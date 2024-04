Fotbalový víkend ONLINE: Kaloč skóroval za Kaiserslautern. Haalandův start je v ohrožení

Je tu víkend a pozornost fanoušků, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob tuzemských i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 20. dubna

18:06 – Daniele De Rossi bude po uplatnění opce pokračovat v AS Řím i v příští sezoně, jako odměna za dosavadní práci se mu nicméně už chystá další, dlouholetý kontrakt. Ten by dle informací TMW měl trvat tři roky a plat se odvíjet zejména od sportovních úspěchů.

17:47 – Mönchengladbach i přes hattrick Robina Hacka v německé fotbalové lize prohrál na hřišti Hoffenheimu 3:4. Vítězný gól vstřelil v nastavení Anton Stach.

Robin Stach v zápase s Hoffenheimem. Opta by Stats Perform

16:45 – Maurizio Sarri se v minulém měsíci po třech letech rozloučil s Laziem, už teď se mu ale dostává dalších nabídek. Zájem o něj je přitom i v Anglii, o někdejšího manažera Chelsea stojí West Ham i Newcastle.

15:49 – Alejandro Grimaldo prožívá v Leverkusenu snovou sezonu, za což vděčí zejména trenéru Xabi Alonsovi. Španělský bek se pro portugalský web Abola nechal slyšet, že bez ohledu na klub chce v budoucnu bez ohledu na klub spolupracovat právě se svým krajanem.

15:24 – Sága okolo budoucnosti Jonathana Davida zřejmě míří ke konci. Dle serveru Calciomercato.com se kanadský útočník domluvil s Neapolí na pětiletém kontraktu, který by mu měl vynést okolo tří milionů eur ročně.

15:08 – Sportovní ředitel Barcelony Deco se brzy vypraví do Německa a bude jednat příchodu Daniho Olma. Ofenzivní fotbalista patří Lipsku, kde má kontrakt ještě na tři sezony, Deco se sejde s jeho agentem a na schůzce bude přítomen rovněž Olmův otec.

14:59 – Policie před sobotním utkáním Sparty s Baníkem Ostrava zajistila u stadionu na Letné několik lidí. Důvodem byl konflikt, při kterém se fanoušci hostujícího týmu pokusili napadnout příznivce domácího klubu. Policie o případu informovala na síti X. Utkání 29. kola můžete sledovat živě na Livesport.cz.

14:16 – Arsenal chce v létě rozšířit své útočné možnosti a lovit by mohl v Premier League. Dle Daily Mail se totiž zajímá o švédského útočníka Alexandera Isaka, jenž už v letošní sezoně nasázel 17 ligových branek.

13:45 – Kaiserslautern vede po prvním poločase doma nad Wehenem 1:0 a hlavní zásluhu na tom má Filip Kaloč. Záložník, který u Die roten Teufel hostuje do konce sezony z Baníku, je zatím jediným střelcem utkání. Prosadil se ve 30. minutě hlavou po rohovém kopu, byl to jeho první gól ve druhé Bundeslize, jednou se střelecky prosadil i v Německém poháru. Zbytek utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

13:13 – Stefano Pioli má před sebou patrně poslední zápasy na lavičce AC Milán. Italský trenér má sice smlouvu ještě na jeden rok, jeho kontrakt by však podle informací Fabrizia Romana měl být za dva měsíce předčasně ukončen. Vedení se k tomu údajně rozhodlo po vyřazení z Evropské ligy s AS Řím.

12:14 – Hugo Ekitiké dal v pátečním utkání s Augsburgem první branku za Frankfurt, jehož dres bude oblékat rovněž v příští sezoně. Útočník v německém celku hostuje z PSG a Eintracht dojednal přestup za 16,5 milionu eur, domluven je rovněž se samotným hráčem.

Ekitikého statistiky proti Augsburgu. Opta by Stats Perform / AFP

12:03 – Mats Hummels je v kontaktu s vedením Dortmundu a obě strany jednají o dalším prodloužení spolupráce. Zkušený obránce má smlouvu do konce června a jednání jsou pozitivní, prozatím ale nedošlo k podpisu.

12:00 – Belgický Dender si po 16 letech znovu zahraje tamní nejvyšší soutěž. Postup do Jupiler Pro League si celek z města Denderleeuw definitivně zajistil v posledním kole druhé ligy, když vyhrál 3:0 na půdě Francs Borains.

Konečné pořadí v čele druhé belgické ligy. Livesport

11:51 – Zápas Serie A Udinese – AS Řím, který byl minulý víkend po kolapsu obránce Evana Ndicky přerušen, se bude dohrávat 25. dubna. S termínem, jenž k odehrání zbývajících necelých 20 minut stanovilo vedení soutěže, ale není římský klub spokojený. Podle zástupců AS je staví do nevýhodné pozice pro následující semifinále Evropské ligy s Leverkusenem.

