeč s celkem z Bergama našel i fotbalista.

09:40 – PŘESTUP – Fulham se rozhodl utrácet a jeho nejnovější posilou se zřejmě stane Joachim Andersen. Obránce přijde z Crystal Palace, kluby jsou domluveny na odstupném třicet milionů liber.

09:35 – SPEKULACE – Arthur Vermeeren v dresu Atlética Madrid nedostával příliš příležitostí, proto nejspíše v další sezoně zamíří na hostování. Zájem o jeho služby mají Marseille, Lipsko i Leverkusen.

08:05 – UKONČENÍ SMLOUVY – Angažmá Neila Lennona v Rapidu Bukurešť nemělo dlouhého trvání. Irský manažer v Rumunsku ze šesti ligových utkání ani jednou nezvítězil a klub jej tak ze dvanáctého místa v tabulce propustil.

07:55 – PŘESTUP – Posilu do zálohy získal ještě po prvním kole Premier League Southampton. Jeho řady rozšíří Mateus Fernandes, portugalský mládežnický reprezentant dosud oblékal dres Sportingu. Saints za něj zaplatili částku okolo 15 milionů liber.

20. SRPNA

22:35 – SPEKULACE – Hoffenheim se nezajímá jen o Robina Hranáče, podle novináře Floriana Plettenberga sleduje i stopera pražské Sparty Martina Vitíka.

21:19 – SPEKULACE – Dres Sevilly by mohl obléknout Marcos Alonso. Španělský klub má o zkušeného obránce zájem, Alonso je po letním odchodu z Barcelony volným hráčem.

20:23 – SPEKULACE – Ipswich je na přestupovém trhu hodně aktivní, jeho další posilou se podle Fabrizia Romana stane Armando Broja. Albánský útočník přijde z Chelsea na hostování, u nováčka Premier League ho čeká zdravotní prohlídka.

20:14 – PODPIS SMLOUVY – Roberto Soriano si po více než měsíci a půl našel nového chlebodárce. Italský záložník, jenž v minulosti hrával za Empoli, Sampdorii, Turín, Villarreal a Boloňu, kde na přelomu června a července nedostal nový kontrakt, podepsal smlouvu s účastníkem Serie B Salernitanou.

18:48 – SPEKULACE – Ismail Jakobs by v nadcházejících dnech mohl opustit Monako a zamířit do Turecka. Senegalského obránce chce Galatasaray, který už s jeho stávajícím klubem zahájil jednání.

18:32 – SPEKULACE – Nejen Robin Hranáč, ale také Martin Vitík údajně figuruje na seznamu vytipovaných posil německého Hoffenheimu. S odkazem na své zdroje to uvedl web infotbal.cz. Sparta nicméně měla již dříve v tomto přestupovém období informovat zájemce z Fiorentiny, že by svého talentovaného obránce nechala odejít jedině za 20 milionů eur (504 milionů korun). Je tedy nepravděpodobné, že by se zástupci TSG dokázali s Pražany dohodnout.

18:16 – SPEKULACE – Další Čech v dresu Hoffenheimu? Podle německého novináře Floriana Plettenberga by mohl za Davidem Juráskem, Pavlem Kadeřábkem a rekordní posilou TSG Adamem Hložkem dorazit také plzeňský stoper Robin Hranáč. Viktoria sice odmítla první nabídku na svého klíčového muže a požaduje za něj 10 milionů eur (252 milionů korun), Hoffenheim se však nevzdává a vyjednávání pokračují.

17:45 – SPEKULACE – Arsenal v posledích dnech vyjednává s Realem Sociedad ohledně možného přestupu záložníka Mikela Merina. Kanonýři za mistra Evropy nabízejí 30 milionů eur (750 milionů korun), španělský celek si však jasně stojí za tím, že svůj klenot neprodá za méně než 40 milionů eur (1 miliarda korun).

17:30 – HOSTOVÁNÍ – Jakov Medič zklamal v Ajaxu a po jednom roce se vrací do Německa. Chorvatský obránce se zkušenostmi z Norimberku, Wehenu a St. Pauli posílil Bochum, jedná se o hostování s opcí na přestup.

17:23 – HOSTOVÁNÍ – Laurent Kissiedou opouští Pardubice. Pětadvacetiletý záložník se připojí k týmu v Detroit City FC, který hraje USL Championship, tedy druhou nejvyšší soutěž v USA na roční hostování. Detroit je aktuálně na 6. místě východní konference a Kissiedou nejde do neznámého prostředí. V předchozím angažmá v Miami odehrál v této soutěži 128 utkání.

17:11 – SPEKULACE – Tiago Djaló je na odchodu z Juventusu a jeho další kroky by nakonec měly směřovat do AS Řím. Klub z hlavního města jedná o hostování s opcí, portugalský obránce se stěhováním do Říma souhlasí.

16:58 – SPEKULACE – Abdallah Sima dříve hrával za Angers a do francouzské ligy by se měl vrátit. Někdejší útočník Slavie patří Brightonu, zájem o něho má Brest a v pokročilé fázi jsou jednání o podmínkách hostování.

16:39 – PŘESTUP – Abdoulaye Kamara mění angažmá. Devatenáctiletý středopolař opouští Borussii Dortmund a v nejbližších hodinách by se měl připojit ke kádru Portsmouthu. Francouzský hráč by měl přestoupit natrvalo, zdravotní prohlídku na Britských ostrovech už úspěšně podstoupil.

16:20 – SPEKULACE – Do hledáčku Turína se dostal obránce Marcus Pedersen z Feyenoordu. Italský klub je připraven zahájit jednání v případě, že jeho kabinu opustí Raoul Bellanova, kterého lanaří Atalanta.

16:13 – SPEKULACE – Podle novináře Davida Ornsteina je odchod Seppa van den Berga z Liverpoolu téměř hotovou věcí. Dvaadvacetiletý záložník by měl přestoupit do Brentfordu, který už oslovil Reds s konkrétní nabídkou ve výši 20 milionů eur (500 milionů korun).

15:52 – SPEKULACE – Matt O'Riley má dalšího nápadníka a svou nabídku za něho předložil Brighton. O záložníka Celtiku ještě minulý týden usilovala Atalanta a neuspěla hned s pěti nabídkami, skotský klub odmítl i 25 milionů eur + dva miliony v bonusech.

15:43 – SPEKULACE – Everton odmítl nabídku Olympique Marseille za francouzského útočníka Neila Maupaye. Tým z jihu Francie chtěl osmadvacetiletého hráče přivést na roční hostování.

15:33 – PŘESTUP – Jesper Daland minulý týden odehrál poslední zápas za Cercle Bruggy. Norský stoper přestoupil do Cardiffu, belgický klub dostal 3,5 milionu liber (104 milionů korun).

15:23 – SPEKULACE – Manchester United nemůže slíbit Hannibalu Mejbrimu pořádné herní vytížení, tuniský útočník tak příští sezonu stráví někde na hostování. Největším kandidátem je aktuálně Burnley, které začalo s Rudými ďábly vyjednávat.

15:11 – SPEKULACE – Arsenal by mohl opustit Aaron Ramsdale a londýnský klub si pro každý případ už zajistil náhradu. Z Espaňolu by v takovém případě měl dorazit Joan García, Kanonýři jsou se španělským brankářem domluveni.

15:04 – UKONČENÍ SMLOUVY – Nové angažmá si hledá Gonçalo Paciência. Portugalský útočník už nefiguruje na soupisce Celty Vigo, se španělským klubem se dohodl na rozvázání spolupráce.

14:52 – PŘESTUP – Teplice posílil dosavadní kapitán Českých Budějovic Lukáš Havel, osmadvacetiletý stoper podepsal na Stínadlech dvouletou smlouvu. Jihočeský rodák je odchovancem Dynama a odehrál za něj více než dvě stovky soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži má bilanci 132 zápasů a 14 branek. Natrvalo mění dres poprvé v kariéře. Více informací najdete v článku.

14:43 – SPEKULACE – Vedení AC Milán je rozhodnuté ukončit spolupráci s belgickým útočníkem Divockem Origim. Devětadvacetiletý hráč má v Itálii platnou smlouvu až do roku 2026, Rossoneri ovšem nejsou s jeho výkony spokojeni a kvůli vysokému platu by radši ukončili kontrakt předčasně. Rodák z Oostende by však jako volný hráč mohl přestoupit do saúdskoarabské soutěže nebo MLS, odkud má mnoho nabídek.

14:31 – PŘESTUP – Nizozemský reprezentant Jordan Teze přestoupil z PSV Eindhoven do Monaka. Knížecí klub oznámil, že se čtyřiadvacetiletým obráncem podepsal pětiletou smlouvu. Podle médií za něj Monako zaplatilo 10 milionů eur (přes 250 milionů korun), další dva miliony mohou tvořit bonusy.

14:27 – PŘESTUP – Villarreal nutně potřeboval nového brankáře a tím se nakonec stal Luiz Júnior. Třiadvacetiletýletý Brazilec přišel z portugalského Famalicaa a je nejdražším gólmanem v historii španělského klubu, ten zaplatil dvanáct milionů eur.

14:15 – SPEKULACE – PSV Eindhoven plánovalo přivést Tyrella Malaciu, který v dresu Manchesteru United nedostává vhodné herní vytížení. Nizozemský tým nakonec od tohoto transferu ustoupil, jelikož se údajně bojí o zdraví a fyzickou kondici hráče.

14:03 – HOSTOVÁNÍ – Gabriel Moscardo opustí PSG a nejvyšší francouzskou ligu bude letos hrát za jiný klub, hostování mladého brazilského záložníka dojednala a co nevidět i potvrdí Remeš.

13:57 – SPEKULACE – Manchester United údajně nabídl Ajaxu Christiana Eriksena. Dvaatřicetiletý Dán působil v nizozemském velkoklubu v letech 2009-2014. Rudí ďáblové by z přestupu rádi vyinkasovali minimálně 5 milionů liber.

13:49 – SPEKULACE – Jméno Sandera Bergeho je v posledních dnech častokrát skloňované s možným odchodem z Burnley. O norského defenzivního záložníká se zajímají především Fulham a Manchester United. Závod o šestadvacetiletého hráče podle všeho zatím vede tým z Londýna.

13:34 – HOSTOVÁNÍ – Martín Satriano odejde z Interu Milán zpět do Francie, nebude to ovšem do Brestu, kde loni hostoval. Z tohoto transferu sešlo a uruguayského útočníka nakonec získá konkurenční RC Lens, na světě je dohoda o hostování s opcí.

13:23 – SPEKULACE – Atalanta by své obranné řady ráda posílila o Raoula Bellanovu z Turína FC. Italský tým by se čtyřiadvacetiletým Argentincem rád navázal dlouhodobou spolupráci. Pro Nerazzurri je krajní obránce aktuálně prioritou.

13:11 – HOSTOVÁNÍ – West Ham toto léto podepsal talentovaného záložníka Mohamadou Kantého z Paris FC. Kladiváři ovšem pro tuto sezonu uvolní osmnáctiletého středopolaře na hostování zpátky do pařížského klubu, aby mohl pokračovat ve svém rozvoji.

12:59 – SPEKULACE – Možný návrat Ilkaye Gündogana zpátky do Manchesteru City není vyloučen. Trenér Pep Guardiola oznámil, že má německý záložník dveře do Citizens otevřené. Vše tak záleží pouze na třiatřicetiletém hráči, zde neupřednostní nabídky ze saúdskoarabské ligy.

12:51 – HOSTOVÁNÍ – El Bilal Touré odcestuje do Německa a přestoupí z Atalanty do Stuttgartu. Kluby dojednaly podmínky hostování útočníka za čtyři miliony eur, součástí dohody je opce na přestup za osmnáct milionů a další dva miliony v bonusech.

12:47 – HOSTOVÁNÍ – Brazilec Kayky bude přítomen na nedělním zápase Sparty Rotterdam. Jedenadvacetiletý křídelník by měl podstoupit zdravotní prohlídku a následně v nizozemském klubu podepsat smlouvu. Jedná se však pouze o roční hostování bez opce, Manchester City tak o slibný talent nepřijde.

12:29 – PŘESTUP – Julian Justvan loni hostoval v Darmstadtu a z Hoffenheimu odchází rovněž nyní, tentokráte už nadobro. Záložníka koupil za jeden milion eur druholigový německý Norimberk. Šestadvacetiletý hráč si tak zahraje třeba s českým středopolařem Michalem Ševčíkem.

12:22 – PODPIS SMLOUVY – Bosenský brankář Asmir Begovič si nakonec dokázal najít nové angažmá. Poté, co mu na konci června vypršela v QPR smlouva, podepsal nový kontrakt v liverpoolském Evertonu. Italský novinář Fabrizio Romano oznámil, že podepsal smlouvu pouze na jeden rok. Zdravotní prohlídku by měl sedmatřicetiletý gólman absolvovat během následujcích 48 hodin.

12:01 – SPEKULACE – Manchester United nadále pracuje na příchodu Manuela Ugarteho z PSG. Rudí ďáblové údajně chystají nabídku na hostování s následným povinným odkupem. Defenzivní záložník se již z anglickým celkem dohodl na osobních podmínkách, diskuze s klubem vede fotbalový superagent Jorge Mendes.

11:47 – SPEKULACE – Barcelona si vyhlédla novou hvězdu na levé křídlo. Poté, co nevyšel příchod vítěze Eura Nica Williamse, údajně Katalánci přesměrovali pozornost na Rafaela Leãa. Podle novináře Fabrice Hawkinse udělá Barca vše pro to, aby 25letého Portugalce získala. AC Milán požaduje 90 milionů eur, částku by mohlo snížit zahrnutí hráčů do obchodu.

11:35 – SPEKULACE – Giorgi Mamardašvili se zřejmě dočká přestupu z Valencie do Liverpoolu, s nímž je domluven na podmínkách smlouvy s ročním platem čtyři miliony eur. Anglický celek poslal Netopýrům druhou nabídku a je ochoten zaplatit španělskou stranou požadovaných 40 milionů eur.

11:20 – HOSTOVÁNÍ – Idjessi Metsoko si zatím nevybojoval místo v základní sestavě Plzně a nepovede se mu to ani během nadcházejících měsíců. Útočník pocházející z Toga míří na Slovensko, letošní sezonu stráví na hostování ve Slovanu Bratislava.

10:46 – PŘESTUP – Atlético a Chelsea se konečně dohodly. Do Londýna odcestuje Joao Félix, který zde už strávil jednu sezonu před štací v Barceloně. Spekuluje se, že Blues za Portugalce zaplatí kolem 47 milionů eur, vzápětí ale obdrží většinu peněz zpátky. Na 42 milionů eur totiž vyjde Madriďany Connor Gallagher, více informací najdete v článku.

10:34 – SPEKULACE – Vedle Sportingu usiluje o Vitora Roqueho i Betis. Díky zájmu španělského celku by se mladý forvard nemusel stěhovat ze země, záleží kdo bude ochotný zaplatit Barcelonou požadovaných 30 milionů eur.

09:11 – SPEKULACE – Jordan Teze se v úterý stane novou posilou AS Monako, kde absolvuje zdravotní prohlídku a podepíše pětiletý kontrakt. Nizozemský obránce přijde za 12 milionů eur z PSV Eindhoven.

08:33 – SPEKULACE – Lille se zapojilo do boje o Mikayila Fayeho z Barcelony. Ta tak na 20letého obránce nyní registruje dvě nabídky z Francie, přičemž druhá je od Rennes. Španělský velkoklub nechce talentovaného mladíka pustit bez možnosti zpětného odkupu a procent z případného dalšího prodeje.

07:58 – SPEKULACE – Sékou Mara po dvou letech nejspíše opustí Southampton. Někdejší útočník Bordeaux by se měl vrátit do francouzské ligy, přestup za 12 milionů eur dojednal Štrasburk.

07:38 – PŘESTUP – Georginio Rutter se stal nejdražší posilou v historii Brightonu. Dvaadvaccetiletý francouzský útočník přišel na přestup z Leedsu. Ten za něj dostane 47 milionů eur (1,18 miliardy korun), pro Racky se navíc jedná již o sedmý letní příchod.

19. SRPNA

23:39 – HOSTOVÁNÍ – Jens Cajuste se dočkal odchodu z Neapole. Švédský záložník zamířil do Ipswiche, nováček anglické nejvyšší soutěže ho získal na roční hostování.

22:00 – SPEKULACE – Francouzský obránce Maxence Lacroix by mohl v brzké době obléknout dres Crystal Palace. Stanice Sky Sports Germany reportuje, že londýnský klub vede úspěšná jednání se stávajícím klubem čtyřiadvacetiletého středního obránce Wolfsburgem.

21:47 – PŘESTUP – Obránce Moïse Bombito se vydává na první evropské angažmá. Kanadský reprezentant přestoupil z Colorada Rapids do Nice, kde podepsal smlouvu na čtyři roky.

20:38 – HOSTOVÁNÍ – Ruan Tressoldi opouští po sestupu do Serie B Sassuolo. Brazilský obránce se vrací do vlasti, formou ročního hostování posílil FC Sao Paulo.

