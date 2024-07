Přípravy na ligu ONLINE: Hradec představil nové dresy, Pardubice bojují o Ortize

Do startu sezony domácí nejvyšší fotbalové soutěže zbývají 3 dny. Týmy absolvují poslední přípravné zápasy a ladí formu na ostrý začátek ročníku, jehož vítěz se kvalifikuje přímo do Ligy mistrů. Dění před začátkem Chance ligy můžete sledovat v aktualizovaném speciálu Livesport Zpráv.

16. ČERVENCE

14:41 – Plzeň vstoupí do nové sezony s ambicemi zajistit si v létě účast v hlavní fázi některého z evropských pohárů a potrápit hlavní favority Spartu a Slavii v boji o ligový titul. Minimálním cílem Západočechů je skončit do třetího místa stejně jako v minulém ročníku. Viktoria znovu výrazně omladila kádr a podle předsedy představenstva Adolfa Šádka půjde do sezony s lehce sníženým rozpočtem. Více informací v článku.

Herní plán Plzně. Livesport

12:50 – Město Hradec Králové zatím eviduje tři oficiální zájemce o vstup do prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové. Jedním z nich je podnikatel a bývalý reprezentant Ivo Ulich. Další zájemce je z Česka a jeden zájemce je ze zámoří. Zájemci o vstup do klubu se mohou hlásit do poloviny září. ČTK to dnes řekla primátorka a předsedkyně představenstva klubu Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Kromě Ulicha jména zbylých dvou zájemců nezveřejnila.

12:40 – Dresy pro nový ročník představili i v Hradci Králové. Ty vychází z vizuální identity, kterou klub představil před minulým ročníkem. Grafické prvky, které jsou pro ni charakteristické, a které se promítly do loňských dresů, prostupují také novými trikoty. Dominantním prvkem celého dresu je písmeno "H" jako Hradec. Barevné varianty jsou pro nadcházející sezónu striktně oddělené, klub se tak vrací ke své černobílé tradici.

06:00 – Pablo Ortiz se z hostování v Pardubicích vrátil do Midtjyllandu, který nechce kolumbijského stopera opětovně zapůjčit na východ Čech. Pardubice však podle slov sportovního manažera Víta Zavřela boj o jeho získání nevzdávají.

15. ČERVENCE

12:15 – Novým předsedou disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se stal advokát Jiří Matzner. Do funkce jej na návrh ligového výboru nadpoloviční většinou hlasů schválily profesionální kluby první a druhé ligy. Matzner nahradil Richarda Bačka, kterému vypršel mandát. V tiskové zprávě o tom informovala LFA.

Zkušený advokát Matzner má 25 let praxi v různých oblastech práva. Zároveň je celoživotním fotbalovým příznivcem, ať už v roli aktivního hráče nebo fanouška. V nejbližších dnech bude řešit, kdo se stane dalšími členy komise.

10:55 – Dalším klubem, který odhalil novou sadu dresů pro nadcházející ročník Chance ligy je Plzeň. Ta zároveň představila i třetí sadu, jež odkazuje na historii Viktorie.

14. ČERVENCE

20:20 – Hradec Králové v generálce na nový soutěžní ročník remizoval 0:0 s druholigovým Táborskem, v přípravě zůstal v pěti utkáních neporažen. Novou sezonu začnou Votroci v neděli 21. července na domácím stadionu duelem s Teplicemi.

19:02 – Poslední přípravný zápas před startem Chance ligy ovládli pražští Bohemians 4:0. Proti slovenskému Trenčínu se trefili Robert Hrubý, Milan Ristovski a Vladimír Zeman. Do vlastní sítě navíc zamířil záložník Samir Ben Sallam.

17:11 – Start ligové sezony je za rohem a trenér Slavie Jindřich Trpišovský už se na něj nemůže dočkat. "Všichni chtějí hrát ostré zápasy před plnými stadiony, na to se neskutečně těšíme. Liga měla vloni obrovskou diváckou i fotbalovou úroveň. Troufnu si říct, že letos se posuneme zase o krok výš," myslí si stratég sešívaných.

15:27 – Bohemians těsně před startem generálky s Trenčínem představili nové dresy. Není žádným překvapením, že Klokani zůstali věrní tradiční zeleno-bílé kombinaci.

14:33 – V Hradci Králové po dostavění nového stadionu začal fotbalový boom, který zřejmě bude pokračovat i v nové sezoně. Vítěz skupiny o Evropu má necelý týden před sezonou přes 3500 prodaných permanentek.

