Lisabonský celek vstupoval do zápasu jako lídr tabulky se skóre 13:3, roli jasného favorita ale nezvládl a utrpěl nejtěžší debakl od porážky 0:5 v Portu předloni v březnu. "Byl to pro nás katastrofální večer. Nereprezentovali jsme klub tak, jak bychom měli. Měli jsme daleko ke všem zásadám a základním principům, na kterých má fotbalový tým stát. Selhali jsme na celé čáře," prohlásil Silva.
"Kdykoli neuhrajeme dobrý výsledek, víme, co to znamená. Ale prohrát takovým způsobem jako teď je něco úplně jiného. V takové chvíli slova nestačí. Jde o převzetí odpovědnosti – a já ji přebírám za vše, co se stalo. Za to, jak k tomu došlo, jak jsme na to reagovali i za chyby, kterých jsme se dopustili," doplnil kouč, který přišel do Benfiky v létě po angažmá ve Fulhamu.
Druhý tým portugalské ligy prohrál po sérii devíti soutěžních vítězství a poprvé v sezoně inkasoval v jednom utkání čtyřikrát. Naposledy se mu to stalo vloni v červnu v osmifinále klubového mistrovství světa při porážce 1:4 po prodloužení s Chelsea.
"Zápas jsme v podstatě prohráli za šest nebo sedm minut, a to v našem světě není normální. Vždy jsem říkal, že ne všechno je dokonalé, ale tohle jsme rozhodně nečekali. Psalo se, že jsme největším favoritem na vítězství v soutěži. Teď se ukázalo, jak k tomu máme daleko," podotkl Silva.
Vítěz PMEZ z let 1961 a 1962 v evropských pohárech jen třikrát v historii prohrál o více než čtyři branky. "Bylo to z naší strany příšerné. Chyběla nám dynamika, pohyb, základní fotbalové věci. Byli jsme na hony vzdáleni tomu, co se od našeho klubu očekává. Všichni musíme převzít plnou odpovědnost a z této zkušenosti se poučit. Nikdy na to nezapomeneme. Podobné situace se už rozhodně nesmějí opakovat," upozornil Silva.
Vymstilo se mu, že do základní sestavy nenasadil řadu opor. "Bylo pro mě velmi snadné zvolit tento postup. Vyměnil jsem devět hráčů, cítil jsem, že nastal správný čas. Už jsme to v minulosti několikrát udělali, ale tentokrát se všechno vyvinulo úplně jinak, než jsem čekal. Teď za to musím nést odpovědnost," konstatoval.
Na zápas dorazilo Benfiku podpořit několik stovek fanoušků, kteří po závěrečném hvizdu dali najevo velkou nespokojenost a tým vypískali. "Vůbec se jim nedivím. Byl to nesmírně těžký večer, ale pro ty, kteří byli přímo na stadionu, to bylo určitě ještě mnohem horší. Existuje jen jedna cesta vpřed. Stále máme šanci věci v budoucnu napravit, může to sloužit jako budíček," dodal Silva.