19:41 – PŘESTUP – Go Ahead Eagles přivedli Askeho Adelgaarda z Odense. Dvacetiletý dánský obránce se nizozemskému celku upsal na čtyři roky.

17:53 – PŘESTUP – Pátou letní posilou nováčka anglické fotbalové ligy Leicesteru se stal defenzivní záložník Oliver Skipp, který přestoupil z Tottenhamu. Podle médií loňský mistr Evropy do 21 let stál 20 milionů liber (590 milionů korun). Leicester uvedl, že s hráčem podepsal smlouvu na pět let.

17:33 – SPEKULACE – Portugalský reprezentant Joao Félix se po roce vrátí do Chelsea, která se údajně dohodla na jeho přestupu z Atlétika. Ofenzivní univerzál hostoval na Stamford Bridge v jarní části předminulé sezony a ve 20 zápasech dal čtyři góly. Uplynulý ročník strávil na hostování v Barceloně. S Chelsea má podepsat smlouvu na šest let s opcí na další sezonu.

17:23 – SPEKULACE – Barcelona se nebrání odchodu Ilkaye Gündogana. Německý záložník po roce skutečně může klub opustit, Katalánci by prodeji dali zelenou. Zastupující agentura hráče proto začala sondovat možnosti navzdory tomu, že trenér Hansi Flick očekává hráčovo setrvání. Spekuluje se o možném návrtatu do Manchesteru City.

16:48 – PŘESTUP – Pražská Sparta získala z Rapidu Bukurešť kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho. Podle médií za něj zaplatila čtyři miliony eur (100 milionů korun), což z třiadvacetiletého hráče dělá jednu z nejdražších posil v historii české ligy. Rrahmani podepsal s českým mistrem víceletou smlouvu. Více infromací najdete v článku.

16:44 – SPEKULACE – Basilej se patrně bude muset rozloučit s Thiernem Barrym. Talentovaný francouzský útočník by se mohl vydat do Španělska, pokročilá jednání vede Villarreal.

16:35 – PŘESTUP – Getafe oznámilo příchod Juana Berrocala z druholigového Eibaru. Pětadvacetiletý španělský obránce se madridskému klubu upsal do roku 2027.

14:23 – SPEKULACE – Fortuna Düsseldorf pracuje na návratu Dawida Kownackého, jenž se neprosadil ve Werderu Brémy. Sedmadvacetiletý polský útočník by měl do německého druholigového klubu zamířit na hostování s opcí.

13:57 – SPEKULACE – Raheemu Sterlingovi bylo údajně koučem Chelsea Enzem Marescou řečeno, že již nefiguruje v jeho plánech. Proto také nebyl v soupisce na utkání s Manchesterem City. Má svolení k hledání nového angažmá, Blues měli anglického křídelníka již nabídnout Juventusu a dalším klubům.

13:02 – SPEKULACE – Atlétiku nebude v dnešním zápase na půdě Villarrealu k dispozici Samu Omorodion. Klub z Madridu ani po nevydařeném přestupu do Chelsea talentovaného útočníka nezaregistroval, nadále totiž počítá s jeho odchodem.

12:08 – SPEKULACE – Divock Origi dostal od AC Milán souhlas k odchodu bez poplatku za přestup, ačkoliv má smlouvu do roku 2026. Zájemce má 29letý Belgičan z Kataru, Saúdské Arábie i americké MLS.

10:30 – PŘESTUP – Liverpool vydělá necelých 12 milionů eur na přestupu Bobbyho Clarka, produktu akademie Reds. Salzburg se s 19letým záložníkem dohodl na osobních podmínkách, podepíše smlouvu na pět let.

10:07 – SPEKULACE – Gólostroj Feyenoordu Santiago Gimenez je seriózním předmětem zájmu Nottinghamu. Tým z Premier League učinil nabídku 25 milionů eur, která byla okamžitě smetena ze stolu. V nové sezoně již snajpr stihl během tří zápasů vsítit čtyři branky a na další dvě přihrát, čímž navázal na loňskou formu, kdy se napříč soutěžemi přímo podílel na 34 gólech. Smlouvu v týmu Briana Priskeho má do roku 2027 a stále mu je teprve 23 let, jeho hodnota by tak mohla být dvakrát větší než úvodní nabídka Forestu.

09:44 – SPEKULACE – Barcelona diskutuje se Sportingem ohledně přesunu Vitora Roqueho. Brazilský mladík se hraní v Lisabonu nebrání, brzy by tak podle Mattea Moretta mohl ukončit krátkou štaci v Katalánsku. Barca forvarda pořídila bez bonusů za částku kolem 35 milionů eur, nyní je celek z Portugalska ochotný nabídnout 20 milionů. Zájem měly i kluby z Premier League, Everton a Bournemouth se ale pro hráče nezdají být dostatečným lákadlem.

09:12 – SPEKULACE – Sparta dokončuje přestup talentovaného slovenského brankáře. Sebastian Zajac na sebe upozornil na Euru do 17 let, podle polského serveru goal.pl se mohl od nové sezony v druholigovém Podbeskidzie těšit důvěře v základní sestavě. Nabídka Pražanů na mládežnického reprezentanta narozeného v roce 2007 však byla příliš lákavá na odmítnutí.

08:54 – SPEKULACE – Cena za Joaa Félixe by mohla být navzdory spekulacím velmi přívětivá. Novinář Nicoló Schira informuje, že Atlético je s Chelsea v diskuzi o částce kolem 40 milionů eur. Při odchodu z Benfiky přitom stál dnes 24letý forvard španělský celek třikrát víc.

08:40 – SPEKULACE – Chelsea by se konečně mohla dočkat odchodu Romela Lukaka. Diskuze s Neapolí pokročily do klíčových fází, což rád uslyší Antonio Conte. Právě kouč Gli Azzurri o útočníka usiluje, na úvod Serie A navíc prohrál s Veronou 0:3. Fabrizio Romano také upřesnil, že Victor Osimhen není součástí výměnného obchodu, stále ale je pro Blues možností ke konci přestupového okna.

08:25 – SPEKULACE – V Itálii hrající bývalý záložník Slavie by se mohl vrátit do Chance Ligy. Stále teprve dvacetiletý Daniel Samek se objevil v hledáčku Hradce Králové, odkud pochází. Podle webu infotbal.cz již Votroci předložili Lecce nabídku na hostování s opcí.

18. SRPNA

23:36 – HOSTOVÁNÍ – Slavii opustil slovenský obránce Michal Tomič, který odešel do týmu norského mistra Bodö/Glimt na půlroční hostování s opcí na přestup. Pražský klub to uvedl na svém webu. Na soupisce pro evropské poháry Tomiče nahradil Ondřej Zmrzlý, který by měl být k dispozici pro domácí odvetu 4. předkola Ligy mistrů s Lille ve středu 28. srpna.

21:57 – SPEKULACE – Bude se obránce Lens Kevin Danso stěhovat? Expert na přestupy Rudy Galletti si myslí, že ano. Rakouský reprezentant se dle něj dohodl na osobních podmínkách s Atalantou. Oba kluby však zatím společné slovo nenašly.

21:18 – PŘESTUP – Lazara Samardžič je oficiálně hráčem Atalanty. Udinese za záložníka dostalo 20 milionů eur a dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům, srbský reprezentant podepsal pětiletý kontrakt.

20:12 – SPEKULACE – Ústní dohodu mezi sebou mají El Bilal Touré a Stuttgart, informuje Fabrizio Romano. Atalanta za útočníka obdrží 18 milionů eur. Ten od nového klubu dostane smlouvu na pět let.

19:10 – SPEKULACE – Obránce Michal Tomič zřejmě odejde ze Slavie. Nabídku za obránce už dle webu isport.cz podal norský klub Bodö/Glimt, zájem měl mít i švédský Häcken.

18:47 – SPEKULACE – Facundo Pellistri je znovu na odchodu z Manchesteru United. Dvaadvacetiletého křídelníka by rád přivedl na hostování Panathinaikos, jednání jsou v pokročilé fázi.

18:16 – SPEKULACE – David Neres dorazil do Neapole, kde ho v pondělí čeká zdravotní prohlídka. Italský klub brazilského křídelníka kupuje z Benfiky, transfer může vyjít na 30 milionů eur.

17:22 – SPEKULACE – Další posilou úřadujícího českého mistra by se mohl stát levý obránce Marcos López (24) z Feyenoordu. Peruánský fotbalista chyběl na soupisce zápasu se Zwolle a Rotterdam už by na stole měl mít od Sparty oficiální nabídku.

17:12 – SPEKULACE – Lorenz Assignon znovu odejde z Rennes, informoval Gianluca Di Marzio. Obránce loni hostoval v Burnley a nyní si ho za 1,5 milionu eur vypůjčí AS Řím, součástí dohody bude opce na přestup za 8,5 milionu.

16:57 – SPEKULACE – Ademola Lookman, hattrickový hrdina z finále Evropské ligy, je předmětem zájmu PSG. Atalanta by měla brzy obdržet oficiální nabídku, sám Nigerijec na přestup tlačí. I to je důvod, proč byl 26letý forvard vynechán ze soupisky pro úvodní kolo Serie A.

16:41 – SPEKULACE – Ivan Toney nebyl zařazen do soupisky Brentfordu pro úvodní kolo Premier League, očekává se totiž útočníkův odchod. Destinace anglického reprezentanta však není známá, zatím silně projevily zájem jen saúdskoarabské celky. Ke spekulacím se vyjádřil i kouč Thomas Frank pro Sky Sports. "Zájem o hráče je, zatím není nic uzavřeno, ale věci se dějí.“

16:29 – SPEKULACE – Juventus pošle v nejbližší době Daniela Ruganiho na hostování do Ajaxu. Novinář Nicoló Schira také uvedl, že italský stoper odmítl dvě štědré nabídky od celků ze Saúdské Arábie.

15:05 – SPEKULACE – Jakov Medič se chystá opustit Ajax. Obránce začátkem příštího týdne odcestuje do Německa, podmínky hostování s opcí dojednává Bochum.

14:40 – SPEKULACE – Oliver Skipp opouští Tottenham a co nevidět se bude hlásit v Leicesteru, kde ho zítra čeká zdravotní prohlídka. Záložník do týmu navrátilce do anglické nejvyšší soutěže zamíří na přestup.

14:00 – SPEKULACE – Skotský záložník Scott McTominay souhlasil s osobními podmínkami v Neapoli. Manchester United požaduje 30 milionů eur (750 milionů korun), které však nebudou moci zástupci italského celku uhradit, pokud se jim nepodaří prodat Victora Osimhena.

13:45 – SPEKULACE – Cyril Ngonge v zimě posílil Neapol a hodně rychle vypadl z plánů italského klubu. O křídelníkovi se spekuluje v souvislosti s odchodem a zájem má Lazio, které se vyptávalo na podmínky možného hostování.

13:17 – SPEKULACE – Jméno Jorise Chotarda je toto přestupové období velmi často skloňované s možným odchodem z Montpellieru. O dvaadvacetiletého francouzského záložníka se údajně zajímají přední kluby z Portugalska a Německa v čele s Portem a Wolfsburgem.

12:59 – PŘESTUP – Gastón Álvarez se stane další posilou saúdskoarabského celku Al Qadsiah. Uruguayský obránce přijde z Getafe, dnes ho čeká zdravotní prohlídka.

12:45 – SPEKULACE – Trenér Chelsea Enzo Maresca jasně oznámil Benu Chilwellovi, že není v plánech londýnského celku pro tuto sezonu. Sedmadvacetiletý krajní bek si tak hledá nové angažmá, aktuálně se nabízí Manchester United, který na levý kraj obrany hledá náhradu za zraněného Luka Shawa, který kvůli poraněnému lýtku bude stát až do poloviny září.

12:30 – SPEKULACE – Katalánská Girona by mohla přijít o dalšího klíčového hráče. Terčem spekulací nově je Iván Martín, o záložníka se zajímají Neapol a Dortmund.

12:14 – SPEKULACE – Newcastle, Aston Villa, Fulham a Chelsea, to jsou všechno týmy, které by své obranné řady rády posílily o anglického stopera Joea Gomeze. Sedmadvacetiletý stoper se nevešel do nominace Liverpoolu v sobotním zápase na půdě Ipswiche.

12:02 – SPEKULACE – Oliver Skipp by měl v pondělí podstoupit zdravotní prohlídku v tréninkovém centru Leicesteru City. Tottenham umožní svému odchovanci odejít nastálo.

11:49 – PODPIS SMLOUVY – Angers dnes zahajuje novou sezonu francouzské nejvyšší soutěže a k dispozici mu bude i Haris Belkebla. Alžírský záložník přišel zdarma ze saúdskoarabského celku Ohod Club, Ligue 1 dobře zná díky dřívějšímu angažmá v Brestu.

11:41 – PŘESTUP – Jordan Teze se dočká vytouženého přestupu z PSV Eindhoven do AS Monako. Kluby prakticky dojednaly transfer za dvanáct milionů eur, obránce příští týden čeká zdravotní prohlídka.

11:20 – PODPIS SMLOUVY – Na lukrativní smlouvu se podle některých zpráv může těšit Rodri. Španělský záložník a jedna z klíčových postav Manchesteru City dostane nabídku vylepšeného kontraktu, která mu zaručí dvojnásobnou gáži - brzy by mohla být uzavřena dohoda zahrnující týdenní příjem 375 tisíc liber.

11:12 – PŘESTUP – Arthur Theate oficiálně přestupuje z Rennes do Frankfurtu. Čtyřiadvacetiletý obránce strávil ve Francii dvě sezony, podpis v Německu je pro něj obrovskou výzvou.

10:21 – PŘESTUP – Lazar Samardžič se dnes podrobí zdravotní prohlídce v Atalantě. Záložník přijde za dvacet milionů eur z Udinese, to může dalších pět milionů dostat v bonusech.

10:03 – SPEKULACE – Youssoufa Moukoko by nakonec měl odejít z Dortmundu do Betisu. Útočník aktuálně bere šest milionů eur ročně a je ochoten přistoupit na nižší plat, španělský celek pracuje na hostování s opcí.

09:50 – SPEKULACE – David Neres se již brzy stane posilou Neapole. Benfica Lisabon obdrží za prodej brazilského křídelníka 30 milionů eur (asi 756 milionů korun). Podle informací italského novináře Fabrizia Romana v neděli sedmadvacetiletý hráč odcestuje na Apeninský poloostrov, kde by měl v pondělí podstoupit zdravotní prohlídku.

09:30 – SPEKULACE – Wesley se co nevidět vydá do Evropy a odletí do Bergama, kde ho čeká zdravotní prohlídka. Dvacetiletý brazilský obránce přijde z domovského Flamenga, které dostane šestnáct milionů eur, další čtyři miliony budou ve hře díky bonusům.

07:15 – HOSTOVÁNÍ – Carlos Martín si letos zahraje španělskou nejvyšší soutěž, nebude to ale v dresu Atlétika Madrid - 22letý útočník zamířil na hostování do Alavésu.

06:50 – SPEKULACE – Lazar Samardžič přestoupí z Udinese do Atalanty. Kluby jsou domluveny a záložník bude stát dvacet milionů eur, dalších pět milionů bude ve hře díky bonusům.

17. SRPNA

21:59 – SPEKULACE – Pražská Sparta ulovila podle rumunských médií čtvrtou posilu v letním přestupovém okně. Letenský tým se údajně domluvil s Rapidem Bukurešť na přestupu střelce Albiona Rrahmaniho. Útočník, o kterého se nedávno velmi zajímala i konkurenční Slavia, by letenský tým měl vyjít na pět milionů eur. Stal by se tak nejdražším hráčem ligové historie. Více informací v článku.

20:13 – SPEKULACE – Arnaut Danjuma pravidelně střídá zaměstnavatele a stěhování ho dost možná čeká i letos. O křídelníka Villarrealu je tentokráte zájem ve Francii, o jeho angažování uvažuje soupeř Slavie ve čtvrtém předkole Ligy mistrů Lille.

19:22 – PŘESTUP – Karl-Johan Johnsson opustil Bordeaux a zamířil do francouzské nejvyšší soutěže, švédský brankář se dohodl na angažmá ve Štrasburku.

18:45 – PŘESTUP – Carlos Andrés Gómez přestupuje z Real Salt Lake do Rennes, suma za transfer by měla přesáhnout deset milionů eur. 21letý kolumbijský křídelník dal v letošní sezoně MLS třináct branek, na sedm zásahů navíc nahrál.

17:35 – PŘESTUP – Milánské AC dnešním dnem končí svou aktivitu na přestupovém trhu. Rossoneri získali poslední posilu, když z Monaka přivedli Youssoufa Fofanu. Italský klub o pětadvacetiletého fotbalistu usiloval už od června a před několika dny se mu povedlo dojednat podmínky přestupu. Knížecí celek dostane 23 milionů eur a další dva miliony může vyinkasovat díky bonusům, sám Fofana podepsal smlouvu na čtyři roky.