13:01 – Fotbalisté Liberce získali před sezonou jako další posilu do zálohy Santiana Enemeho. Třiadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž dosud oblékal dres druholigového Vyškova, podepsal na severu Čech smlouvu na tři roky. Slovan o příchodu reprezentanta Rovníkové Guiney informoval na svém webu.

8:32 – Generálku na blížící se ligovou sezonu mají dnes v plánu fotbalisté Hradce Králové a Bohemians. Ambiciózní východočeský celek vyzve druholigové Táborsko a Klokani v Ďolíčku přivítají slovenský Trenčín.

13. ČERVENCE

22:54 – "Zápas se pro nás vyvíjel složitě. Soupeř byl hodně přímočarý, z čehož i těžil, ze začátku nás párkrát pozlobil. Později jsme získali trochu kontroly a vytvořili jsme si několik příležitostí. V první půli jsme mohli vstřelit více branek. Ve druhé půli jsme měli otěže hry více ve svých rukách, remíza byla nakonec zasloužená. Obecně jsme podali solidní výkon. Samozřejmě máme prostor na zlepšení, ale jdeme správným směrem," řekl klubové televizi asistent trenéra Sparty Jens Askou.

20:40 – Českobudějovičtí přestříleli druholigový rakouský Ried 4:2. Dynamo vedlo 2:0, po změně stran nedalo penaltu a nechalo soupeře vyrovnat. Pak ale dvakrát skóroval střídající Zdeněk Ondrášek a jeho tým celou přípravu zvládl bez porážky.

20:38 – Stejně vysokou výhru si připsalo Slovácko proti jinému druholigovému pražskému soupeři Viktorii Žižkov. Všech pět branek padlo už do přestávky. Mužstvo z Uherského Hradiště až na konci přípravy poprvé zvítězilo.

20:37 – Jablonec si s přehledem poradil s druholigovým "béčkem" Sparty Praha. Dva góly při výhře 4:1 dal v první půli slovenský záložník Sebastian Nebyla. "Jsem spokojený hlavně s prvním poločasem. Soupeř měl jednu šanci, my asi pět šest. Druhá půle už neměla takovou úroveň ani tempo. Nějaké věci ke zlepšení tam určitě byly," řekl jablonecký kouč Luboš Kozel.

20:36 – Karviná z pěti zápasů letní přípravy jen jednou prohrála. Proti slovenské prvoligové Skalici rozhodli už do přestávky brankami Lucky Ezeh a Martin Regáli. "Z utkání mám dobrý pocit a jsem spokojený s výsledkem i výkonem. Ale pozor, pořád to byla jen generálka. Klukům jsem říkal, že hlavu nahoře můžou mít, nikoliv nos," uvedl karvinský trenér Martin Hyský.

20:35 – Také Olomouc zvládla celou přípravu bez porážky, v pěti zápasech si připsala dvě remízy a tři vítězství po sobě. Zápas s třináctým celkem uplynulé sezony polské ligy rozhodl ve 23. minutě střelou pod břevno Jáchym Šíp.

20:06 – Pražská Dukla završila přípravu na nový soutěžní ročník v nejvyšší tuzemské lize duelem se slávistickým B-týmem, který porazila 2:1. Na straně vítězů se prosadili Lukáš Matějka a Muris Mešanovič. Za rezevu Slavie se trefil Elmedin Rama.

19:25 – Teplice potvrdily vydařenou přípravu, v níž vyhrály všechny čtyři zápasy. Proti pátému celku minulé sezony polské ligy sice Daniel Trubač v úvodním dějství neproměnil penaltu, ale v závěrečné dvacetiminutovce už Severočeši dvakrát udeřili. V 73. minutě otevřel skóre akrobatickým zakončením Filip Horský a poté se prosadil další střídající hráč Roman Čerepkai.

18:29 – Vítězstvím se na start Chance ligy naladila Ostrava, která porazila v generálce 3:1 Bánskou Bystricu. Baník se mohl spolehnout na produktivitu svých forvardů – postupně se trefili Jiří Klíma, Filip Kubala i Quadri Adediran.

17:53 – Sparta v generálce na novou ligovou sezonu odčinila vysokou prohru s Bröndby Kodaň a v oslabené sestavě remizovala se Salcburkem 2:2. Branky Letenských dali Kryštof Daněk a Victor Olatunji. Více v článku.

