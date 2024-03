Norsko – Česko: Co neminout před Haškovou premiérou

Z českého pohledu je tu velký fotbalový den. Reprezentace totiž vstupuje do nové éry, pod vedením realizačního týmu v čele s Ivanem Haškem (60) zahájí v Norsku ostrou přípravu na blížící se Euro. Jak si národní tým poradí s Erlingem Haalandem (23)? Co říkají čeští experti na omlazený výběr? A co ti norští na rozpoložení tamního výběru? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy.

Redakce Livesport Zpráv věnovala pátečnímu duelu speciální pozornost. Abyste se v informacích zorientovali, využijte tento speciální rozcestník.

Že je norský fotbalový zabiják Erling Haaland mnohem nebezpečnější na klubové úrovni v dresu Manchesteru City než v norské reprezentaci? Možná ano, možná ne. Vždyť v národním týmu odehrál 29 zápasů a dal v nich 27 gólů. Slabý den mívá málokdy… Data, která o něm shromáždila prestižní britská společnost Opta, však naznačují, že proti Česku by ho mít mohl. Recept na vynulování Haalanda nabídli Španělé, kteří se věnovali zejména Ödegaardovi a Norové doma prohráli 0:1, přičemž k obávanému snajprovi za celý zápas proniklo jen pět přihrávek, což bylo nejméně v rámci celé kvalifikace.

Mapa Haalandových gólových střel v reprezentaci. Opta by Stats Perform

Omlazený tým. Taková byla hlavní zpráva z úvodní nominace Haška u národního týmu před zápasy s Norskem a Arménií. Co však může český fanoušek od nastupující éry očekávat? Bývalý ligový fotbalista Jakub Podaný pro Livesport Zprávy rozebral pravděpodobné nové složení obrany, změnu pozice Ladislava Krejčího či konkrétní herní prvky Haškova týmu. "Očekávám od reprezentace určitou formu presinku. Popsal bych to jako nárazový presink," myslí si Podaný.

Co bude s Ladislavem Krejčím? Profimedia

Haaland je pravděpodobně nejlepší útočník současnosti, na kterého se v posledních dnech pečlivě chystá i česká reprezentace. Na trávníku je neústupná bestie bažící po gólech, ale v kabině? Podle Antonína Svobody, někdejšího hráče Salcburku, kde se s Haalandem setkal, velký srandista a pohodář. "Když je náročný týden nebo období, je samozřejmě naprostý profík, ale jakmile se trochu povolí a je volno, dokáže za to vzít a užije si," prozrazuje nynější hráč MFK Vyškov.

Erling Haaland se umí dobře bavit. Profimedia

Českou fotbalovou reprezentaci doposud vedlo 12 hlavních trenérů. Hašek bude prvním, kdo se na lavičku národního týmu vrací. Při své první premiéře triumfoval nad Belgií plnou budoucích hvězd. A jaké byly první zápasy ostatních hlavních koučů? Třeba taková premiéra nejlepšího trenéra dosavadní historie samostatné české reprezentace Karla Brücknera začala před kulisou pouhých 200 diváků v kyperské Larnace...

Hašek svého času spolupracoval i s Karlem Brücknerem. Profimedia

Na velké reprezentační akci byli naposledy v roce 2000 na Euru v Nizozemsku a Belgii. Od té doby Norsko, první soupeř trenéra Haška na lavičce českého národního týmu, strádá. Nedokáže zvládnout kvalifikační cyklus či následnou baráž. Jako třeba v roce 2005 právě proti Česku. "Přitom tehdy jsme byli fakt dobří. Hodně jsme si věřili," vzpomíná norský novinář Morten Svesengen z deníku Romerikes Blad.

Norská reprezentace během tréninku. Profimedia

První dvě utkání české reprezentace pod novým trenérským štábem se blíží. Do zápasů proti Norsku a Arménii by mohlo zasáhnout hned pět nováčků. Jde o mladé borce, kteří by do několika let mohli tvořit osu národního výběru.

Vítězslav Jaroš je na svém prvním seniorském reprezentačním srazu. Profimedia

Pět nováčků, návrat Antonína Baráka, zbrusu nová brankářská trojice i vynechání tria hříšníků z posledního srazu národního týmu. To jsou hlavní témata první nominace kouče Haška u české fotbalové reprezentace. "Tvořili jsme ji s výhledem na kvalifikaci na MS, která začne na podzim," vysvětlil kouč národního týmu na tiskové konferenci.