17:33 – SPEKULACE – Joe Gomez je v hledáčku několika klubů a v nadcházejících dnech by měl odejít z Liverpoolu, obránce z tohoto důvodu chyběl v nominaci na dnešní zápas s Ipswichem.

17:22 – PŘESTUP – Českobudějovické Dynamo hlásí druhou posilu ve třech dnech. Pod Černou věž z Pardubic přestoupil Emil Tischler. Šestadvacetiletý univerzál podepsal na jihu Čech dvouletou smlouvu.

15:41 – PŘESTUP – Fabrício Bruno se ve svých 28 letech poprvé vydá do Evropy. Brazilský obránce přestoupí z Flamenga do Rennes, francouzský klub dohodl transfer za čtrnáct milionů eur.

Poslední hráčovy sezony. Livesport

14:52 – SPEKULACE – Štrasburk zítra nastoupí proti Montpellieru a v jeho nominaci není Frédéric Guilbert. Obránce je zřejmě na odchodu, zájem o něho má Auxerre.

14:07 – PŘESTUP – Hned dvě rychlé změny dresu za sebou má Juan. Dvaadvacetiletý brazilský útočník přestoupil ze São Paula do Southamptonu, anglický klub ho následně uvolnil na hostování do tureckého Göztepe.

13:55 – SPEKULACE – Manažer Realu Sociedad se vyjádřil ohledně toho, proč není Mikel Merino součástí soupisky na první ligový zápas pro Rayu Vallecano. "Nenominoval jsem Merina do utkání z důvodu toho, že tam aktuálně probíhají jednání s jinými kluby. Pro teď to byla nejlepší varianta," uvedl trenér Imanol Alguacil.

13:35 – PŘESTUP – Giovanni González oficiálně přestoupil z Mallorky do FK Krasnodar, španělský klub za uruguayského obránce dostal čtyři miliony eur (asi 100 milionů korun).

13:25 – HOSTOVÁNÍ – Turín FC dokázal zkompletovat roční hostování Borny Sosy z Ajaxu Amsterdam. Italský celek příchod chorvatského křídelníka oznámil prostřednictvím sociální sítě X.

13:14 – PŘESTUP – Záložník Jan Suchan od soboty už není hráčem SK Dynamo České Budějovice. Potvrdily se spekulace médií a čerstvě se stal posilou severočeského FK Jablonec.

13:08 – PŘESTUP – Adam Hložek oficiálně opouští Bayer Leverkusen! Český forvard upřednostil nabídku z TSG Hoffenheimu před tou z Leicesteru City. Přestupová částka za dvaadvacetiletého útočníka ještě nebyla odhalena, ale rodák z Ivančic by se měl stát nejdraží posilou klubu. Německý celek na svém webu oznámil, že s Hložkem podepsal dlouhodobou smlouvu. Více inormací najdete v článku.

13:03 – SPEKULACE – Wolverhampton by rád posílil své obranné řady o francouzského stopera Bastiena Meupiyoua. Anglický klub nabídl Nantes 6 milionů eur (150 milionů korun), tým ze západu Francie však tuto nabídku odmítl.

12:54 – HOSTOVÁNÍ – Lesley Ugochukwu je dalším fotbalistou, jehož jméno zmizelo z početné soupisky Chelsea - dvacetiletý záložník bude letos hostovat v Southamptonu.

12:31 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – S novou smlouvou jde do nové sezony Hernani, italská Parma si služby brazilského záložníka zajistila do června 2026.

12:20 – SPEKULACE – Hlavní trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti oficiálně potvrdil, že Los Blancos už v tomto přestupovém období nepřivedou ani jednu posilu. Italský kouč tak vyvrátil spekulace ohledně možného podpisu stopera. "Sestava je uzavřena, nepřivedeme ani stopera. Máme Alabu a mladé hráče," uvedl.

11:44 – SPEKULACE – Na vybranou má v tuto chvíli Pierre Kalulu. Obránce je na odchodu z AC Milán a podmínky hostování s opcí dojednal Juventus, na poslední chvíli se ale do hry o fotbalistovy služby vložila Atalanta.

11:11 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Jobe Bellingham bude svůj talent i nadále rozvíjet v Sunderlandu, stále teprve osmnáctiletý záložník s druholigovým anglickým klubem prodloužil kontrakt do června 2028.

09:58 – SPEKULACE – Atlétiko Madrid a Chelsea jsou údajně velmi blízko otmu, aby našli společnou řeč při přestupu Joaa Félixe. Velkou roli v tomto transferu hraje i přesnu Conora Gallaghera opačným směrem. Čtyřiadvacetiletý portugalský útočník už londýnskému klubu řekl ano a sám se k přestupu přiklání.

09:49 – SPEKULACE – Hlavní trenér Chelsea Enzo Maresca se vyjádřil ohledně budoucnosti Bena Chilwella v klubu. "Bude pro něj lepší, když odejde a najde si tým, ve kterém bude hrát," uvedl italský kouč.

09:07 – HOSTOVÁNÍ – Sedmadvacetiletý senegalský forvard Boulaye Dia se stal novou posilou Lazia. Italský celek získal hráče formou dvouletého hostování, tedy do konce června roku 2026. Římský celek ve svém oficiálním prohlášení ještě uvedl, že rodáka z francouzského Oyonnaxu bude muset vykoupit ze Salernitany na základě opce, pokud tedy budou naplněny blíže nespecifikované podmínky. Dia bude nosit dres s číslem devatenáct.

08:45 – PŘESTUP – Brazilský útočník Evanilson se stal nejdražší posilou v historii Bournemouthu, který čtyřiadvacetiletého fotbalistu koupil z Porta za 31,7 milionu liber (přes 939 milionů korun). Dalších 8,5 milionu liber (252 milionů korun) může portugalský klub dostat na bonusech, uvedla BBC. Dvojnásobný brazilský reprezentant nahradí v Bournemouthu útočníka Dominica Solankeho, který přestoupil za 55 milionů liber (1,6 miliardy korun) do Tottenhamu.

07:20 – PŘESTUP – Nottingham Forest před páteční půlnocí představil fanouškům novou posilu z Jižní Ameriky. Konkrétně dotáhl přestup paraguayského křídelníka Ramóna Sosy z argentinského CA Talleres. Hráč, který podle serveru transfermarkt.de vyšel účastníka Premier League na 12 miliónů eur, podepsal na Ostrovech smlouvu do roku 2029.

06:50 – PŘÍCHODY – Gil Vicente, účastník portugalské Primeira Ligy, v pátek večer představilo dvě posily. S maskotem kohouta pózovali na stadionu v nových dresech pětadvacetiletý křídelník Jordi Mboula a brazilský forvard Caue. Prvně jmenovaný dorazil na trvalý přestup z Hellasu Verona, tedy ze Serie A, druhý pak z belgického Lommelu SK, který působí ve druhé nejvyšší soutěži. Mboula na každý pád uplynulou sezonu strávil v Santanderu, Caue zase formou ročního hostování v rezervním týmu lisabonské Benfiky.

06:30 – HOSTOVÁNÍ – Sheffield United, sestoupivší celek z Premier League, který už se pere v EFL Championship o návrat mezi anglickou elitu, získal v pátek svou desátou letní posilu. Tou se stal jednadvacetiletý anglický křídelník s ghanskými kořeny Jesurun Rak-Sakyi, který přišel do klubu formou ročního hostování z prvoligového Crystalu Palace. The Blades při představování hráče na svém webu neuvedli, zda je součástí dohody i opce na trvalý nákup hráče.

16. SRPNA

21:51 – PŘESTUP – Toulouse získalo při pátečním večeru posilu z belgické nejvyšší soutěže, v pořadí svou třetí letní. Pětadvacetiletý americký stoper Mark McKenzie dorazil z Genku, podle serveru transfermarkt.de účastník Ligue 1 zaplatil za hráče 3 miliony eur. Délku kontraktu francouzský celek při představování McKenzieho na svém webu neupřesnil, má se však za to, že byl sepsán do roku 2027.

20:24 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Kenan Yildiz se prosadil do prvního týmu Juventusu a odměnou mu je nová smlouva, turínský klub si služby mladého tureckého útočníka pojistil do června 2029.

19:51 – KONEC V TÝMU – Alexis Beka Beka zklamal v Nice a další šanci ve francouzském klubu už nedostane, vedení se se záložníkem dohodlo na rozvázání spolupráce.

18:23 – KONEC V TÝMU – Mistr světa z roku 2014 Christoph Kramer končí v Mönchengladbachu, za který nastupoval deset sezon. Vedení klubu rozvázalo s třiatřicetiletým německým záložníkem smlouvu, kterou měl do konce nadcházející sezony, do níž Borussia vstoupí sobotním pohárovým zápasem proti Aue. Kramer se pak rozloučil s fanoušky na instagramu v emotivním videu, v němž neudržel slzy.

Hráčovy předchozí sezony. Livesport

17:50 – HOSTOVÁNÍ – Fotbalista Pavel Černý opouští Pardubice. Prvoligový klub oznámil na svém webu, že devětatřicetiletý útočník zamířil na hostování do Chrudimi, která se drží na druhé příčce druhé nejvyšší soutěže o bod za vedoucím Zlínem.

17:35 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Marco Brescianini podepsal smlouvu s Atalantou. Záložník přišel na hostování za dva miliony eur z Frosinone, úřadující vítěz Evropské ligy disponuje i opcí na přestup za deset milionů eur.

17:20 – PŘESTUP – Cameron Archer mění v anglické lize dres. Útočník přestoupil z Aston Villy do Southamptonu, suma se pohybuje okolo patnácti milionů liber.

16:40 – ODCHOD – Willian potvrdil svůj odchod z Fulhamu, kde strávil dva roky. Zkušenému brazilskému křídelníkovi na přelomu června a července skončila smlouva a londýnský klub se ho snažil udržet, s hráčem se ale nedohodl.

15:30 – PODPIS – Švýcar Xherdan Shaqiri se na závěr kariéry vrátil domů do Basileje. Dvaatřicetiletý křídelník, jenž tento týden rozvázal po roce a půl smlouvu s Chicagem Fire v MLS, podepsal ve staronovém působišti smlouvu na tři roky. V Basileji zahájil Shaqiri v roce 2009 profesionální kariéru a strávil tam tři roky. Dalších deset let působil v předních evropských klubech a nasbíral 18 cenných trofejů. S Bayernem Mnichov a Liverpoolem vyhrál i Ligu mistrů. Od roku 2022 hrál v zámořské MLS.

14:50 – HOSTOVÁNÍ – Velkou posilu hlásí nováček z Ipswiche, který na roční hostování získal záložníka Kalvina Phillipse z Manchesteru City.

14:21 – PŘESTUP – Divin Mubama po minulé sezoně opustil West Ham a míří do věhlasnějšího anglického klubu. Devatenáctiletý útočník v nejbližší době podepíše kontrakt v Manchesteru City.

13:50 – SPEKULACE – Záložník Neapole Jens Cajuste přeci jen zavítá do Premier League. Před několika dny na poslední chvíli sešlo ze stěhování do Brentfordu, nyní ale Švéd akceptoval přestup do Ipswiche. Po Kalvinu Phillipsovi tak nováček anglické nejvyšší soutěže znovu posílil střed pole, informuje Fabrizio Romano.

13:43 – SPEKULACE – Newcastle nevzdal snahu získat z Crystal Palace anglického reprezentanta Marca Guéhiho. Již po předchozí nabídce, která i s bonusy přesáhla 70 milionů eur, by se stoper Eagles stal nejdražší posilou týmu ze St James' Parku. Londýňané požadují o 6 milionů více, čemuž Straky údajně nově vyhověli. Výrazně by na přestupu vydělala i Chelsea, která obránce vychovala.

13:29 – PŘESTUP – Wilson Odobert bude i po sestupu Burnley pokračovat v Premier League. Teprve 19letý křídelník přestoupí do Tottenhamu, který dolaďuje poslední detaily. Fotbalista v Londýně podepíše pětiletý kontrakt.

11:50 – PŘESTUP – Novým spoluhráčem Ladislava Krejčího v Gironě se stal brankář Pau López. Španělský klub po odehraném prvním kole nového ročníku ligy dotáhl dohodu o hostování devětadvacetiletého gólmana z Olympique Marseille, její součástí je i opce na přestup. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

09:30 – SPEKULACE – Defenzivní záložník Lesley Ugochukwu minulé léto přestoupil z Rennes do Chelsea, v dresu Blues by ovšem v této sezóně neměl být oblečený. Plán vedení je poslat 20letého hráče na hostování, přičemž podle informací Davida Ornsteina by mohl mít namířeno do Southamptonu. The Saints už protistranu oslovili, kouč Russell Martin by Ugochukwa bral jako klíčový článek sestavy.

08:40 – PŘESTUP – Michael Cooper mění působiště v rámci druhé anglické ligy. Čtyřiadvacetiletý brankář přestoupil z Plymouthu Argyle do Sheffieldu United.

08:45 – SPEKULACE – Prakticky během celého jara se spekuluje o tom, kam by mohl zamířit sedmadvacetiletý islandský útočník Albert Gudmundsson, a teď to vypadá, že se z Janova bude stěhovat do Fiorentiny. Podle informací informací Mattea Moretta ze španělského serveru Relevo se hráč podrobí během pátku lékařské prohlídce, k přestupu k Fialkám má definitivní zelenou.

15. SRPNA

22:01 – SPEKULACE – Byť byl Adam Hložek jednou nohou v Leicesteru, s největší pravděpodobností nakonec setrvá v Bundeslize. Do hry o reprezentačního útočníka se totiž na poslední chvíli vložil Hoffenheim a podle informací Fabrizia Romana uspěl. I proto, že místo hostování s opcí nabídl Leverkusenu rovnou přestup, což vedení Bayeru preferovalo. Nyní už se čeká jen na zdravotní prohlídku a pakliže ji Hložek v pořádku absolvuje, stane se spoluhráčem Pavla Kadeřábka a Davida Juráska v týmu účastníka Evropské ligy. Více informací najdete v článku.

19:43 – PŘESTUP – Mathias Jörgensen, známý spíše jako Zanka, se po třech letech rozloučil s Brentfordem. Čtyřiatřicetiletý dánský obránce se na sezonu upsal Anderlechtu.

19:40 – SPEKULACE – Slavia nepočítá se službami Andrese Dumitresca, jenž by se mohl vydat do Nizozemska. Rumunského obránce si vyhlédli Go Ahead Eagles, kteří Pražanům nabízejí hostování s opcí.

18:15 – PODPIS SMLOUVY – Ondřej Novotný po konci smlouvy ve Spartě zůstane ve druhé lize, kterou hrál za letenský B-tým. Šestadvacetiletý útočník posílil Táborsko, jemuž se upsal do konce sezony s opcí.

17:47 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Sága kolem Youssoufa Fofany se chýlí ke konci, bojovný středopolař má před podpisem smlouvy v AC Milán. Monako za pětadvacetiletého hráče vyinkasuje 25 milionů eur (asi 630 milionů korun) včetně bonusů. Rodák z Paříže je s Rossoneri domluvený na čtyřleté smlouvě, podle Fabrizia Romana během následujících 24 hodin odcestuje do Milána a podstoupí zdravotní prohlídku.

17:24 – HOSTOVÁNÍ – Dylan Vente se po roce vrací do Nizozemska. Pětadvacetiletého útočníka Hibernian na roční hostování angažovalo Zwolle.

17:14 – PODPIS SMLOUVY – Marco Reus se oficiálně přesouvá do MLS! Pětatřicetiletý středopolař podepsal kontrakt do konce sezony 2026 v LA Galaxy. Pro německého záložníka je to po Borussii Mönchengladbach a Borussii Dortmund teprve třetí angažmá.

16:48 – PODPIS SMLOUVY – Leganés podepsal smlouvu s peruánským záložníkem Renatem Tapiou, který neměl angažmá po odchodu z Celty Vigo. Devětadvacetiletý hráč se nováčkovi LaLigy upsal na dvě sezony.

16:39 – SPEKULACE – Neapol by ráda posílila své záložní řady o Scotta McTominaye z Manchesteru United. Odchovanec Rudých ďáblů byl v přípravě spíše hráčem, který chodil z lavičky. Smlouvu má v Anglii do příštího léta.

16:08 – SPEKULACE – Adam Hložek nakonec možná nezamíří do Premier League, ale zůstane v Budeslize. Podle informací Fabrizia Romana se do hry o služby reprezentačního forvarda vložil Hoffenheim, který se ho na poslední chvíli snaží vyfouknout Leicesteru. V TSG by se Hložek setkal s Pavlem Kadeřábkem a Davidem Juráskem, jednání s anglickým celkem nicméně mají být v pokročilé fázi.

16:01 – PŘESTUP – Sparta oznámila změnu v kádru, po dvou letech ji opouští Jan Mejdr. Pravý krajní obránce odchází na přestup do německé třetiligové Hansy Rostock. Na Letné si nikdy nevybojoval místo v základní sestavě, i tak s ní v sezoně 2022/23 získal mistrovský titul a v té minulé double. Více informací najdete v článku.