10:27 – Manchester City v sobotu čeká semifinále FA Cupu proti Chelsea a není jisté, zda do duelu zasáhne Erling Haaland. Norský útočník není zcela fit, zdravotní problém si odnesl z utkání proti Realu Madrid. "Uvidíme. Něco cítil, jde o svalové zranění," sdělil manažer Pep Guardiola.

09:33 – Deník L'Équipe považuje za méně pravděpodobnou variantu, že by se kormidla v Bayernu Mnichov ujal Zinédine Zdane. Místo něho favorizuje francouzský list Ralfa Rangnicka, který momentálně vede rakouskou reprezentaci.

08:38 – Fotbalisté Sparty v sobotu ve 29. kole první ligy přivítají Baník Ostrava. Obhájci titulu mají dvoubodový náskok před Slavií, která hostí o den později sedmou Olomouc. Letenští mohou při své výhře a současně ztrátě rivala s předstihem ovládnout základní část.

08:18 – Podle Mikela Oyarzabala by se v létě Real Sociedad mohl rozloučit hned s trojicí hráčů. Zatímco o Mikela Merina projevuje zájem Juventus, Robina Le Normanda by se mohlo pokusit získat Atlético Madrid a Martin Zubimendi má v kontraktu výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur. Tu by mohl aktivovat Arsenal. "Nevím, co ti tři udělají, ale budeme jejich rozhodnutí respektovat," řekl Oyarzabal pro deník Marca.

07:26 – Dušan Vlahovič sice v pátek večer neodvrátil další zaváhání Juventusu, který pouze remizoval 2:2 na hřišti Cagliari, ale přidal už čtvrtý gól v posledních dvou sezonách italské Serie A z přímých volných kopů. Srbský forvard v tomto období slavil podobnou trefu vícekrát než kterýkoli jiný hráč v TOP pěti evropských ligách.

Pátek 19. dubna

23:54 – Nice si doma poradilo s Lorientem 3:0 a na rozdíl dvou bodů se dotáhlo k elitní čtyřce tabulky Ligue 1. Poslední výhru alespoň o tři góly zaznamenalo OGC v nejvyšší francouzské soutěži naposledy 26. února 2023 proti Monaku.

23:02 – Novým trenérem reprezentace Bosny a Hercegoviny se stal bývalý kapitán tamního národního týmu Sergej Barbarez. Dostal čtyřletou smlouvu a jeho hlavním úkolem bude postup na Euro 2028. Na to letošní se bosenský tým nekvalifikoval, v semifinále baráže prohrál s Ukrajinou. Na lavičce poté skončil trenér Savo Miloševič.

22:19 – Juventus prohrává v Cagliari 20 minut před koncem 1:2. Obě branky obdržel v prvním poločase z pokutových kopů, což se mu přihodilo poprvé za posledních 20 sezon.

21:32 – Vítězslav Jaroš si připsal čtvrté konto v rakouské Bundeslize a Sturm Graz si i díky českému brankáři poradil s Rapidem 1:0. Celek ze Štýrského Hradce se pět kol před koncem soutěže posunul na první místo tabulky skupiny o titul před Salcburk, který má zápas k dobru. Host z Liverpoolu si v utkání připsal dva úspěšné zákroky.

Sturm Graz se pět kol před koncem sezony dostal na první místo. Livesport

21:16 – Schalke nadále čeká na první letošní venkovní výhru ve 2. Bundeslize a ještě se nezbavilo všech sestupových starostí. Svěřenci trenéra Karla Geraertse dnes remizovali i s Tomášem Kalasem v sestavě na hřišti SV Elversberg 1:1 a na 12. místě tabulky mají na sestupové pozice náskok pěti bodů.

20:51 – Manchester United oznámil jmenování Jasona Wilcoxe novým technickým ředitelem. Wilcox se nové role ujímá s okamžitou platností. "Bude spolupracovat se všemi technickými částmi fotbalového oddělení s cílem dosáhnout nejvyšších standardů výkonnosti," uvedli Rudí ďáblové v prohlášení.

20:32 – Odvolání Nottinghamu Forest proti čtyřbodovému odpočtu za porušení pravidel ziskovosti a udržitelnosti Premier League (PSR) bude projednáno ve středu 24. dubna.

20:13 – Club Bruggy vyhrál 2:0 na půdě PAOKu Soluň, postoupil do semifinále Evropské konferenční ligy a velký podíl na tom měl Ferrán Jutglà. Španělský útočník ve čtvrtek zaznamenal obě branky a fanoušci ho zvolili hráčem týdne v KL.