17:51 – Antonín Kinský v závěru duelu s Žilinou přišel o čisté konto, Slavia však i přes to zvítězila jednoznačně 5:1. Do Chance ligy sešívaní vstoupí v neděli 21. července na Slovácku. Hattrickem se blýskl Matěj Jurásek, o zbylé branky se postarali Daniel FIla a David Zima. Více v článku.

17:43 – Sparta v oslabené sestavě drží krok s rakouským Salzburkem. Na 2:2 srovnal Victor Olatunji.

17:39 – Slavia během dvou minut přidala další dvě branky a nad Žilinou vede rozdílem třídy 5:0. Čtvrtou i pátou branku dal Matěj Jurásek, který zkompletoval hattrick.

17:23 – Sešívaní ve druhém poločase generálky na novou ligovou sezonu přiložili pod kotel a nad Žilinou vedou už 3:0. Druhou branku dal Daniel Fila, třetí Matěj Jurásek.

17:10 – Slavia se v generálce na ligu proti Žilině ujala vedení díky brance stopera Davida Zimy. Stoper sešívaných se prosadil po signálu z nepřímého kopu.

16:27 – Utkání mezi Spartou a Salcburkem nabídlo už třetí gól. Do vedení se opět dostal Red Bull, jehož druhou branku obstaral Dorgeles Nene.

16:19 – Poslední zápas před startem Chance ligy hraje také Slavia, která měří své síly s Žilinou. Ve 20. minutě je stav stále bezbrankový – 0:0.

16:17 – Je srovnáno! Poprvé v zápase se prosadila také Sparta – dokonalý obstřel vyprodukoval Kryštof Daněk, který si svými výkony v přípravě říká o základní sestavu.

16:12 – Sparta v generálce na ligu, do níž úřadující mistři vstoupí už příští pátek proti Pardubicím, prohrává se Salcburkem 0:1. Trenéru Larsu Friisovi stále schází reprezentanti – v sestavě proti rakouskému klubu jich chybí hned šest. Do hry v závěrečném zápase přípravy nevstoupí ani zranění Kaan Kairinen, Markus Solbakken a Asger Sörensen.

12. ČERVENCE

21:55 – První gól v novém působišti vstřelil Adam Karabec, který před blížící se sezonou opustil Spartu a zamířil na hostování s opcí do německého Hamburku.

20:13 – Remízový výsledek si v generálce na blížící se Chance ligu, která odstartuje už příští pátek, vysloužili také fotbalisté Mladé Boleslavi. Svěřenci trenéra Davida Holoubka hráli 1:1 s vratislavským Slaskem, o jedinou trefu Středočechů se postaral jednadvacetiletý Vojtěch Stránský.

19:23 – "Byl to jednoznačně nejlepší soupeř na rakouském soustředění. Jsem hrozně rád, jak nás prověřil. Zápas měl určitou kvalitu, ale od nás to byl nejslabší výkon z těch tří. Jsem rád za vyrovnání. Vždy je dobře, když se povede srovnat,"uvedl pro klubový web po zápase Liberce s Puskás Akademií (1:1) trenér Slovanu Radoslav Kováč.

18:37 – Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek může být spokojený se sympatickým výkonem svých svěřenců v duelu s Kodaní, dobré pocity z generálky ale zastiňuje strach o Lukáše Červa, který musel v prvním poločase střídat kvůli zranění.

17:51 – Fotbalisté Plzně v generálce na novou sezonu remizovali s FC Kodaň 3:3. O góly Západočechů se postarali Jiří Panoš, Christophe Kabongo a Matěj Vydra.

17:39 – Do Pardubic přichází dvaadvacetiletý německý útočník André Leipold, který v minulé sezóně rakouské 2. ligy nastřílel 13 gólů v dresu SV Lafnitz. Kluby se dohodly na jeho přestupu na východ Čech. K dispozici je už v dnešním utkání proti Chrudimi, ve kterém začne stejně jako další dnešní posila Pavel Žifčák na lavičce náhradníků.

16:51 – Zlín se dohodl na spolupráci s Patrikem Brandnerem, jenž byl bez angažmá po konci v Českých Budějovicích. Třicetiletý ofenzivní hráč má druholigovému klubu pomoci k návratu do nejvyšší soutěže.