15:56 – PODPIS SMLOUVY – České Budějovice angažovaly Richarda Križana, jenž byl volným hráčem po odchodu ze Slovanu Bratislava. Šestadvacetiletý obránce na jihu Čech podepsal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí. Bývalý slovenský mládežnický reprezentant získal v uplynulých třech sezonách titul se Slovanem Bratislava. Vinou vážného zranění kolena ale odehrál v minulém ročníku jen pět prvoligových zápasů. Více informací najdete v článku.

15:42 – SPEKULACE – Georginio Rutter s Leedsem United nedosáhl na návrat do Premier League, přesto ve druhé lize nezůstane. Dvaadvacetiletý křídelník se přesune do Brightonu, který podle anglických médií aktivoval výstupní doložku ve výši 40 milionů liber (téměř 1,1 miliardy korun).

15:10 – PODPIS SMLOUVY – Trenér Petr Rada si v úvodu nové sezony stěžoval, že je do Dukly těžké přilákat nové posily. Jednu zvučnou ale nyní tým z Julisky ulovil do ofenzivy. Jeho řady posílil Jakub Řezníček, který naposledy působil v Chance Národní Lize v dresu Brna. Zkušený forvard, jehož dělí pouhé dva přesné zásahy od elitního klubu ligových kanonýrů, podepsal s novým klubem roční smlouvu. Více informací najdete v článku.

15:02 – HOSTOVÁNÍ – Matteo Cancellieri opouští Lazio Řím a připojí se na roční hostování s opcí k nováčkovi Serie A Palermu. Odchovanec AS Řím působil na hostování už minulý rok, když vstřelil čtyři góly za 36 zápasů v dresu Empoli.

14:50 – KONEC JEDNÁNÍ – Charlotte upustilo od snahy získat Miguela Almiróna z Newcastlu United. Oba kluby nenašly společnou řeč na výši odstupného.

14:35 – SPEKULACE – Není tajné, že by Neapol ráda přivedla do svých řad Davida Nerese z Benfiky Lisabon. Portugalský klub však několik nabídek odmítl, Gli Azzurri ovšem svůj návrh vylepšili a dohoda mezi kluby je velmi blízko k jejímu dokončení.

14:27 – SPEKULACE – Turín FC se přibližuje k zisku Borny Sosy na hostování s opcí. Šestadvacetiletý krajní bek aktuálně působí v Ajaxu, kam přišel před rokem, od svého působení v nizozemském velkoklubu bezpochyby čekal více.

14:19 – SPEKULACE – Matt O'Riley z Celticu je přestupovou prioritou Atalanty Bergamo, která proto již potřetí vylepšila nabídku. Italský klub je za třiadvacetiletého záložníka, jenž má nahradit Teuna Koopmeinerse, ochotný zaplatit 25 milionů eur (630 milionů korun) a další dva na případných bonusech.

14:08 – PŘESTUP – Nottingham Forest získal další posilu! Tentokrát se jedná o paraguayského záložníka Ramóna Sosu, který přichází z Talleres Córdoba. Anglický tým zaplatí za čtyřiadvacetiletého středopolaře minimálně 11,7 milionu eur (téměř 300 milionů korun). Transfer ještě nebyl oficiálně potvrzen, ale Sosa aktuálně prochází zdravotní prohlídkou ve sportovním centru Nottinghamu, takže by vše mělo být brzy hotovo.

13:57 – SPEKULACE – Poté, co ve čtvrtečních ranních hodinách odmítlo vedení Wolverhamptonu nabídku na hostování s opcí na Fábia Silvu od Janova, se objevili další dva zájemci. Dvaadvacetiletého Portugalce, který přišel do Anglie v roce 2020 za 40 milionů eur (1 miliarda korun), by rádo přivedlo Werder Brémy a Real Betis.

13:45 – PŘESTUP – Stade Rennes angažovalo Henrika Meistera ze Sarpsborgu. Francouzský celek za talentovaného útočníka zaplatí sedm milionů eur (asi 175 milionů korun). Dvacetiletý kanonýr za minulou sezonu v nejvyšší norské lize nasbíral osm gólů a jednu asistenci.

13:38 – PŘESTUP – Matthijs de Ligt byl ve středu oznámen jako nová posila Manchesteru United. Nizozemský stoper však prozradil, že na osobní podmínky kývl Rudým ďáblům už ke konci června a byl velmi natěšený, až se celý transfer zkompletuje.

13:30 – SPEKULACE – Borussii Dortmund se chystá opustit Youssoufa Moukoko, jenž míří do Francie. Stále teprve devatenáctiletý útočník by však nemusel posílit Olympique Marseille, jak se předpokládalo, podle informací Le Parisien je blízko dohoda s Remeší.

13:23 – PŘESTUP – Podle italského novináře Fabrizia Romana je přestup Evanilsona z Porta do Bournemouthu hotovou věcí. Čtyřiadvacetiletý forvard vyjde Cherries na 47 milionů eur (asi 1,18 miliardy korun) a měl by být považován jako náhrada za Dominica Solankeho, který před pár dny přestoupil do Tottenhamu. Porto navíc obdrží 10 % z další prodeje.

13:10 – SPEKULACE – Vedení Chelsea ve čtvrtek jasně oznámilo, že jakoukoliv nabídku na Noniho Maduekeho, která nepřesáhne 28,5 milionů liber (téměř 840 milionů korun) okamžitě zamítne. Dvaadvacetiletý útočník přitom minulou sezonu v dresu Londýňanů nastupoval převážně z lavičky.

12:51 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Wolfsbergeru bude i po letošní sezoně k dispozici Thierno Ballo. Rakouský klub s dvaadvacetiletým ofenzivním hráčem prodloužil smlouvu do roku 2027.

12:44 – PŘESTUP – Makedonský útočník Bojan Miovski oficiálně přestupuje z Aberdeenu do Girony. Pětadvacetiletý kanonýr nastřílel v posledních dvou sezonách dohromady 32 branek v nejvyšší skotské lize, španělský tým za něj zaplatí 6,8 milionu liber (200 milionů korun). Miovski podepsal smlouvu do června 2028.

12:35 – SPEKULACE – Fábio Silva nedostává ve Wolverhamptonu takové vytížení jaké by si představoval a je více než jasné, že další sezonu stráví znovu na hostování. Vlci ovšem zamítli nabídku na hostování s opcí od Janova s tím, že by rádi zvážili ještě několik dalších nabídek z jiných celků.

12:26 – SPEKULACE – Brighton se pomalými krůčky přibližuje k podpisu Ferdiho Kadiogla. Turecký bek na sebe upozornil svými výkony v národním dresu Turecka na uplynulém Euru. Čtyřiadvacetiletý hráč už souhlasil s osobními podmínkami, vše tak záleží pouze na Fenerbahce, za kolik bude ochotné svůj klenot prodat. Tým z jihu Anglie je však velmi sebevědomý, že se mu podaří aktivovat výstupní klauzule ve výši 40 milionů eur (asi 1 miliarda korun).

12:09 – SPEKULACE – Juventus se netají tím, že by své záložní řady rád posílil o Teuna Koopmeinerse. Stará dáma v posledních dnech pokročila v jednáních s Atalantou a přestup nizozemského středopolaře je tak na spadnutí. Hlavním iniciátorem byl trenér Thiago Motta, který označil šestadvacetiletého rodáka z Castricumu, jako jednoho ze tří hráčů, které by rád přivedl.

12:01 – SPEKULACE – Aktivní bude do konce přestupového okna Manchester City. Úřadující anglický šampion po odchodu Juliána Álvareze a zranění Oscara Bobba hledá posilu do ofenzivy.

11:22 – PŘESTUP – Brankářka Barbora Votíková se po třech letech vrací do Slavie. Česká reprezentantka po angažmá v Paris St. Germain a Tottenhamu podepsala v Edenu smlouvu do června 2027. Staronovou posilu představila Slavia na dnešní tiskové konferenci. Více informací najdete v článku.

09:41 – SPEKULACE – Svěřenci Briana Priskeho by mohli brzy přivítat dalšího spoluhráče. Nadějný záložník Turínu FC Aaron Ciammaglichella se nebrání přesunu do Feyenoordu, jenž o mladíka projevil zájem již dříve. Novinář Nicoló Schira uvedl, že kluby se znovu vrátily k jednání.

09:32 – SPEKULACE – Do Premier League čerstvě postoupivší Ipswich nemá v plánu vracet se zpátky do druhé ligy, což dokazuje snahou o akvizici středopolaře Manchesteru City. Na hostování by měl na jihovýchod Anglie přijít Kalvin Phillips, jenž má zkušenosti i z národního týmu Albionu.

09:24 – PŘESTUP – Legenda Dortmundu Marco Reus si na konec kariéry užije Los Angeles. Po 12 letech ve dresu Borussie posílí dvojnásobný finalista Ligy mistrů LA Galaxy, více informací najdete v článku.

08:52 – SPEKULACE – Chelsea pracuje na odchodech. Mladík Mason Burstow, jehož koupila necelé dva roky zpátky z Charltonu za 1,8 milionů eur, posílí Hull City. Klub z Londýna je připraven odbavit několik hráčů, kteří nebyli zapojeni do předsezonní přípravy.

08:42 – PODPIS SMLOUVY – Mauricio Pochettino bude novým trenérem národního týmu USA. S blížícím se domácím mistrovství světa Američané vsadili na bývalého kouče Chelsea, jenž zakončil sezonu pěti výhrami v řadě se skóre 14:4. Sportovní ředitel reprezentace Matt Crocker se s trenérem zná ze Southamptonu, kde Argentinec působil v roce 2013.

08:30 – PŘESTUP – Syn legendárního Ronaldinha přestoupil do Burnley. Druholigový anglický celek získal devateáctiletého Joaa Mendese jako volného hráče poté, co mu vypršela smlouva s Barcelonou, v jejíž akademii působil. Křídelník údajně podepsal kontrakt do léta 2026.

06:44 – SPEKULACE – Boulaye Dia se Salernitanou spadl do druhé italské ligy, nadále však bude hrát Serii A. Na příchodu sedmadvacetiletého útočníka se dohodlo Lazio, které by mělo transfer oznámit v brzké době.

06:39 – SPEKULACE – Španělský gólman Pau López zamíří z Olympique Marseille do Girony. Součástí ročního hostování devětadvacetiletého brankáře bude opce ve výši 6,5 milionu eur.

14. SRPNA

23:03 – HOSTOVÁNÍ – Gastón Valles figuruje v dalších plánech Espaňolu, nikoli ovšem v těch letošních. Uruguayský útočník dostal novou smlouvu a barcelonský klub si jeho služby pojistil do června 2027, následně ho ale odeslal do druhé španělské ligy. Na hostování si ho vypůjčila Cartagena.

22:58 – PŘESTUP – Brighton posílil Brajan Gruda z Mohuče, která za něj může i s bonusy vyinkasovat 35 milionů eur. Talentovaný německý křídelník uzavřel v novém působišti smlouvu do roku 2028. Základní přestupová částka je 30 milionů eur, čímž se Gruda stává historicky nejdražším prodejem Mohuče.

21:35 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Manchester United se bude i nadále spoléhat na Bruna Fernandese. Kapitán anglického klubu předčasně prodloužil smlouvu do roku 2027, součástí dohody je rovněž opce. Portugalský záložník se přitom v polovině května dostal do spojení s Bayernem, který měl mít zájem, na jednání však nedošlo. Více informací najdete v článku.

19:54 – SPEKULACE – Sparta se podle webu The Athletic zajímá o amerického útočníka Duncana McGuirea působícího v celku MLS Orlando City. Třiadvacetiletý forvard, který reprezentoval USA na olympiádě v Paříži, je údajně přestupu nakloněn i proto, že v únoru na poslední chvíli padl jeho transfer do anglického druholigového Blackburnu.

18:53 – PODPIS SMLOUVY – Bývalý reprezentační útočník Michael Krmenčík po odchodu z Apollonu Limassol posílil Slovácko, s aktuálně devátýn klubem tabulky Chance Ligy podepsal smlouvu do léta 2026. Více informací najdete v článku.

18:36 – SPEKULACE – Viktoria Plzeň nepotvrdila spekulace některých italských médií, podle kterých o jednu z opor týmu obránce Robina Hranáče usiluje FC Turín. Mluvčí Západočechů Václav Hanzlík na tiskové konferenci před čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih řekl, že klub nemá na českého reprezentanta na stole žádnou nabídku. Více informací najdete v článku.

18:09 – KONEC SMLOUVY – Švýcarský záložník Xherdan Shaqiri se dohodl na ukončení kontraktu se severoamerickým Chigacem Fire. Jako volný hráč se tak může poohlížet po novém angažmá.

18:04 – SPEKULACE – Paris Saint-Germain dosáhlo dohody s Rennes a jeho řady posílí Désiré Doué. Devatenáctiletého křídelníka čeká ve čtvrtek vstupní zdravotní prohlídka. Pařížský velkoklub za něj zaplatí 60 milionů eur. Zájem o jeho služby měl i Bayern Mnichov.

17:47 – SPEKULACE – Giorgi Mamardašvili se dohodl na podmínkách angažmá v Liverpoolu. Gruzínský brankář patří Valencii, anglický celek za něho nabídl 35 milionů eur.

17:30 – SPEKULACE – S nepořízenou se z hlavního města Španělska vrátil Conor Gallagher. Anglického záložníka Chelsea chtělo koupit Atlético Madrid a podpis byl na spadnutí, celek z Pyrenejského poloostrova na fotbalistu ale v tuto chvíli nemá dostatek peněz. Více informací najdete v článku.

16:58 – SPEKULACE – Natan letí do Španělska a ve středu odpoledne přicestuje do Andalusie, aby se podrobil zdravotní prohlídce v Realu Betis. Brazilský obránce přijde z Neapole, jednat se bude o roční hostování s opcí.

16:21 – KONEC SMLOUVY – Juventus potvrdil, že se s 34letým brankářem Wojciechem Szczesnym dohodl na předčasném ukončení kontraktu. Ten měl původně polskému gólmanovi vypršet až na konci sezony 2024/25. Bývalý polský reprezentant je tedy volným hráčem.

16:12 – PŘESTUP – Juanmi Latasa strávil poslední dva roky na hostování v Getafe a nyní z Realu Madrid odchází definitivně. Třiadvacetiletý španělský útočník přestoupil do Valladolidu, nováčkovi španělské nejvyšší soutěže se upsal na pět sezon.

16:07 – PŘESTUP – Félix Lemaréchal už nebude čekat na případné další šance v Monaku. Jednavacetiletý francouzský záložník má za sebou dvě hostování a nyní přestoupil do Štrasburku, který za něj zaplatil šest milionů eur (150 milionů korun).

14:51 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Diego Moreira bude co nevidět představen jako nová posila Štrasburku. Dvacetiletý portugalský křídelník přijde na přestup z Chelsea, ve Francii prošel ve středu zdravotní prohlídkou.

14:19 – SPEKULACE – Paulo Dybala kývnul na nabídku ze Saúdské Arábie, která mu bude vydělávat 15 milionů eur ročně až do léta 2027. Al Qadisiya údajně aktivuje výstupní klauzuli Argentince, která činí 12 milionů eur. Novinář Nicoló Schira uvedl, že sám hráč chtěl v AS Řím setrvat, Vlci jej ale z finančních důvodů dotlačili k odchodu. Přestup 30letého útočníka by se měl zrealizovat po doladění detailů.

14:00 – SPEKULACE – Juventus získá Teuna Koopmeinerse z Atalanty poté, co vítěz Evropské ligy dokoná přivedení náhrady. Tou má být nesmírně produktivní záložník Celticu Matt O'Riley, jenž loni ze středu pole nasázel 19 gólů a na dalších 18 přihrál. Dán, jenž má i anglický pas, by mohl italský celek vyjít na 25 milionů eur.

13:42 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Bruno Fernandes v průběhu dneška podepíše nový kontrakt v Manchesteru United. Smlouva pro 29letého Portugalce bude platná do léta 2027 s opcí na prodloužení o další rok.

13:31 – SPEKULACE – Victor Osimhen se loni rozhodl prodloužit končící smlouvu v Neapoli pod podmínkou vylepšení platu a vložení výstupní klauzule v hodnotě 120 milionů eur. To si protiřečilo s jeho ambicemi hrát za větší klub, kam mohl zanedlouho přestoupit zadarmo. Nyní je pro zájemce příliš drahý a na mzdě odmítá slevit, což komplikuje situaci pro Chelsea. Dveře jsou stále otevřené k vzájemné výměně útočníků, v komplikovaných diskuzích bude nejtěžší shodnout se na penězích.

13:07 – SPEKULACE – Romelu Lukaku je nadále předmětem diskuzí mezi Chelsea a Neapolí. Gli Azzurri již slovně nabídli 25 milionů eur s dalšími pěti v bonusech, Londýňané ale trvají na výstupní klauzuli v hodnotě 43 milionů eur. Přiblížit se chtěné částce byla ochotná Aston Villa, sám útočník ale jasně vyjádřil touhu znovu se shledat v italském celku s koučem Antoniem Contem.

