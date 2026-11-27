Zisk jediného bodu z posledních čtyř ligových zápasů obrátil skvělý vstup Manchesteru City do nového ročníku vzhůru nohama. Citizens se v tabulce Premier League propadli na třetí místo a na vedoucí Arsenal ztrácejí už šest bodů. Zlepšení nepřineslo ani úterní utkání Ligy mistrů proti tápající Neapoli, s níž na Etihad Stadium remizovali 2:2. Je na paniku příliš brzy, nebo Manchester City skutečně prochází krizí?
Steven Caulker je bývalý profesionální fotbalista, který během své více než patnáctileté kariéry působil v anglické Premier League, skotské Premiership a turecké Süper Lig. Na reprezentační úrovni nastupoval za Anglii i Sierru Leone a v roce 2012 reprezentoval Velkou Británii na olympijských hrách v Londýně. V současnosti je držitelem trenérské licence UEFA A. Spojit se s ním můžete prostřednictvím profesní sítě LinkedIn.
Jako hlavní příčina se nabízí letní změna na trenérském postu. Enzo Maresca vypadal na papíře jako ideální volba. V klubu už totiž dříve působil po boku Pepa Guardioly, takže dobře znal herní styl, mentalitu hráčů i očekávání fanoušků. Nyní se však ukazuje, že navázat na práci katalánského kouče bude vyžadovat delší čas a trpělivost.
Guardiolův stín a bouře mimo hřiště
Nahradit Guardiolu po mimořádných úspěších, kterých během svého desetiletého působení v čele City dosáhl, by nebylo snadné pro žádného trenéra. Bez ohledu na probíhající obvinění si myslím, že jeho výsledky na hřišti byly naprosto výjimečné. Šest titulů v Premier League, pět triumfů v EFL Cupu, tři vítězství v FA Cupu a jeden titul v Lize mistrů představují mimořádnou bilanci.
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Během deseti let pod jeho vedením Manchester City nikdy neodehrálo více než čtyři ligové zápasy v řadě bez vítězství. Marescovi nyní hrozí, že tuto nelichotivou hranici vyrovná. Pokud totiž v neděli na Emirates Stadium neporazí Arsenal, připíše si už pátý ligový zápas v řadě bez výhry.
"Snažíme se najít řešení. Už jsme mnohokrát řekli, že jde o restart, ale po deseti letech se stejným trenérem, stejnou tváří, stejnými slovy a stejnou metodou není snadné zničehonic přepnout," řekl současný kouč Manchesteru City.
Podívejme se podrobněji na to, co se po dokonalém startu, během něhož City vyhrálo všech sedm úvodních zápasů, Marescovi a jeho týmu nedaří.
V první řadě nelze přehlédnout tvrdou ránu, kterou klub utrpěl na konci září. Nezávislá komise ho tehdy shledala vinným ze 114 porušení finančních pravidel. City se proti rozhodnutí odvolalo, jeho pověst však už utrpěla značnou újmu. Na hráčích navíc bylo patrné pochopitelné znepokojení z nejistoty ohledně vlastní budoucnosti.
Podle mého názoru je velmi nepravděpodobné, že by Maresca o zmíněných problémech věděl. Jsem téměř přesvědčený, že jakékoli pochybnosti by ho v létě od přijetí nabídky odradily.
Od zveřejnění této zprávy pak City vyhrálo pouze pět z 11 zápasů ve všech soutěžích a inkasovalo 20 gólů. Nemyslím si, že hrozící postihy představují jedinou příčinu trápení Sky Blues. Bezpochyby k němu ale přispívají, zvlášť když se podíváme na množství individuálních chyb, kterých se hráči v posledních týdnech dopouštějí.
Problémy přechodného období
Jak Maresca zmínil v pondělním rozhovoru, tým prochází přechodným obdobím a změna se nemůže odehrát ze dne na den. Pep byl známý mimořádnou intenzitou, zatímco Maresca působí spíše klidnějším dojmem. Odlišný styl vedení i rozdílné taktické přístupy znamenají, že hráči budou potřebovat čas, aby se novým požadavkům přizpůsobili a znovu se dostali na svou maximální úroveň.
Osobně jsem nikdy nebyl příznivcem častých trenérských změn, zejména uprostřed sezony. Ve fotbale se přitom v poslední době staly téměř běžnou záležitostí.
Pro hráče to může být velmi zneklidňující. Jeden trenér po vás chce, abyste hráli určitým způsobem, další má úplně jiné požadavky a mění se i týdenní režim. Vztah, který jste si vybudovali s realizačním týmem, najednou končí a vy začínáte znovu od nuly.
Maresca měl ovšem k dispozici celou předsezonní přípravu, během níž mohl hráčům představit své představy, vybudovat s nimi vztahy a přivést posily, které by zapadly do jeho systému. Nejsem si jistý, zda se mu tato část přestavby zatím daří podle představ.
Po investicích 124 milionů liber (asi 3,63 miliardy korun) do Enza Fernándeze, 116 milionů liber (asi 3,39 miliardy korun) do Elliota Andersona a 81 milionů liber (asi 2,37 miliardy korun) do Ayyouba Bouaddiho jsem očekával, že City bude mít mimořádně silný střed pole. Zvlášť když k novým posilám připočteme také Phila Fodena a Rayana Cherkiho.
Maresca zpočátku nejčastěji sázel na dvojici nových posil – Andersona s Fernándezem. První jmenovaný se stahoval hlouběji, aby pomáhal s rozehrávkou, zatímco Argentinec operoval převážně ve vyšších pozicích na pravé straně. Problém ale nastává ve chvíli, kdy City ztratí míč. V takových situacích je tým zranitelný vůči rychlým protiútokům, čehož před několika týdny naplno využil Nottingham Forest, který Marescův tým porazil 3:1.
Minulý týden proti Fulhamu se italský kouč rozhodl složení zálohy pozměnit a do základní sestavy zařadil Bouaddiho. V polovině týdne pak proti Neapoli postavil do středu pole všechny tři zmíněné hráče. Ani tato varianta však kýžený efekt nepřinesla.
V tuto chvíli se zdá, že Maresca stále hledá ideální složení základní jedenáctky. To může být dalším důvodem k obavám, zvlášť před blížícím se nedělním šlágrem s Arsenalem.