Sudakov naskočil do zápasu Evropské ligy proti Plzni na začátku druhého poločasu, ani on ale nakonec neodvrátil porážku 0:4. Když hlavní rozhodčí Pajač odpískal konec utkání a hráči si začali podávat ruce, televizní záběr přešel na ukrajinského reprezentanta, který se bavil s křídelníkem Plzně Denisem Višinským.
Oba hráči si vyměnili dresy a Sudakov měl během celého momentu úsměv na tváři. Tento detail pobouřil fanoušky Benfiky, kteří svůj hněv dávali zřetelně najevo na sociálních sítích.
Vypjatá atmosféra nakonec vyústila v to, že se záložník portugalského celku musel veřejně omluvit. Ve svém instagramovém příběhu označil své gesto za "nepřijatelnou chybu".
"Omlouvám se všem fanouškům, které urazil můj úsměv při výměně dresu se soupeřem na konci zápasu. Moje neuvážená reakce neměla s výsledkem nic společného, ale uvědomuji si, že jsem i bez zlého úmyslu udělal nepřijatelnou chybu. Klubu si moc vážím a moje pocity jsou dnes stejné jako u všech fanoušků Benfiky," znělo celé jeho prohlášení.