11:15 – SPEKULACE – Conor Gallagher strávil pět dní ve Španělsku, následně se však vrátil do Londýna, aby se znovu zapojil do tréninku se spoluhráči z Chelsea. Záložníka chtělo koupit Atlético Madrid, ještě před ním ovšem přivedlo Juliána Álvareze a aktuálně nemá místo na soupisce. Před dotažením transferu Gallaghera potřebuje nějakého fotbalistu prodat a to se mu na přelomu týdne nepovedlo.

10:53 – SPEKULACE – Jakub Řezníček se dostal do hledáčku Dukly Praha a jeho stěhování do hlavního města nabírá reálných obrysů. Nováček české nejvyšší soutěže úspěšně jedná o přestupu sedmatřicetiletého útočníka ze Zbrojovky Brno, s hráčem už je podle webu isport.cz domluven.

10:14 – SPEKULACE – Transfer Samu Omorodiona do Chelsea krachnul a španělský fotbalista se tak vrátil do tréninku. Přesto se nadále očekává, že se Atlético Madrid 20letého útočníka během léta zbaví.

09:37 – SPEKULACE – Zástupci Adama Hložka dolaďují poslední detaily smlouvy s anglickým Leicesterem. Navrátilec do Premier League by měl českého reprezentanta přivést z Bayeru Leverkusen na roční hostování s následným odkupem za 20 milionů eur včetně bonusů. Trvalý přestup je podmíněný setrváním Lišek v první lize.

09:00 – SPEKULACE – Portugalská média informují, že Francisco Conceicao je blízko odchodu z Porta. O zisk jednadvacetiletého křídelníka se intenzivně zajímá Juventus, jednání o hostování s opcí jsou přitom v pokročilé fázi.

08:18 – SPEKULACE – Poprvé v kariéře by Moise Bombito mohl okusit evropský fotbal. Čtyřiadvacetiletý kanadský stoper, jenž aktuálně nastupuje za Colorado Rapids, se totiž ocitl v hledáčku Nice jako náhrada za Jeana-Claira Todiba.

07:58 – HOSTOVÁNÍ – Až v Paříži zalovil při shánění letních posil Besiktas. Istanbulský celek si vypůjčil Chera Ndoura, jenž z PSG v minulé sezoně hostoval v Braze.

07:16 – SPEKULACE – Bayer Leverkusen si pojistí jednoho ze svých stěžejních hráčů. U mistra Německa by měl díky nové smlouvě pokračovat záložník Robert Andrich, který odmítl i nabídky z Premier League.

06:47 – KONEC SMLOUVY – Léto plné změn před sebou má Wojciech Szczesny. Zkušený polský brankář po evropském šampionátu s největší pravděpodobností nebude pokračovat v národním týmu a ke konci se chýlí i jeho působení v Juventusu. Klub by jeho kontrakt rád ukončil s ročním předstihem. Čtyřiatřicetiletý brankář by tak v dohledné době dle některých médií dokonce mohl pověsit rukavice na hřebík, nenajde-li vhodné angažmá.

06:32 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Cole Palmer prodloužil o dva roky smlouvu v Chelsea. Dvaadvacetiletý anglický útočník, jenž do týmu přišel vloni v září z Manchesteru City, se londýnskému klubu zavázal až do roku 2033. Chelsea o dohodě informovala na svém webu.

13. SRPNA

21:40 – PŘESTUPY – Vedení Manchesteru United dotáhlo dva očekávané přestupy. Anglický klub oficiálně představil Matthijse de Ligta a Noussaira Mazraouiho, přičemž oba obránci přišli společně z Bayernu Mnichov. Reprezentant Nizozemska podepsal s United smlouvu až do roku 2029, Mazraoui pak do roku 2028.

21:19 – SPEKULACE – Ve svých sedmnácti letech poutá Rayane Messi pozornost nejen svým příjmením, ale také fotbalovými schopnostmi. Proto si křídelník Dijonu vysloužil zájem z prvoligového Štrasburku, kde brzy podstoupí zdravotní prohlídku.

20:33 – PODPIS SMLOUVY – Zkušený univerzál Martin Frýdek přiletěl v úterý do Řecka, aby dokončil svůj přestup do Arisu Soluň, nyní je transfer zpečetěn. Bývalý sparťan úspěšně podstoupil lékařské testy a následně podepsal smlouvu do roku 2026. Frýdek přestoupil zadarmo jako volný hráč, neboť na konci června mu vypršela smlouva ve švýcarském Lucernu. V Arisu se sejde s bývalými reprezentačními kolegy Jakubem Brabcem a Vladimírem Daridou.

20:21 – PODPIS SMLOUVY – Troyes se po přeřazení Bordeaux udrželo ve druhé francouzské lize a do boje ho povede nový trenér. U kormidla minulý týden skončil David Guion, jeho místo na lavičce zaujme Stéphane Dumont.

19:44– PŘESTUP – Jordan Holsgrove loni hostoval z Olympiakosu v Estorilu a do portugalského klubu se vrací, vedení záložníka tentokráte získalo na přestup.

19:31 – PŘESTUP – Ayoze Pérez se před několika týdny stal mistrem Evropy a nyní mění dres. Španělský útočník přestoupil z Betisu do Villarrealu, novému zaměstnavateli se upsal na čtyři roky.

19:19 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – FK Dukla Praha si pojistila talentovaného křídelníka Štěpána Šebrleho, který v pražském klubu podepsal nový kontrakt do roku 2027. Jedenadvacetiletý hráč už si tuto sezonu v Chance Lize připsal tři starty, v minulém ročníku pomohl klubu z Dejvic čtyřmi góly.

19:10 – PŘESTUP – Elye Wahi po jednom roce opět mění dres. Jedenadvacetiletý útočník loni přestupoval z Montpellieru do RC Lens a dnes byl uzavřen jeho transfer do Marseille, znovu se bude jednat o finančně nákladný transfer.

18:10 – PODPIS SMLOUVY – Heimir Hallgrímsson je od července novým trenérem irské reprezentace a u týmu bude vedle něho pokračovat John O'Shea. Někdejší obránce tým v první polovině tohoto roku dočasně vedl, Hallgrímsson si ho nyní i díky tomu vybral jako asistenta.

17:59 – PODPIS SMLOUVY – Mathys Angely byl v hledáčku Liverpoolu, boj o jeho služby ale nakonec vyhrál Wolfsburg. Teprve sedmnáctiletý obránce přišel zdarma z Bordeaux.

17:47 – PŘESTUP – Bournemouth zkompletoval podpis mexického stopera Juliána Arauja z FC Barcelony. Cherries zaplatí za třiadvacetiletého obránce, který minulou sezonu působil na hostování v Las Palmas, 10 milionů eur.

17:13 – SPEKULACE – Záložník Marco Brescianini měl namířeno z Frosinone do Neapole, kde se dokonce podrobil zdravotní prohlídce, z původně dojednaného hostování s opcí ovšem nakonec sešlo. V kabině pro něho není místo poté, co do Brentfordu neodešel Jens Cajuste, stěhování ho i tak nemine, na realizaci transferu nyní pracuje Atalanta.

17:02 – SPEKULACE – Na odchod Emersona Royala z Tottenhamu do AC Milán chce anglický tým zareagovat co nejdříve a ve svém hledáčku má jiného Brazilce. Klub ze severu Londýna by rád přivedl Vandersona z Monaka, který je toto léto středem pozornosti mnoha celků z Premier League.

16:45 – SPEKULACE – Al Ittihad se jasně vyjádřil ohledně spekulací kolem N'Gola Kantého, který byl spojován s možným přestupem do West Hamu a Atlétika Madrid. Arabský celek ohlásil, že považuje francouzského záložníka jako nedotknutelného.

16:34 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Cole Palmer podle některých zpráv podepsal novou smlouvu v Chelsea. Anglický reprezentant loni táhl ofenzívu londýnského klubu, jemuž se měl zavázat až do června 2033. Více informací najdete v článku.

16:27 – SPEKULACE – Podle italského deníku Corriere dello Sport není v AS Římu jediný hráč, který by byl považován za neprodejného. Jedním z těchto hráčů je bezpochyby argentinský záložník Leandro Paredes, kterému vyprší v italské metropoli příští rok smlouva.

16:10 – PŘESTUP – RB Lipsko prodalo do Barcelony Daniho Olma a rychle si obstaralo náhradu. Pokračovalo přitom v politice sázení na mladé fotbalisty, z Clubu Bruggy přišel Antonio Nusa. Norskému křídelníkovi je teprve devatenáct let a v Německu podepsal kontrakt na pět sezon. Suma za transfer se pohybuje okolo 22 milionů eur a 7,5 milionu bude ve hře díky bonusům, belgický celek navíc dostane 12,5 procenta z případného dalšího prodeje.

16:00 – ODCHOD – Obrovská novinka se udála v nejvyšší chorvatské lize, když Hajduk Split opustí Ivan Perišič. Pětatřicetiletý křídelník na jihu Chorvatska působil již minulou sezonu, když tam hostoval z Tottenhamu. Hned první den letošního přestupového okna se do svého mateřského týmu přesunul jako volný hráč. V úterý však sportovní ředitel klubu Nikola Kalinič oznámil, že smlouva byla ukončena vzájemnou dohodou. Více informací najdete v článku.

15:25 – SPEKULACE – Paris Brunner přestoupí z Dortmundu do AS Monako. Kluby dolaďují poslední detaily transferu za 3,5 milionu eur, 18letý útočník se brzy podrobí zdravotní prohlídce.

14:41 – SPEKULACE – Čtyřiadvacetiletý Rodri se vrátil na seznam vytipovaných posil Coma. Nováček italské nejvyšší soutěže se o záložníka Realu Betis zajímá již několik týdnů a nyní obnovil jednání, fotbalistu chce přivést na hostování s opcí.

13:27 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Vachtang Čanturišvili se vyprofiloval v důležitého hráče Jablonce. Severočeský tým se tak rozhodl s 31letým záložníkem prodloužit smlouvu. Nový kontrakt platí do června 2027.

13:01 – PŘESTUP – Aaron Wan-Bissaka se stěhuje v rámci Premier League. Služby pravého obránce Manchesteru United si zajistil West Ham, jenž za něj podle britských médií zaplatil 15 milionů liber (441 milionů korun). Nový konkurent Vladimíra Coufala podepsal smlouvu do roku 2031. Více informací najdete v článku.

12:47 – SPEKULACE – Jens Cajuste se minimálně pro tuto chvíli nebude stěhovat z Neapole do Brentfordu. Kluby byly prakticky domluveny a záložník včera absolvoval zdravotní prohlídku, na poslední chvíli se ovšem vyskytly administrativní problémy.

12:26 – HOSTOVÁNÍ – Ola Solbakken je znovu na odchodu z AS Řím. Norský útočník míří na další hostování, tentokráte si ho vypůjčí Empoli.

11:39 – HOSTOVÁNÍ – Hugo Bueno se stěhuje z Anglie do Nizozemska, obránce Wolverhamptonu zamířil na hostování do Feyenoordu. Jednadvacetiletý hráč tak doplní družinu bývalého trenéra Sparty Briana Priskeho.

11:32 – HOSTOVÁNÍ – Karl Hein nechytal v Arsenalu dle svých představ, a za herní praxí proto odešel jinam. Estonský brankář si vyzkouší španělské prostředí, na hostování si ho vypůjčil nováček tamní nejvyšší soutěže Valladolid.

11:16 – SPEKULACE – Druhé kolo jednání před sebou v úterý mají zástupci Leicesteru City a českého forvarda Adama Hložka. Podle Fabrizia Romana dolaďují podmínky smlouvy 22letého českého reprezentanta. Ten by měl do Anglie zamířit z německého Leverkusenu za zhruba 18 milionů eur.

10:20 – SPEKULACE – Třiadvacetiletý gruzínský brankář Giorgi Mamardašvili se dostal do hledáčku Liverpoolu. Ten podle španělského serveru Relevo začal o hráčově příchodu napřímo jednat s Valencií, přestupová částka se má přitom vyhoupnout přes 30 milionů eur. Mamardašvili by každopádně pro tuhle sezonu u The Reds nezůstával a byl by poslán na hostování. Rozhovory mezi všemi zúčastněnými stranami aktuálně probíhají.

10:07 – SPEKULACE – Nicolás González je spojován s odchodem z Fiorentiny a podle některých zpráv v tomto ohledu slaví úspěch Juventus, který měl dojednat transfer za 30 milionů eur. Argentinec by si měl ročně přijít na 3,5 milionu eur, v nejbližších hodinách se ale stěhovat nebude, Viola chce nejprve přivést náhradu.

09:38 – SPEKULACE – Ibrahim Osman na přelomu června a července oficiálně přestoupil z dánského Nordsjaellandu do Brightonu, na debut v dresu anglického klubu si ale bude muset počkat. Devatenáctiletý křídelník má namířeno do Nizozemska, na spadnutí je jeho hostování ve Feyenoordu.

09:15 – SPEKULACE – Předčasně se Kurt Zouma těšil na zajímavou mzdu plynoucí z angažmá v klubu Shabab Al-Ahli. Ten sice dohodl přestup obránce z West Hamu, francouzský fotbalista ovšem ve Spojených arabských emirátech neprošel zdravotní prohlídkou. Ve West Hamu má smlouvu ještě na příští sezonu.

09:08 – SPEKULACE – Peprný přestup by se mohl udát mezi lokálními rivaly Libercem a Jabloncem. Záložníkovi Christiánu Frýdkovi končí pod Ještědem za rok smlouva, novou zatím nepodepsal a o jeho služby se zajímá řada klubů. Slovan měl ale podle webu infotbal.cz obdržet jen jednu konkrétní nabídku – z Jablonce. Tu sice majitel Liberce Ondřej Kania údajně přijmout nehodlá, jenže se může stát, že 25letý středopolař dres stejně změní, a navíc zadarmo. Smlouvu s jinými kluby může bez souhlasu Slovanu podepsat už v zimě, tedy půl roku před koncem stávajícího kontraktu.

09:01 – SPEKULACE – Dvacetiletý německý křídelník Brajan Gruda se brzy stane novou posilou Brightonu. Podle informací německého novináře Floriana Plettenberga z televizní stanice Sky Germany je už na ústní bázi domluvený jeho přesun z Mohuče, ta by přitom měla inkasovat 30 milionů eur. Velký vliv na Grudovo rozhodování měl mít především Fabian Hürzeler, nový kouč Racků, který hráče přesvědčil o přestupu na Ostrovy.

08:24 – SPEKULACE – Pierre Kalulu podle všeho odejde z AC Milán do Juventusu. Řada italských médií se shoduje na tom, že se kluby dohodly na podmínkách hostování za 3,5 milionu eur, turínský celek navíc bude mít opci na přestup 24letého obránce za dalších 17 milionů eur.

08:16 – SPEKULACE – Elye Wahi v úterý podstoupí zdravotní prohlídku, po níž by měl podepsat smlouvu s Marseille. Ta za 21letého útočníka konkurenčního Lens zaplatí 25 milionů eur. Dalších pět milionů by mohla doplatit na základě bonusů.

06:42 – SPEKULACE – Liverpool se nové posily v podobě Martína Zubimendiho nedočká. Pětadvacetiletý španělský defenzivní záložník, který doposud nepůsobil nikde jinde než v Realu Sociedad, přestup na Ostrovy odmítl. I nadále totiž chce být součástí baskického klubu.

06:29 – PŘESTUP – Maximilian Beier přestoupil z Hoffenheimu do Borussie Dortmund. Oba kluby se dohodly na odstupném, které se při započítání bonusů dostane přes 30 milionů eur. Dvojnásobný německý reprezentant se vestfálskému klubu upsal do roku 2029.

12. SRPNA

22:47 – PŘESTUP – Byly to dlouhé týdny tahanic, které nakonec vyrezultovaly v přestup Emersona Royala z řad Tottenhamu do AC Milán. Italský celek o příchodu brazilského obránce jednal prakticky celé léto a v pondělí mohl fanouškům novou posilu představit. Utratit za ni měl podle dostupných zpráv z Apeninského poloostrova 15 milionů eur, další dva miliony jsou ve hře díky bonusům.

22:45 – SPEKULACE – Brazilský útočník Vinícius z Realu Madrid je údajně otevřený nabídce ze Saúdské Arábie, která je ve výši více než jedné miliardy eur. V pondělí to uvedly zdroje blízké hráči pro agenturu Reuters. Více informací v článku.

21:26 – PŘESTUP – Portugalský ofenzivní záložník Fábio Carvalho se stává novou posilou Brentfordu. Jednadvacetiletý rodák z Torresu Vedras, jenž uplynulou sezonu strávil na hostování v Lipsku a druholigovém anglickém celku Hull City, přichází do londýnského klubu na trvalý přestup z Liverpoolu. Ten podle informací britské televizní a rozhlasové stanice BBC může v budoucnu inkasovat až 27,5 milionu liber. Smlouva byla podepsána na pět let, a to s opcí na možné prodloužení spolupráce o jeden další rok.