16:15 – Panoš okamžitě splatil trenéru Koubkovi důvěru, neboť ve 13. minutě přípravného duelu vstřelil vyrovnávající branku na 1:1 – mladík z akademie se pověsil do vzduchu a přesnou hlavičkou zužitkoval krásný centr Jana Kopice. Vzápětí se Viktoriáni dokonce ujali vedení, když o tři minuty později skórovala letní posila Christophe Kabongo.

16:00 – Miroslav Koubek ukázal v generálce Viktorie Plzeň proti Kodani při skládání základní jedenáctky na teprve šestnáctiletého Jiřího Panoše. "Naší strategií je dávat prostor talentovaným mladíkům," uvedl před startem přípravy sportovní ředitel Západočechů Daniel Kolář a jeho slova se potvrzují. Průběh utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

15:31 – Útočník Pavel Zifčák bude v nadcházející sezoně první fotbalové ligy hostovat ze Sigmy Olomouc v Pardubicích, kde už v minulosti působil. V ročníku 2019/20 pomohl východočeskému týmu k postupu do nejvyšší soutěže. Pardubice mají na pětadvacetiletého hráče opci, oznámily v pátek oba kluby.

15:18 – Fanoušci Slavie si budou moct při startu ligy vychutnat pivo z tanku...

14:34 – Michael Martin si vyzkouší českou nejvyšší soutěž. Čtyřiadvacetiletý záložník Siriusu zamířil na roční hostování bez opce do Českých Budějovic.

13:22 – Liberec v generálce na ligu remizoval 1:1 s Puskás Akadémií. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče čelili mimo jiné bývalému kouči Slovanu Zsoltu Hornyákovi a o jedinou branku Severočechů se postaral v 69. minutě Christian Frýdek.

10:11 – Druhou letní posilou pražské Sparty by se měl stát španělský obránce Imanol García de Albéniz. Levý bek by měl do kádru českého mistra zamířit z mateřského Athleticu Bilbao.

09:30 – Do startu nového ročníku nejvyšší české ligy zbývá poslední týden...

09:02 – Fotbalový brankář Jiří Letáček je blízko přestupu z Ostravy do Getafe. Baník souhlasil s nabídkou, kterou od španělského klubu obdržel a gólman tak míří jednat do Madridu. Ostravský celek to potvrdil na svém webu. Více informací najdete v článku.

07:33 – Středopolař ostravského Baníku Tomáš Rigo by mohl zamířit do zahraničí. Agent Martin Štěpanovský potvrdil, že se o něj zajímají týmy z Anglie, Německa, Itálie, Belgie, či Nizozamska. Více informací najdete v článku.

11. ČERVENCE

16:40 – Komise rozhodčích FAČR po vzoru ME od nové ligové sezony zpřísní pravidla pro komunikaci se sudími, s nimiž budou moci diskutovat jen kapitáni.

10:45 – Fotbalisty Českých Budějovic posílil obránce Juraj Kotula. Osmadvacetiletý Slovák podepsal s Dynamem dvouletou smlouvu. Jihočeši o tom informovali na svém webu. Kotula je odchovancem Slovanu Bratislava. Za sebou má také angažmá v Senici, Michalovcích a naposledy v Ružomberoku, působil rovněž v brněnské Zbrojovce.

10:00 – Po odchodu Ladislava Krejčího do Girony bude ve Spartě nosit kapitánskou pásku Filip Panák, který v rudém dresu načne už šestou sezonu za sebou. Na aktuální soupisce je tak nejdéle sloužícím hráčem. "Filip jde ostatním příkladem v tom, jak se nikdy a za žádných okolností nevzdává. Je ve Spartě respektovaný jako hráč i jako osobnost. Svěřit mu kapitánskou pásku proto byla přirozená volba," říká sportovní ředitel Tomáš Rosický.

10. ČERVENCE

17:55 – Poločas hrůzy zažila ve třetím přípravném utkání před startem nové sezony pražská Sparta. Úřadující mistři české ligy se v utkání s kodaňským Bröndby prezentovali během úvodní pětačtyřicetiminutovky děravou defenzivou a po zásluze hned čtyřikrát inkasovali. Zlepšený výkon ve druhé půli vedl alespoň ke kosmetické úpravě skóre – 2:5. Zápas byl předčasně ukončen vinou nepříznivého počasí.

Střelci utkání. Livesport

13:20 – Karviné příprava na blížící se start nového ročníku nejvyšší soutěže příliš nevyšla. V Rybniku nedokázala porazit tým Podbeskidzie Bielsko-Biala, který v minulé sezoně sestoupil do třetí polské ligy. Slezané dvakrát ztratili dvoubrankový náskok a gól na 3:3 inkasovali sedm minut před koncem.

