Benfica utrpěla nejtěžší debakl od porážky 0:5 s FC Porto předloni v březnu. "Monumentální ostuda v plzeňském mrazáku," napsal portugalský sportovní deník A Bola (Míč).
Web listu barvitě zachytil také dnešní odjezd poraženého týmu z Plzně. "Zklamaná a bez fanoušků: Benfica se vrací domů po evropské katastrofě. Jen pár hodin po evropské hanbě v České republice, kde utrpěla těžkou porážku 0:4 s Viktorií, opustila delegace Benfiky vedená prezidentem klubu Ruiem Costou a trenérem Marcem Silvou svůj hotel velmi brzy za chladného a zasněženého rána. Sklíčenost hráčů byla jasně patrná, když opouštěli hotel bez přítomnosti fanoušků," napsal lisabonský deník.
A Bola zkritizoval přístup kouče i týmu. "Benfica utrpěla jednu z nejpotupnějších porážek v evropské historii v plném proudu dětských chyb. Marco Silva šetřil nohy hráčů základní sestavy, ale náhradníci nastoupili do zápasu v pantoflích, takže pak bylo utkání těžké," vyčetl list trenérovi.
"Bohémský život vybuchl s orlím plápoláním za zvuku (Ka)bonga," napsal Observador s poukazem na dravce ve znaku lisabonského giganta a autora dvou gólů Christopha Kabonga. "Jeden z nejhorších evropských večerů v historii. A nejde jen o výsledek, který mohl být daleko, daleko horší. Všechno, co se Benfice stalo, bylo naprosto trapné. Ponižující. Všechno začalo už základní sestavou. Trenér Marco Silva sám moc dobře ví, že tohle byl z jeho strany průšvih," dodal server Observador.
Média oceňují Viktorii, že dokázala velkého favorita zaskočit. "Plzeň roztříštila Benfiku. Marco Silva byl pragmatický a rozhodl se podle svého. Nepotřeboval nasadit nejlepší tým, aby se v České republice utkal s Viktorií, protože předchozí výsledky mu to umožňovaly. Bylo to vypočítané riziko, které se obrátilo proti němu," uvedl deník Público. "Benfica šla do zápasu s přesvědčením, že její zavedené postavení v soutěži bude stačit k zastrašení Viktorie, a věřila, že soupeř nikdy nepřekročí střed hřiště a nevyvine velký tlak. Čirý klam," poukázal list.