18:05 – SPEKULACE – Daniel Fila ze Slavie se ocitl v hledáčku rakouského Wolfsbergeru, který hledá posilu do útoku. Vršovický celek však protistranu informoval - stejně jako nedávno New York Red Bulls - že reprezentanta do 21 let neuvolní.

17:35 – SPEKULACE – Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil angažmá na Kypru. Apollon Limassol na svém webu oznámil, že se s českým útočníkem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. O rodáka z Kraslic projevilo zájem několik týmů z české soutěže, nejblíže má podle zákulisních informací k přestupu do Slovácka. Více informací najdete v článku.

17:15 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Až do roku 2029 si Inter pojistil služby Lautara Martíneze. Argentinský kanonýr má za sebou skvělou sezonu v italské Serii A, kde v 33 zápasech nasázel 24 gólů a přidal i šest asistencí.

17:05 – PŘESTUP – Vedení Atlétika Madrid dotáhlo očekávaný příchod Juliána Álvareze. Argentinský útočník, jenž s Manchesterem City vyhrál Premier League, Ligu mistrů či FA Cup, podepsal se španělským klubem kontrakt až do roku 2030. Anglický celek by měl za Álvareze dostat 70 milionů eur, na dalších 25 si pak může přijít v bonusech. Více informací najdete v článku.

16:30 – SPEKULACE – Lutsharel Geertruida je dlouhodobě spojován s odchodem z Feyenoordu, který by mohl vyměnit za Premier League. Čtyřiadvacetiletého obránce chce získat Aston Villa, která již zahájila jednání.

16:20 – PODPIS SMLOUVY – Anglický forvard Karamoko Dembelé v nejbližších hodinách podepíše kontrakt v Queens Park Rangers. Jedenadvacetiletý útočník do QPR odchází z francouzského Brestu.

16:11 – SPEKULACE – Baník Ostrava může čelit odchodu Patricka Kpoza. Podle novináře Michala Kvasnici chce sedmadvacetiletého obránce Krasnodar.

15:40 – SPEKULACE – Dominic Solanke, nejlepší střelec Bournemouthu z minulé sezony, před pár dny opustil klub a přestoupil do Tottenhamu. Cherries si jako náhradu vyhlídli brazilského útočníka Evanilsona z Porta, portugalský tým nabídku z jihu Anglie odmítl.

15:31 – SPEKULACE – Marc Guéhi může vyměnit Crystal Palace za Newcastle United, který do Londýna poslal vylepšenou nabídku ve výši 50 milionů liber. The Eagles však za čtyřiadvacetiletého stopera požadují 65 milionů liber.

15:15 – SPEKULACE – Chelsea znovu uvolní Armanda Broju, jenž by se mohl přesunout do Německa. Velký zájem o vypůjčení dvaadvacetiletého útočníka jeví Stuttgart.

15:02 – SPEKULACE – Poté, co se nepodařilo dotáhnout přestup Sama Omorodiona do Chelsea, je aktuálně dvaetiletý útočník v kontaktu se dvěma dalšími týmy z Premier League. Podle deníku Sun je Španěl ve spojení s Aston Villou a Bournemouthem.

14:54 – HOSTOVÁNÍ – Twente uvolnilo Alfonsa Sampsteda, jenž bude pomáhat Birminghamu City s návratem do druhé anglické ligy. Součástí dohody mezi oběma kluby je rovněž opce.

14:42 – SPEKULACE – Atalanta údajně kývla na nabídku od Juventusu za nizozemského záložníka Teuna Koopmeinerse. Šestadvacetiletý středopolař byl na seznamu Staré dámy od začátku přestupového okna, jeho příchod by uvítal hlavně nový trenér Thiago Motta.

14:28 – HOSTOVÁNÍ – Feyenoord podle očekávání uvolnil Lea Sauera na hostování. Talentovaný slovenský křídelník stráví sezonu 2024/25 v NAC Breda, dohoda neobsahuje opci.

13:47 – SPEKULACE – Vinicius Júnior údajně odmítl několik nabídek z nejvyšší saúdskoarabské soutěže. Brazilskému křídelníkovi byla z finančního hlediska nabízena daleko lepší smlouva, než má aktuálně v Realu Madrid. Rodák z Rio de Janeira je však v Los Blancos spokojený a chce ve španělské metropoli zůstat.

13:34 – SPEKULACE – Felix Uduokhai by mohl rok před koncem smlouvy odejít z Augsburgu. Podle novináře Floriana Plettenberga si na šestadvacetiletého stopera dělá zálusk Eintracht Frankfurt.

13:25 – SPEKULACE – Podle novináře Fabrice Hawkinse zahájil Juventus vyjednávání s AC Milán. Stará dáma by své obranné řady ráda posílila o Pierra Kalulua, který má u Rossoneri smlouvu až do roku 2027.

13:16 – PODPIS SMLOUVY – První dva starty v Premier League za Tottenham má za sebou Mikey Moorey a další by měly následovat. Teprve sedmnáctiletý křídelník podepsal svoji první profesionální smlouvu.

10:57 – SPEKULACE – Adam Hložek je seriózním přestupovým cílem Leicesteru. Vítěz Premier League ze sezony 2015/16 již vedl diskuze s Leverkusenem, úřadující německý šampion by českého reprezentanta uvolnil na hostování s následným povinným odkupem. Ke zkompletování transferu zbývá už jen dohodnout se s hráčem samotným.

09:35 – SPEKULACE – Manchester United dohodl přestupy Matthijse de Ligta a Noussaira Mazraouiho z Bayernu Mnichov. Oba jmenovaní se vydali do Manchesteru, kde během dnešního dne podstoupí zdravotní prohlídku.

09:20 – SPEKULACE – Samu Omorodion měl namířeno z Atlétika Madrid do Chelsea, s níž se však nedomluvil na podmínkách smlouvy, takže se přestup neuskuteční. Londýnský klub nicméně začal pracovat na návratu Joaa Félixe, protože na transfer Omorodiona byly navázané příchody Conora Gallagrera a Juliána Álvareze do madridského klubu.

08:15 – SPEKULACE – Útočník Maximilian Beier posílí Borussii Dortmund, kde má nahradit spoluhráče z německé fotbalové reprezentace Niclase Füllkruga. Jednadvacetiletý hráč přestoupí z Hoffenheimu, který za něj podle německých médií obdrží 30 milionů eur (757 milionů korun). Beier, jenž byl v uplynulé sezoně s 16 brankami nejlepším střelcem týmu v domácí nejvyšší soutěži, podepíše smlouvu na pět let.

07:20 – SPEKULACE – Désiré Doué podle novináře Fabrizia Romana přestoupí ze Stade Rennes do Paris Saint-Germain. Devatenáctiletý křídelník se rozhodl úřadujícího francouzského šampiona upřednostnit před Bayernem Mnichov.

11. SRPNA

22:58 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – AC Milán by měl brzy dotáhnout příchod Emersona Royala z Tottenhamu. Brazilský obránce již přicestoval na Apeninský poloostrov, kde absolvuje zdravotní prohlídku.

21:40 – SPEKULACE – Juventus je připraven udělat z Teuna Koopmeinerse nejdražšího záložníka italské nejvyšší soutěže. Včetně bonusů dala Stará dáma na stůl Atalanty nabídku 55 milionů eur, vítěz Evropské ligy z Nizozemí o přestup stojí.

21:25 – PŘESTUP – Marseille je nadále velmi aktivní na přestupovém trhu. Mezi tři tyče pořídili Gerónima Rulliho z Ajaxu, brankář podepsal smlouvu do roku 2027.

21:03 – SPEKULACE – Brian Priske má ve Feyenoordu problémy s obranou, které by mohl prohloubit odchod pravého beka Lutsharela Geertruidy. Nejrealističtější destinací pro čtyřiadvacetiletého hráče z ostrova Curacao s nizozemským pasem je Premier League, kde o něj usiluje Aston Villa. Mezi zájemce se však řadí vedle dalších klubů z Anglie i PSG a Lipsko, rotterdamský celek si může říct o částku přesahující 30 milionů eur.

20:47 – SPEKULACE – Navrátit slávu Juventusu by měl pomoci křídelník Fiorentiny, jenž v loňské sezoně gólem či asistencí zařídil 21 branek. Nicolas González bude Starou dámu stát kolem 30 milionů eur, sám hráč již je s klubem z Turínu dohodnutý.

18:44 – SPEKULACE – Girona brzy získá do svých řad nového forvarda. Bojan Miovski se již emotivně loučil s fanoušky Aberdeenu. Útočník ze Severní Makedonie si loni připsal ve skotské nejvyšší soutěži 16 branek a na další dvě přihrál, úplně stejná čísla měl i ze sezony předtím.

18:27 – SPEKULACE – Španělský záložník Sergi Roberto se v létě rozešel s Barcelonou a nové angažmá si stále nenašel. Podle zpráv Fabrizia Romana přitom na volbu nového klubu nebude 32letý středopolař spěchat. Před několika týdny projevil zájem nizozemský velikán Ajax, teď se do hry o hráčovy služby zapojila také Fiorentina.

18:12 – SPEKULACE – Armando Broja, 22letý útočník z akademie Chelsea, je v hledáčku Stuttgartu. Bundesligový celek by Albánce rád získal na hostování, Blues by ale preferovali trvalý přestup s částkou kolem 30 milionů eur.

17:40 – SPEKULACE – Kreativní záložník Billy Gilmour je spojovaný s možným odchodem z Brightonu do Neapole, italský celek se každopádně stále nedokázal dohodnout s anglickou stranou na přestupových podmínkách. Podle novináře Mattea Moretta požadují Racci 20 millionů eur včetně bonusů, kdežto klub z Kampánie by chtěl stlačit částku na 15 milionů. Jednání stále probíhají.

17:28 – SPEKULACE – Belgičan Johan Bakayoko, jenž si loni za PSV připsal 14 gólů a stejný počet asistencí, se vyjádřil ke své budoucnosti. "Nehodlám hrát za tým ze středu tabulky Premier League. Shrnu to velmi stručně. Chci se stát mistrem, hrát Ligu mistrů a být v týmu sám sebou." V minulosti se spekulovalo o zájmu všech anglických velkoklubů v červené – Arsenalu, Liverpoolu i Manchesteru United, cena za 21letého mladíka by mohla vyšplhat na 60 milionů eur.

16:55 – PŘESTUP – Chelsea oficiálně představila posilu na křídla za 60 milionů eur. Portugalský reprezentant Pedro Neto podepsal smlouvu na sedm let. Krajní záložník, jenž nemá problém zahrát na obou stranách hřiště, začne již brzy trénovat s týmem.

16:40 – PŘESTUP – Národní tým Německa nějakou dobu postrádá tradičního hroťáka světové kvality, tím by se mohla stát nová posila Dortmundu. Teprve 21letý Maximilian Beier si loni v Bundeslize připsal hned 16 gólů, Hoffenheimu vydělá kolem 30 milionů eur.

15:59 – SPEKULACE – Osmadvacetiletý stoper Jonathan Tah je už dva měsíce dohodnutý na osobních podmínkách s Bayernem, kam chce přestoupit z Leverkusenu, zatím však v Mnichově jako nová posila představený nebyl. Pořád se totiž oba kluby nedomluvily na transferové sumě, na tahu má být podle zpráv italského insidera Fabrizia Romana bavorský velikán, aby vše dotáhl do úspěšného konce.

14:57 – NÁVRAT Z HOSTOVÁNÍ – Nigerijský útočník Quadri Adediran se po půl roce vrací z hostování v Ostravě do Českých Budějovic. Třiadvacetiletý fotbalista nastoupil za Baník do 15 ligových zápasů a vstřelil dva góly. Za Dynamo, které je po třech kolech v lize poslední se skóre 1:9, odehrál v loňském roce v nejvyšší soutěži 33 utkání a pětkrát skóroval. Ostravě zůstává opce na jeho přestup.

14:46 – HOSTOVÁNÍ – Lecce představilo posilu do obrany. Z Clermontu, který v minulé sezoně sestoupil z Ligue 1, získalo francouzského stopera Andyho Pelmarda. Podrobnosti o přestupu italský celek neuvedl, novinář Nicoló Schira každopádně upřesňuje, že se má jednat o hostování do konce ročníku s opcí na trvalý přestup. Pokud by Lecce klauzuli uplatnilo, získal by Pelmard smlouvu do roku 2028.

14:41 – SPEKULACE – Brazilský křídelník David Neres by se měl brzy stát novou posilou Neapole, podle Fabrizia Romana dohodl hráčův agent s vedením italského celku finální podmínky spolupráce. Neres je aktuálně zaměstnaný v Benfice, v Portugalsku ovšem pokračovat nechce a odmítl v Lisabonu již dvě nabídky na prodloužení kontraktu platného do roku 2027.

13:58 – SPEKULACE – Jednatřicetiletý španělský křídelník Ayoze Pérez vymění po roce a půl stráveném v Realu Betis angažmá. Tvrdí to alespoň žurnalista Matteo Moretto ze španělského serveru Relevo. Podle jeho zpráv má zkušený hráč velmi blízko přestupu k jinému účastníkovi La Ligy, konkrétně do Villarrealu.

12:14 – SPEKULACE – Zástupci Arsenalu jsou přesvědčeni, že tento týden podepíší smlouvu se záložníkem Realu Sociedad Mikelem Merinem. Podle serveru Football.London jsou všechny tři strany domluvené, osmadvacetiletý Španěl měl souhlasit se smlouvou na čtyři sezony.

11:45 – PŘESTUP – Barcelona podepsala smlouvu s ázerbájdžánským brankářem Eldarem Taghizadou, který přišel z Luga. Jednadvacetiletý gólman bude minimálně v nadcházející sezoně součástí rezervního týmu katalánského velkoklubu. Kontrakt má do roku 2026.

11:24 – SPEKULACE – Diego Carlos je přestupovým cílem Fulhamu, který je v pokročilých fázích vyjednávání s Aston Villou. Kluby ještě řeší rozložení plateb za 31letého obránce. Hotova ještě není ani dohoda s brazilským hráčem na osobních podmínkách.

10:03 – PŘESTUP – Obránce Barcelony Julián Araujo je blízko dokončení přestupu do Bournemouthu. Dvaadvacetiletý Uruguayec má v neděli na programu lékařskou prohlídku a podpis pětiletého kontraktu. Cherries za něj zaplatí deset milionů eur.

09:57 – SPEKULACE – Třetí brankář PSG Arnau Tenas ovládl se španělským výběrem letošní olympijské hry a ocitl se v hledáčku RC Lens a několika španělských klubů. Nabídky na 23letého hráče ale zatím pařížský tým odmítá.

09:32 – SPEKULACE – Na Spartě přistála konkrétní nabídka na pravého krajního obránce Angela Preciada od anglického Evertonu, píše web infotbal.cz s odkazem na své zdroje. Šestadvacetiletý Ekvádorec má mít o přestup zájem, sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický ale zatím nabídku nepřijal a čeká na konec předkol evropských pohárů.

07:45 – SPEKULACE – Leicester by rád přivedl na roční hostování Wilfrieda Zahu z Galatasaraye. Jednání jsou v počátečních fázích, hráč kvůli nim ale chyběl při ligovém utkání s Hataysporem.

10. SRPNA

22:13 – SPEKULACE – Maximilian Beier by měl vyměnit Hoffenheim za Borussii Dortmund, která hledá náhradu za Niclase Füllkruga, jenž odešel do West Hamu. TSG jednání o odchodu jednadvacetiletého německého útočníka potvrdilo.

22:09 – SPEKULACE – Bayern Mnichov po dvou letech opustí Noussair Mazraoui, jehož další kroky povedou do Anglie. Marocký obránce přestoupí do Manchesteru United, který může i s bonusy zaplatit 20 milionů eur (505 milionů korun).

21:03 – HOSTOVÁNÍ – Johann Lepenant minimálně na rok odešel z Lyonu. Nepříliš využívaný jednadvacetiletý francouzský záložník zamířil na hostování s opcí do konkurenčního celku z Ligue 1 Nantes.

20:16 – HOSTOVÁNÍ – Bochum získala na hostování Alioua Baldého z OGC Nice. Součástí roční zápůjčky 21letého křídelníka je také opce na přestup.

19:37 – PŘESTUP – Záložník Dominique Simon je novou posilou fotbalistů Pardubic. Čtyřiadvacetiletý Francouz přestoupil do východočeského týmu z Dinama Tbilisi. Pardubice o tom informovaly na sociální síti X, podrobnosti smlouvy však neuvedly.

19:33 – SPEKULACE – Do tureckého Besiktase by měl na roční zápůjčku zamířit dvacetiletý záložník Cher Ndour. Kmenový hráč PSG v minulé sezoně hostoval v Braze.

19:18 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Pedro Neto má za sebou zdravotní prohlídku před přestupem do londýnské Chelsea, informuje Fabrizio Romano. Pro křídelníka Wolverhamptonu je na Stamford Bridge připravena smlouva do roku 2030 s roční opcí.

19:05 – PŘESTUP – Fábio Carvalho míří z Liverpoolu do Brentfordu. Podle novináře Fabrizia Romana se oba kluby dohodly na přestupové částce 20 milionů liber a dalších 7,5 na možných bonusech. Reds si také vyjednali 17,5 procenta z případného dalšího prodeje 21letého záložníka.