12:50 – Fotbalisté Bohemians 1905 mají za sebou vydařený přípravný zápas s Austrií Vídeň, ve kterém padlo hned 10 branek, přičemž sedm z nich do sítě rakouského klubu. Hattrickem se blýskla nová posila Klokanů Yusúf Hilál.

12:20 – Slovácko posílili slovenský obránce Filip Vaško a brazilský ofenzivní univerzál Dyjan Carlos de Azevedo. Oba hráči s prvoligovým celkem trénovali od začátku přípravy a uspěli na testech. De Azevedo uzavřel podle klubového webu v Uherském Hradišti dvouletou smlouvu, Vaško se upsal na tři roky.

11:36 – Slávistický brankář Jindřich Staněk (28) má za sebou několikahodinovou operaci ramena a pražskému celku bude znovu k dispozici až v lednu. "Vrátím se silnější. Hned jak to bude možné, budu chtít být zpátky na hřišti a pomoct klukům. Jako vždy. Děkuju všem za podporu!" vzkázal reprezentační gólman přes klubový účet na sociální síti X.

9. ČERVENCE

20:46 – Plzeň zvládla všechny čtyři dosavadní přípravné zápasy s celkovým skóre 17:1, na ázerbájdžánské šampiony ale nestačila. O výhře Karabachu 2:1 rozhodl dvěma góly v první půli Andrade, Západočeši pouze snížili zásluhou Christopha Kabonga. Viktoria zakončí soustředění v pátek proti FC Kodaň.

20:41 – Stoprocentní bilanci na soustředění v Rakousku udržel i Liberec, který výhrou 4:0 nad Debrecínem navázal na triumf s Kluží. V prvním poločase skóroval Marek Icha, po změně stran zvýšili z penalty Christian Frýdek a dvěma brankami slovenský záložník Patrik Dulay. Slovan se před návratem do Česka utká v pátek s maďarským týmem Puskás Akadémia.

20:19 – Baník, který si díky čtvrtému místu v minulé sezoně zajistil účast v předkole Konferenční ligy, se bude na Městském stadionu opět moci spolehnout na podporu fanoušků. Permanentku na nový ročník si zakoupilo již pět tisíc lidí.

20:14 – První letní posilu hlásí českobudějovické Dynamo, pod Černou věž zamířil německý obránce Nicolas Keckeisen. Na jihu Čech podepsal dvaadvacetiletý rodák z německého Ravensburgu, jenž naposledy působil v rakouské Admiře dlouhodobou smlouvu.

19:18 – Slavia ve druhém poločase otočila zápas s Podbrezovou a díky výhře 4:2 zvládla i třetí utkání na soustředění v Rakousku. Sešívané poslal do vedení z brejku Conrad Wallem, slovenský celek ale před koncem poločasu po Chaloupkově vlastním gólu a Juritkově trefě skóre otočil. V 52. minutě vyrovnal hlavou po rohu Mick Van Buren, v 64. minutě přidal další zásah Dominik Pech a pojistku přidal v závěru Giannis-Fivos Botos, jenž se po přestupu do Slavie prosadil už podruhé.

16:47 – Reprezentant do 21 let Patrik Vydra odešel ze Sparty na roční hostování do Mladé Boleslavi. Dohoda neobsahuje opci na přestup, Letenští si obránce či defenzivního záložníka, o něhož stálo vícero ligových klubů, mohou v zimě stáhnout zpátky. Více informací v článku.

16:08 – Pardubice představily nové dresy pro sezonu 2024/25. Domácí sada je opět červená a venkovní bílá, třetí varianta je vyvedena v černé.

15:21 – Karviná hlásí po brankáři Milanu Knoblochovi druhou letní posilu. Ze Zbrojovky Brno přivedla obránce Lukáš Endl, reprezentant do 21 let podepsal se slezským klubem dlouhodobou smlouvu. "Jsem rád, že se vše podařilo konečně dotáhnout, trochu se to natahovalo. Cítil jsem, že je potřeba udělat krok dopředu. Těším se moc na nejvyšší soutěž, nové spoluhráče i karvinské fanoušky. Doufám, že se nám společně bude dařit," prohlásil Endl, který se v novém působišti ihned zapojil do přípravy.