19:36 – Atalanta zpečetila postup do semifinále Evropské ligy přes Liverpool, k čemuž spolehlivým výkonem přispěl Berat Djimsiti. Italskému klubu stačila i domácí porážka 0:1, jeho albánský obránce byl následně zvolen hráčem týdne EL.

18:41 – Nathan Patterson si poranil stehenní sval a minimálně ligová sezona pro něj předčasně skončila. Skotského obránce Evertonu čeká operace, po ní se rozhodne, zda bude k dispozici alespoň pro evropský šampionát.

18:13 – Nizozemský prvoligový klub Vitesse Arnhem se v pátek dozvěděl špatnou zprávu. Licenční komise nizozemského fotbalového svazu (KNVB) mu odečetla 18 bodů za opakované neplnění požadavků licenčního řádu. Pro tým to znamená jistý sestup z Eredivisie. Více informací v článku.

17:14 – Nejlepším hráčem týdne v Lize mistrů byl zvolen Ousmane Dembélé. PSG vyhrálo v Barceloně 4:1 a postoupilo mezi nejlepší čtyři, francouzský křídelník dával jednu branku.

17:12 – "Alejandro (Garnacho) je mladý hráč a musí se toho hodně naučit," řekl na tiskové konferenci manažer Manchesteru United Erik ten Hag před nedělním semifinále FA Cupu proti Coventry City. "Omluvil se za to, a tím je to vyřešeno. Jedeme dál," dodal na adresu 19letého křídelníka, který na sociálních sítích sdílel příspěvky, jež kritizovaly rozhodnutí Ten Haga vystřídat Garnacha při remíze s Bournemouthem 2:2.

16:26 – Díky postupu Atalanty do semifinále Evropské ligy po vyřazení Liverpoolu a postupu Fiorentiny do semifinále Evropské konferenční ligy na úkor Viktorie Plzeň má Itálie aktuálně nejvyšší koeficient ze všech zemí. Serie A si tak zajistila dodatečné, páté místo pro příští sezonu Ligy mistrů.

15:09 – Brankář Nahuel Guzmán z celku Tigres UANL dostal jedenáctizápasový trest za to, že při utkání mexické ligy mířil laserem na gólmana Monterrey Estebana Andradu. Guzmán se zotavuje po operaci pravého kolena a sobotní utkání sledoval z tribuny, z lóže pro hostující celek oslňoval soupeřova brankáře, dokud mu sportovní ředitel Monterrey Jose Antonio Noriega nepřišel v prvním poločase laser sebrat.

14:15 – Napíše Real Madrid další velký příběh, nebo jeho šance na zisk 15. titulu v Lize mistrů utne Bayern pod taktovkou Thomase Tuchela? A jaké šance má Borussia Dortmund proti obrozenému PSG? Nejen to v rozhovoru pro Livesport Zprávy rozebral datový analytik a konzultant společnosti StatsBomb Marek Kabát.

Průměrná pozice Realu Madrid ze druhého čtvrtfinále proti Manchesterem City. Opta by Stats Perform / Profimedia

13:54 – Real Madrid hostí v nedělním El Clásiku Barcelonu a v jeho sestavě by se měl objevit i Vinícius Júnior. Brazilský křídelník si ze souboje s Manchesterem City odnesl svalový problém, nejde ale o nic vážného.

13:21 – Po vyřazení Manchesteru City a Arsenalu z Ligy mistrů a Liverpoolu a West Hamu z Evropské ligy došlo poprvé od sezony 2014/15 k situaci, že v semifinále LM ani EL není ani jeden anglický klub.

12:42 – Julian Nagelsmann prodloužil o dva roky smlouvu u německé reprezentace, Bayern Mnichov se tak musí při hledání nového trenéra zaměřit na jiná jména. Více informací najdete v článku.

11:23 – Vedení Leverkusenu čeká ve snaze udržet po zisku historického titulu své klíčové hráče pořádná fuška, nejnovějším terčem přestupových spekulací se stal Piero Hincapié. O ekvádorského obránce je zájem ve Španělsku, do svých řad by ho rádo přetáhlo Atlético Madrid.

10:48 – Arda Güler loni přestoupil z Fenerbahce do Realu Madrid, kvůli velké konkurenci a zraněním si ale za Bílý balet prakticky nezahrál a spekuluje se o jeho budoucnosti. Stále teprve devatenáctiletý turecký záložník bude mít z čeho vybírat, už nyní registruje první nabídky. Na podmínky případného hostování se vyptávaly Sevilla a Betis.