18:00 – PŘESTUP – Podle Fabrizia Romana je hotovo. Nizozemský střední obránce Matthijs de Ligt vymění jeden velkoklub za druhý. Bývalý stoper Ajaxu Amsterdam bude brzy oznámen jako nová posila Manchesteru United, který zaplatí Bayernu Mnichov 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). De Ligt na Old Trafford podepíše pětiletý kontrakt.

17:14 – SPEKULACE – Českou nejvyšší soutěž by si mohl po dvou letech opět zahrát Michael Krmenčík. Podle serveru sport.cz dostal bývalý reprezentant od Apollonu Limassol zelenou k hledání nového angažmá a momentálně jedná se Slováckem. Obě strany mají ladit detaily smlouvy, zejména pak výši platu.

17:11 – PODPIS SMLOUVY – Návrat Alexise Sáncheze do Udinese, které se před 18 lety stalo jeho prvním evropským působištěm, je potvrzen. Pětatřicetiletý chilský útočník podepsal v 15. celku minulé sezony Serie A smlouvu do roku 2026.

16:42 – PŘESTUP – Aaron Wan-Bissaka brzy přestoupí z Manchesteru United do West Hamu, který zaplatí 15 milionů liber. Šestadvacetiletý obránce by měl v neděli dorazit na zdravotní prohlídku.

15:43 – SPEKULACE – Jan Oliveras by měl z AS Řím zamířit do Dinama Záhřeb. Chorvatský klub jej plánuje získat na roční hostování, jehož součástí by měla být i opce ve výši 1,5 milionu eur.

15:38 – PODPIS SMLOUVY – Křídelník Dani Rodríguez bude pokračovat v Barceloně minimálně do roku 2027. Katalánský klub podepsal s devatenáctiletým španělským talentem novou smlouvu.

14:45 – PŘESTUP – Tottenham dotáhl příchod Dominica Solankeho z Bournemouthu, kterému zaplatí 55 milionů liber (1,6 miliardy korun) a dalších 10 zůstává ve hře na bonusech. Anglický útočník, jenž má jeden start za reprezentaci, uzavřel v novém působišti kontrakt na šest sezon.

14:24 – SPEKULACE – Adam Hložek je o krok blíž odchodu z Leverkusenu, podle novináře Floriana Plettenberga z televize Sky Sport je to de facto hotová věc. Šéfové úřadujících bundesligových mistrů už také přiřadili českému reprezentantovi cenovku, za níž bude účastník letošního Eura k mání. Jde o sumu mezi 17 a 18 miliony eur (asi 454 milionů korun).

14:13 – SPEKULACE – Udinese by mělo brzy oznámit návrat Alexise Sáncheze, který je bez angažmá po konci v Interu. Pětatřicetiletý chilský útočník oblékne dres Zeber po dlouhých 13 letech.

14:13 – HOSTOVÁNÍ – Jean-Clair Todibo odchází z Nice do West Hamu. Čtyřiadvacetiletý obránce bude v příští sezony u Hammers hostovat, dohoda obsahuje rovněž opci ve výši 40 milionů eur (miliarda korun). Dvojnásobný reprezentant Francie měl původně namířeno do Juventusu, rychlejší však byl londýnský celek.

13:51 – SPEKULACE – Barcelona se podle všeho nemusí obávat odchodu Ilkaye Gündogana, jenž byl v posledních týdnech terčem přestupových spekulací. Podle agenta německého reprezentanta ke změně dresu nedojde.

12:27 – HOSTOVÁNÍ – Brankářská armáda Chelsea se zužuje o jednoho člena. Na hostování do třetiligového Barnsley odchází dvacetiletý Američan Gabriel Slonina.

11:48 – PŘESTUP – Dominic Solanke na odchodu do Tottenhamu, to je rozkaz pro skautingové oddělení Bournemouthu, aby za nejproduktivnějšího útočníka klubu našlo náhradu. V hledáčku Cherries se tak ocitl Cameron Archer z Aston Villy.

10:05 – SPEKULACE – Jason van Duiven odchází z PSV. Podle deníku Eindhovens Dagblad odletěl 19letý útočník do Manchesteru, aby dokončil svůj přestup k úřadujícím anglickým mistrům.

09:41 – SPEKULACE – Ostravský Baník měl podle serveru isport.cz na stole nabídku z americké MLS na přestup Tomáše Riga. Minnesota měla za dvaadvacetiletého slovenského záložníka nabízet více než dva miliony eur, což český klub odmítl.

08:49 – PŘESTUP – Jean-Clair Todibo dorazil do Londýna, aby dokončil svůj přesun do West Hamu United. Z Francie přiletěl společně s technickým ředitelem Kladivářů Timem Steidtenem, jenž v Nice úspěšně vyjednával.

08:30 – PŘESTUP – Pedro Neto je už jen krok od přestupu do londýnské Chelsea. Posila na křídlo z Wolverhamptonu v sobotu podstoupí zdravotní prohlídku.

9. SRPNA

21:35 – SPEKULACE – Arsenal je připraven nechat odejít Eddieho Nketiaha do Marseille. Ta by šestadvacetiletého anglického útočníka získala na roční hostování, které by obsahovalo doložku o povinném odkupu. Tato klauzule má mít hodnotu 30 milionů eur (757 milionů korun).

19:21 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – David de Gea by si mohl i přes neúspěšná jednání v Janově vyzkoušet italskou Serii A. Pravděpodobně si ji totiž zachytá za Fiorentinu, jejíž barvy hájí i český reprezentační záložník Antonín Barák. Zkušený španělský gólman v novém působišti podstupuje zdravotní prohlídku, načež podepíše jednoletou smlouvu s roční opcí. Více informací najdete v článku.

19:06 – JEDNÁNÍ – Chelsea se chystá přivést už sedmého brankáře, podle BBC se dohodla s Genkem na transferu talentovaného Mikea Penderse. Blues za něj údajně zaplatí 17 milionů liber, belgický klub by si měl gólmana po stvrzení transferu ponechat na roční hostování. Pro Penderse je na Stamford Bridge přichystána dlouholetá smlouva. Více infromací najdete v článku.

19:02 – SPEKULACE – Trenér Manchesteru City Pep Guardiola na tiskové konferenci před sobotním utkáním Community Shield s Manchesterem United potvrdil, že Julián Álvarez bude po dohodě mezi oběma kluby hrát za Atlético. Více informací najdete v článku.

18:57 – JEDNÁNÍ – Conor Gallagher a Atlético Madrid. Toto spojení by mělo již brzy oficiálně vstoupit v platnost. Španělský klub na sociálních sítích informoval, že záložník Chelsea si byl prohlédnout stadion klubu, zatímco zástupci obou stran podepisují všechny smlouvy potřebné k uzavření přestupu.

18:02 – PŘESTUP – Tottenham se plácne přes kapsu. Rekordní posilou Spurs se podle Fabrizia Romana stane Dominic Solanke, za nějž Bournemouth obdrží i s bonusy 76 milionů eur. Anglický útočník z akademie Chelsea loni v Premier League vsítil 19 branek, u nového zaměstnavatele podepíše smlouvu do roku 2030. Více informací najdete v článku.

17:41 – SPEKULACE – Transferová sága jako na horské dráze by mohla mít pro Manuela Ugarteho přeci jen šťastný konec. Kýžený odchod uruguayského mladíka z PSG do Manchesteru United se podle spekulací navzdory nadějnému začátku zadrhl. Nyní však přichází informace, že by superagent Jorge Mendes mohl pomoci vše dotáhnout do úspěšného závěru.

17:32 – SPEKULACE – Saúdskoarabské kluby Al Ahli a Al Ittihad pokukují po útočníkovi AS Řím Paulu Dybalovi. Zatímco celku z hlavního města Itálie mají obě mužstva nabízet 12 milionů eur za přestup 30letého útočníka, jemu samotnému nabízejí gáži mezi 15 až 20 miliony eur za sezonu v závislosti na bonusech.

17:20 – SPEKULACE – Liverpool nadále pracuje na akvizici Martina Zubimendiho z Realu Sociedad. Vítěz uplynulého Eura se Španělskem má výstupní klauzuli 60 milionů eur, Reds se ale podle Davida Ornsteina snaží dohodnout na přívětivějších platebních podmínkách.

17:07 – SPEKULACE – Atlético v rámci grandiózní obměny kádru nadále usiluje o Dávida Hancka. Pro případ, že by hlavní přestupový cíl kouče Diega Simeoneho s Feyenoordem stanovenou cenovkou 40 milionů eur (miliarda korun) nevyšel, porozhlídnou se Madriďané jinde. Jednou z možností je Piero Hincapié z Leverkusenu. Více informací, včetně potenciálního zisku Sparty z Hanckova přesunu, najdete v článku.

17:00 – PŘESTUP – Třetí letní posilu představilo PSG. Z německého Eintrachtu Frankfurt přivedlo za 40 milionů eur (miliarda korun) levonohého středního obránce Williana Pacha. Dvaadvacetiletý Ekvádorec podepsal s francouzským velkoklubem smlouvu do roku 2029.

16:12 – PŘESTUP – Chelsea nepolevuje. Tentokrát zčistajasna přivedla posilu do prvního týmu, z Wolves přijde za 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun) 24letý Pedro Neto. Portugalský reprezentant si v uplynulé sezoně připsal v lize devět asistencí, což je více, než součet gólových přihrávek všech křídel Blues dohromady bez ofenzivního záložníka Colea Palmera. Více informací najdete v článku.

15:53 – PŘESTUP – Barcelona potvrdila očekáváný příchod Daniho Olma z Lipska. Svého odchovance získala za 55 milionů eur (1,39 miliiardy korun), dalších pět milionů může doplatit v případě splnění bonusů. Šestadvacetiletý mistr Evropy podepsal v katalánském velkoklubu smlouvu do roku 2030. Jeho výstupní klauzule je stanovena na půl miliardy eur.

15:27 – PŘESTUP – Německý reprezentant Deniz Undav přestoupil z Brightonu do Stuttgartu, kde už v minulé sezoně hostoval. Bundesligový klub, kterému pomohl k titulu vicemistra, za něj zaplatil 27 milionů eur (681 milionů korun). Na bonusech může anglický celek obdržet další tři miliony eur. Undav podepsal smlouvu na tři roky.

12:25 – PŘESTUP – Kateřina Svitková již natrvalo opustila Chelsea. Hostování ve Slavii se pro českou reprezentantku změnilo na trvalý přestup, v Praze podepsala smlouvu do roku 2027. "Slavia je pro mě domovem, mám tady rodinu a cítím se tu opravdu dobře. V posledním půlroce jsem si znovu potvrdila, jak moc se klub posunul kupředu. Celkové zázemí je na vysoké úrovni, a už nejsou tak výrazné rozdíly oproti zahraničí," uvedla Svitková.

10:43 – SPEKULACE – Vladimíru Coufalovi ve West Hamu brzy přibude kolega do obrany. Podle informací Sky Sports Germany se Kladivářům podařilo domluvit přestup 24letého stopera Jeana-Claira Todiba, který dorazí z Nice. Francouz je už na cestě do Londýna, kde podstoupí lékařskou prohlídku. Velkou zásluhu na příchodu Todiba má údajně technický ředitel Londýňanů Tim Steidten, díky němuž hráč upřednostnil Premier League před nabídkou z Juventusu.

10:22 – PŘESTUP – Útočník Quadri Adediran podle serveru iSport.cz nebude pokračovat v ostravském Baníku. Jeho hostování s opcí, které bylo domluveno až do konce kalendářního roku, končí o půl roku dřív. Vrací se do Dynama.

08:10 – HOSTOVÁNÍ – Nováček Eredivisie Bereda, v jejímž kádru působí i Dominik Janošek, vítá ve svých řadách novou tvář. Její řady posílil osmnáctiletý křídelník Saná Fernandes, který dorazil na hostování z římského Lazia. Nizozemský celek bude mít následně možnost hráče vykoupit na základě opce, jak stálo na oficiálním webu NAC.

07:45 – SPEKULACE – Osmadvacetiletý záložník Mikel Merino by mohl v této sezóně nemusel působit v dresu Realu Sociedad, nýbrž v Arsenalu. A jak uvádí uvádí žurnalista Matteo Moretto ze španělského serveru Relevo, přímo vedení baskického celku už sdělil, že jeho přáním je do Londýna odejít. V současné chvíle probíhají jednání na všech frontách a údajně se situace vyvíjí pozitivně.

8. SRPNA

23:20 – PŘESTUP – V létě minulého roku se Mateo Retegui vydal ze své rodné Argentiny a přestoupil do Janova. Po roce stráveném u Il Grifone se ovšem stěhuje v Serii A na jinou adresu, jeho přestup do oficiálního statutu dotáhla Atalanta. Ta vítá pětadvacetiletého útočníka, který na reprezentační úrovni hájí barvy Itálie, s otevřenou náručí, na delší dobu se jí totiž zranil Gianluca Scamacca.

17:26 – KONEC KARIÉRY – Jednačtyřicetiletý portugalský obránce Pepe oznámil konec aktivní kariéry. Zkušený veterán patří mezi legendy Realu Madrid, se kterým třikrát ovládl La Ligu i Ligu mistrů. Je také mistrem Evropy. Poslední roky hrál za Porto.

15:50 – PODPIS – Scott McKenna se oficiálně stal posilou Las Palmas, kam zamířil po vypršení smlouvy v Nottinghamu Forest. Skotský obránce se novému zaměstnavateli upsal na tři sezony.

15:30 – SPEKULACE – Ferdi Kadioglu z Fenerbahce na mistrovství Evropy předváděl dobré výkony, což by mu mohlo zajistit odchod do prestižnější soutěže. Čtyřiadvacetiletý obránce byl spojován s Borussií Dortmund nebo Juventusem, nakonec se však může vydat do Anglie, kde zaujal představitele Brightonu.

14:55 – PŘESTUP – Aarón Anselmino přestoupil z Boky Juniors do Chelsea, která podle nepotvrzených zpráv zaplatí přes 18 milionů eur. Talentovaný obránce na Stamford Bridge podepsal sedmiletou smlouvu, sezonu 2024/25 však ještě stráví na hostování v mateřském působišti.

14:50 – ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA – Atlético Madrid dokončuje příchod Conora Gallaghera z Chelsea, které zaplatí 42 milionů eur bez bonusů. Čtyřiadvacetiletý záložník úspěšně absolvoval zdravotní prohlídkou a brzy podepíše pětiletý kontrakt.

14:00 – JEDNÁNÍ – Francouz Kurt Zouma po třech letech opustí West Ham. Zájem o jeho služby má arabský tým Shabab Al Ahli. Kladiváři udájně stopera pustí jako volného hráče.

13:54 – PŘESTUP – Jablonec opustil obránce Adrián Slávik. Pětadvacetiletý Slovák se na severu Čech neprosadil a jarní část sezony strávil na hostování na Kypru. Nyní se slovenský reprezentant přesune do Podbrezové, kde podepsal smlouvu na tři roky.

13:40 – PODPIS – Jan Fiala prodloužil smlouvu se Sigmou Olomouc o tři roky. V minulé sezoně pomohl B–týmu ke skvělým výsledům a nyní se posunul na trvalo do A–týmu.

13:37 – SPEKULACE – Feyenoord by mohl přijít o dalšího hráče. Aston Villa si vyhlédla obránce Lutsharela Geertruida. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec hraje v holandském klubu od sezony 2018/2019.

13:20 – SPEKULACE – Slavia včera v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů porazila RU Saint-Gilloise (3:1), u čehož nechyběl Francis Cagigao, který je šéfem skautingu Galatasaraye. Bývalého dlouholetého skauta Arsenalu, jenž stál za příchody Cesca Fabregase nebo později Williama Saliby, měli zaujmout dva hráči. Konkrétně Oscar Dorley, střelec třetího gólu šešívaných, a El Hadji Malick Diouf. V minulosti byl s úřadujícím tureckým mistrem spojován také Igoh Ogbu.

12:47 – PŘESTUP – Jorge Miramón po návratu do LaLigy opustil Leganés a vydal se do Řecka. Zkušený obránce, jenž se nedočkal prodloužení smlouvy, zdarma posílil AEK Larnaka

12:38 – PŘESTUP – Alexander Büttner si potřetí v kariéře zahraje za Vitesse, odkud se odrazil až k angažmá v Manchesteru United. Pětatřicetiletý obránce přichází z jiného druholigového nizozemského klubu De Graafschapu a ve známém prostředí se upsal do roku 2026.

12:33 – PŘESTUP – Marius Wolf zůstává v Německu. Po konci v Dortmundu se jako volný hráč upsal na tři roky Augsburgu.

12:25 – SPEKULACE – West Ham vyhlíží nové posily do obrany. Zajímají se o Matse Hummelse, který je volným hráčem a Trevoha Chalobaha, kterého Chelsea umístila na přestupovou listinu.

11:50 – PŘESTUP – Newcastle představil novou posilu do utočných řad. Z Sheffieldu United přivedl Williama Osula za necelých 12 milionů eur.

11:43 – SPEKULACE – Wilfried Zaha si může hledat nové angažmá. Od Galatasaray dostal svolení k odchodu. Mezi zájemce se řadí jeho bývalý klub Crystal Palace.

09:35 – SPEKULACE – Neapol chce posílit ofenzivní řady. Údajně se zajímá o Davida Nerese z Benfiky. Sedmadvacetiletý Brazilec se přestupu do Itálie nebrání a nabídku od Azzuri by měl preferovat před dalšími návrhy z Premier League a Eredivise.

06:30 – PODPIS – Florin Tanase po roce opustil saúdskoarabský Al-Okhdood a vrací se do FCSB, kde již působil mezi lety 2016 až 2022. Devětadvacetiletý ofenzivní hráč za rumunský klub odehrál 228 soutěních zápasů s bilancí 83 gólů a 41 asistencí.

06:10 – SPEKULACE – Samu Omorodion přestoupí z Atlétika Madrid do Chelsea, která zaplatí 35 milionů liber bez bonusů. Pro talentovaného útočníka je na Stamford Bridge připravena sedmiletá smlouva.

7. SRPNA

19:00 – PODPIS – Legenda Dortmundu Marco Reus už má jasno o svém dalším angažmá. Podle novináře Fabrizia Romana si vyzkouší MLS, přičemž by měl hájit barvy LA Galaxy, kde uzavřel roční smlouvu s opcí na prodloužení.

17:48 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Slovan Liberec zareagoval na odchod brankáře Oliviera Vliegena podpisem slovenského gólmana Ivana Krajčírika. Čtyřiadvacetiletý rodák z Handlové posilní podještědský klub na roční hostování s opcí.

17:32 – SPEKULACE – Monako by do svých řad velmi rádo zlákalo teprve osmnáctiletého útočníka Parise Brunnera. Ten je aktuálně součástí mládežnických výběrů Dortmundu. Plánem francouzského celku je podle informací sportovního listu L'Équipe přivést hráče natrvalo a obratem ho poslat na hostování do Cercle Bruggy, tedy k partnerskému klubu Les Monégasques.

17:19 – HOSTOVÁNÍ – Ondřej Deml odchází na roční hostování do nejvyšší slovenské ligy, kde bude v následující sezoně hájit barvy Podbrezové. Devatenáctiletý záložník nastupoval tuto sezonu pouze za rezervní tým Viktorie Plzeň.

17:06 – SPEKULACE – Už v dubnu italský novinář Fabrizio Romano uvedl, že německý stoper Arnaut Bella-Kotchap po skončení výpůjčky v PSV nezůstane u svého pevného zaměstnavatele ze Southamptonu a že se bude stěhovat na jinou adresu. A teď bylo aktualizováno, že anglický celek má na stole dvě nabídky od bundesligových klubů, konkrétně z Hoffenheimu a Stuttgartu. Žádná finální dohoda ale na stole není.

16:59 – PŘESTUP – Jablonec posílil svojí akademii, když podepsal Stephena Abaha Emmanuela z Mavlon FC. "Vzhledem k postupu dorostu U19 do velmi náročné celostátní soutěže se snažíme doplnit tým. Poděkování patří také Danovi Smejkalovi, který nám pomohl s příchodem Stephena do Jablonce," prozradil o přestupu Adam Pelta.

16:50 – HOSTOVÁNÍ – Go Ahead Eagles opouští Xaver Blomme, který bude v příští sezoně hrát druhou nizozemskou ligu. Dvaadvacetiletý záložník hostuje v Excelsioru.

16:39 – PŘESTUP – Fulham se rozloučil s jednou z velkých stálic. Jeho dres oblékal nepřetržitě od roku 2015 americký stoper Tim Ream, ten se však po dlouhých devíti letech rozhodl pro návrat domů. Londýnský celek požádal o přesun do MLS a jeho žádosti bylo vyhověno. Hráč, který za The Cottagers odehrál 312 zápasů, přestoupil trvale do Charlotte.

16:34 – SPEKULACE – Liverpool se údajně připojil do boje o španělského záložníka Martína Zubimendiho. Letošní vítěz Eura už byl v kontaktu s vedením Arsenalu, nizozemský trenér Arne Slot ovšem kontaktoval vedení Realu Sociedad s tím, že by rád pětadvacetiletého středopolaře koupil.

16:23 – SPEKULACE – Španělský ofenzivní záložník Dani Olmo je na odchodu z Lipska, německý klub přitom shání náhradu a podle informací novináře Floriana Plettenberga z televizní stanice Sky Germany sáhne do Francie. Zájem má mít o dvacetiletého lyonského záložníka Rayana Cherkiho, se kterým aktuálně jedná o podmínkách smlouvy. Zatím dohoda uzavřena nebyla.

14:44 – SPEKULACE – Prezident francouzské fotbalové reprezentace Phillipe Diallo nevyloučil možnost, že by Thierry Henry mohl nahradit Didiera Deschampse v roli hlavního trenéra Francie.

14:32 – PŘESTUP – Nejlepší střelec uplynulého Eura Dani Olmo oficiálně přestoupil za 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) do FC Barcelony. Šestadvacetiletý záložník ve středu úspěšně prošel v katalánském klubu zdravotní prohlídkou a jeho přesun z RB Lipska je tak kompletní.

14:20 – SPEKULACE – Sigma Olomouc nepočítá s Vítem Benešem, jenž byl přeřazen do druholigové rezervy, brzy by se však mohl vrátit mezi elitu. Zkušený stoper podle serveru infotbal.cz odmítl České Budějovice, jeho angažování však zvažují rovněž Teplice, které trápí rozsáhlé absence v zadních řadách.

13:41 – SPEKULACE – Marocký záložník Amir Richardson je v posledních dnech velkým střetem zájmu. O dvaadvacetiletého středopolaře ve službách Reims se zajímá Leicester a Tottenham, kteří už francouzský celek oslovily s konkrétní nabídkou. Do hry se ve středu však připojil i Everton a boj o rodáka z Nice tak nabírá na obrátkách.

13:27 – SPEKULACE – Karim Adeyemi navzdory spekulacím ohledně přesunu do Juventusu zůstane v Borussii Dortmund. "Jsem tady šťastný, miluji být v Borussii Dortmund," prohlásil Adeyemi. "Vždycky jsem chtěl hrát za BVB a na tom se nic nezměnilo," doplnil dvaadvacetiletý křídelník.

13:23 – SPEKULACE – Crystal Palace by rádo posílilo své obranné řady o francouzského stopera Maxence Lacroixe z Wolfsburgu. Čtyřiadvacetiletému hráči vyprší smlouva v německém týmu příští rok, hlavní trenér Londýňanů Oliver Glasner by však svého bývalého svěřence přivedl rád už toto léto.

13:14 – SPEKULACE – Středopolaři Jens Cajuste a Gianluca Gaetano jsou na odchodu z Neapole. Gli Azzurri by rádi na jejich místa přivedli do zálohy Billyho Gilmoura z Brightonu a Marca Brescianiniho z Frosinone.

13:03 – PODPIS SMLOUVY – Devětadvacetiletý pravý obránce Marius Wolf je aktuálně bez angažmá poté, co nebyla prodloužena jeho spolupráce v Dortmundu, v posledních dnech byl spojovaný s odchodem do Augsburgu a takový transfer se opravdu uskuteční. Tvrdí to alespoň německý novinář Florian Plettenberg z televizní stanice Sky Germany. Už během středy Wolf podstoupí lékařskou prohlídku a následně stvrdí kontrakt do roku 2027.

12:57 – SPEKULACE – Vedení Bournemouthu povolilo anglickému útočníkovi Dominicovi Solankemu možný odchod na sever Londýna. O šestadvacetiletého kanonýra se zajímal Tottenham a sám hráč by rád přestoupil.

12:45 – PŘESTUP – Devět milionů eur (225 milionů korun). Taková je finální cena, za kterou Štrasburk přivede Gonçala Borgese z Porta, informuje Fabrizio Romano. Sesterský klub londýnské Chelsea by měl dohody s třiadvacetiletým hráčem dosáhnout v nejbližších hodinách.

12:05 – PŘESTUP – Wale Musa Alli podle očekávání opustil Zbrojovku Brno a překvapivě se vydal do Alžírska. Třiadvacetiletý nigerijský křídelník přestoupil do USM Alger, kterému se upsal na dvě sezony.

11:55 – HOSTOVÁNÍ S OPCÍ – Olympique Marseille posílil Valentín Carboni z Interu Milán. Trojnásobný argentinský reprezentant dorazil na roční hostování s opcí. Nerazzurri si ponechali právo na zpětný odkup.

09:25 – PODPIS – Yann M'Vila se vrací do Francie, po konci ve West Bromu bude hrát za Caen. Bývalý francouzský reprezentant s druholigovým klubem, jehož většinovým vlastníkem je nově Kylian Mbappé, podepsal smlouvu do roku 2026.

09:03 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Zatímco jeden krajní forvard Benfiku nejspíše brzy opustí, druhý s ní stvrdil společnou budoucnost. Ángel Di María zůstane v lisabonském celku do léta 2025. Byl tak odměněn za loňskou produktivní sezonu, kdy se napříč soutěžemi přímo podílel hned na 32 gólech. Více informací najdete v článku.

08:47 – SPEKULACE – Neapol hodlá vystupňovat snahu o uzmutí Davida Nerese z Benfiky. Agent křídelníka s ikonicky mžouravým pohledem je v Itálii, kde plánuje pokročit v diskuzích o přestupu.

07:40 – PODPIS – Udinese hlásí posilu pro ofenzivní řady. Z belgických Antverp přivedl čtyřiadvacetiletého záložníka Jurgena Ekkelenkampa, který si po angažmá v rodném Nizozemsku a Německu vyzkouší práci ve čtvrté zemi. Účastník ze Serie A oznámil na svém webu, že s hráčem podepsal smlouvu do roku 2029.

6. SPRNA

23:36 – PODPIS SMLOUVY – Šestadvacetiletý španělský záložník Pedro Díaz se stal volným hráčem poté, co opustil skomírající Bordeaux, které potkal pád do čtvrté nejvyšší soutěže, a našel si nové angažmá. Jeho příchod oznámilo Rayo Vallecano, účastník La Ligy. Smlouva byla uzavřena na tři ročníky.

23:31 – PŘESTUP – Dvacetiletý rakouský defenzivní záložník Nikolas Sattlberger na profesionální úrovni poprvé mění angažmá a rovnou míří do zahraničí. Jeho příchod oznámil Genk, který se středopolařem podepsal smlouvu na pět sezon. Dosavadní hráčův zaměstnavatel Rapid Vídeň jej údajně prodal za 2,5 milionu eur, oficiální suma ale zveřejněna nebyla.

21:16 – PODPIS SMLOUVY – Ještě loni působil Al-Qadsiah ve druhé nejvyšší soutěži v Saúdské Arábii. Nováček se každopádně nehodlá mezi elitou ztratit a už do svých řad během léta přivedl šest hráčů ze zahraničí. Nejnovějším přírůstkem je Ezequiel Fernández, který dorazil za zhruba 19 milionů eur z Bocy Juniors. Vůbec poprvé v kariéře opouští rodnou zemi.

18:29 – SPEKULACE – Velkou rybu by rád ulovil trenér Fenerbahce José Mourinho. Jedním z jeho hlavních přestupových cílů je záložník Barcelony Ilkay Gundogan. Německý reprezentant s tureckými kořeny přišel do Katalánska teprve před rokem z Manchesteru City, nyní by se ale mohl opět stěhovat.

18:13 – SPEKULACE – Karl Hein se rozhodl opustit Arsenal. Estonský gólman, který na severu Londýna plnil roli týmové trojky, se vydá na hostování do španělského Realu Valladolid. Na Pyrenejském poloostrově by měl zůstat do konce sezony.

18:03 – SPEKULACE – Samu Omorodion půjde do Chelsea a Conor Gallagher se připojí k Atlétiku jen v případě, že se s madridským celkem domluví také Julián Álvarez. Všechny tři přestupy jsou na sebe podle Fabrizia Romana navázané.

18:01 – SPEKULACE – Iker Benito je s novou smlouvou v Osasuně spokojený. Jednadvacetiletý křídelník prodloužil stávající kontrakt do roku 2027, ale ještě tento měsíc by mohl odejít na hostování.

17:30 – SPEKULACE – West Ham na přestupovém trhu stále nemá dost a hledá ještě posilu do defenzivy. Podle novináře Floriana Plettenberga se zraky Kladivářů upnuly i na Matse Hummelse, jemuž skončila smlouva v Dortmundu, a do Londýna by tak mohl přijít jako volný hráč. Dohodu by mohl překazit sám velezkušený obránce, jelikož zvažuje konec kariéry. Situaci kolem něj sonduje i Brighton.

17:21 – PODPIS SMLOUVY – Spartak Trnava oznámil návrat odchovance Erika Saba. Zkušený záložník bude oblékat dres Andělů po devíti letech strávených v zahraničí, působil v Řecku, Izraeli, Turecku a na Kypru.

15:10 – JEDNÁNÍ – Cesta sportovního ředitele Barcelony Deca do Lipska přinesla úspěch. Přesun Daniho Olma do katalánského velkoklubu by se měl stát v nejbližších dnech skutečností, informuje Fabrizio Romano. RB za ofenzivní hvězdu inkasuje 55 milionů eur, o dalších sedm si může polepšit v případě splnění smluvních bonusů. Španělský mistr Evropy dostane od nového zaměstnavatele kontrakt na šest let. Více informací najdete v článku.

14:23 – PŘESTUP – West Ham potvrdil příchod velkého konkurenta pro českého reprezentanta Tomáše Součka. Střed hřiště východolondýnského celku vyztuží mistr světa a dvojnásobný vítěz Copy América Guido Rodríguez. Třicetiletý Argentinec se ke Kladivářům připojil po konci smlouvy v Betisu.

14:15 – PŘESTUP – Lucien Agoumé strávil poslední půlrok na hostování v Seville, která se ho nyní rozhodla za čtyři miliony eur vykoupit z milánského Interu. Do Itálie za dvaadvacetiletého francouzského záložníka poslala čtyři miliony eur. Mládežnický reprezentant podepsal s klubem z La Ligy smlouvu do roku 2028.

13:11 – PŘESTUP – Sevilla oznámila příchod záložníka Interu Milán Luciena Agoumého. Přestupová částka za 22letého hráče se pohybuje kolem čtyř milionů eur.

13:22 – JEDNÁNÍ – Záložník Celtiku Matt O'Riley je na seznamu vytipovaných posil anglického Brightonu, píše The Athletic. Dohody mezi kluby ale ještě dosaženo nebylo, s osobními podmínkami transferu už ale dánský reprezentant souhlasil.

13:11 – PŘESTUP – Obránce americké reprezentace Tim Ream změní působiště. Z anglického Fulhamu by měl zamířit do Charlotte FC působícího v MLS. Londýnský klub si za 36letého obránce pořídil náhradu v podobě Jorgeho Cuencyho.

13:02 – HOSTOVÁNÍ – Obránce Chelsea Alfie Gilchrist odehrál v loňské sezoně za A-tým Blues 17 utkání, nadcházející ročník Premier League však stráví o patro níže. Na roční hostování ho zlanařil Sheffield United, kde v úterý absolvuje zdravotní prohlídku.

12:21 – PODPIS SMLOUVY – Z irského Waterfordu se do anglického Southamptonu stěhuje Romeo Akachukwu. Osmnáctiletý irský ofenzivní záložník či útočník zaujal v novém klubu na zkoušce a Saints se rozhodli získat jej natrvalo. Akachukwu odehrál za A-tým Waterfordu 35 utkání a dal v nich pět branek.

12:15 – SPEKULACE – Jadon Sancho by se i přes usmíření s trenérem Ten Hagem mohl stěhovat. Zájem o anglického křídelníka projevuje francouzský gigant PSG.

12:10 – JEDNÁNÍ – Argentinský mistr světa Julián Álvarez podle všeho po dvou letech opustí Manchester City. Úřadující šampion Premier League se podle britských médií dohodl na jeho přestupu do Atlética Madrid. Španělský klub má za čtyřiadvacetiletého útočníka zaplatit 75 milionů eur (1,9 miliardy korun), dalších 20 milionů eur můžou Citizens získat na bonusech. Za vyšší částku podle Sky Sports dosud žádný fotbalista z klubu neodešel. Více informací najdete v článku.

12:03 – SPEKULACE – Santiago Gimenéz padl do oka Nottinghamu Forest. Mexický útočník pomohl Feyenoordu vyhrát nizozemský Superpohár a zajistil tak Brianu Priskemu první trofej v novém klubu. Odhadovaná cenovka útočníka je kolem 40 milionů eur.

11:57 – SPEKULACE – Brighton má zájem o služby zkušeného stopera Matse Hummelse. Pětatřicetiletá legenda Borussie je stále na volné noze. Sám hráč ale neví, jestli bude v kariéře ještě pokračovat.